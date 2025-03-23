Казахстан без Черчесова наконец-то забил. Но в остальном всё так же грустно

Сборная Казахстана стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026 с поражения в Кардиффе. Первый официальный матч без Станислава Черчесова завершился неудачей.

В основе сборной Казахстана вышли два представителя РПЛ – защитник «Зенита» Алип и вингер «Ахмата» Самородов. Новый тренер Али Алиев вернул тактическую схему 5-4-1, так что все наработки Черчесова, перестраивавшего команду на игру в четыре защитника, оказались не нужны. А в воротах гостей появился голкипер «Кайрата» Заруцкий, у которого к 31 году была только одна встреча за сборную. Кстати, он уроженец России. Это сын экс-защитника нальчикского «Спартака» Александра Заруцкого.

Алиев перед матчем говорил, что самой важной задачей будет выдержать темп, предложенный Уэльсом. В целом со скоростями хозяев казахстанцы справлялись. По крайней мере, валлийцы, пусть и чувствовали себя как игроки «Барселоны» при 70% владения мячом, не «возили» команду Алиева. Более того, именно гости создали момент уже на четвёртой минуте, когда активный Самородов бил дважды подряд, но заработал лишь угловой. Тем обиднее было сборной Казахстана пропустить после первого же удара Уэльса. Разыграв угловой, команда Крейга Беллами потеряла мяч, однако Мужиков отдал рискованный пас в свою штрафную на Тагыбергена. Тот решил под давлением обработать мяч, хотя требовалось выносить первым касанием. Хавбека накрыли прессингом, а пробившему по воротам Джеймсу повезло с рикошетом от Марочкина.

ГОЛ СБОРНОЙ УЭЛЬСА Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Сборная Уэльса была воодушевлена успехом, продолжала высоко и агрессивно встречать соперника. Казахстанцы сбились на простые длинные передачи, вот только слабо цеплялись впереди за мяч. Джеймс к забитому голу едва не добавил заработанный пенальти, но, судя по повтору, Алип сфолил перед самой линией штрафной. Видимо, так же решили и литовские судьи. Зато в пользу Казахстана 11-метровый на исходе получаса встречи дали! По делу. Подачу Чеснокова прервал поднятой рукой правый защитник Робертс. Если бы Тагыберген не реализовал этот пенальти, превратился бы в главного антигероя игры. Мяч после его плохого удара по центру попал в ногу голкиперу, тем не менее заполз за линию ворот.

Пропущенный на ровном месте гол подбил сборную Уэльса. У неё не получилось организовать штурм ворот Заруцкого перед перерывом. Вдобавок игру стали рвать паузы, одна из которых была связана с проверкой фола Самородова. Максим сильно въехал валлийцу сбоку под колено и рисковал нарваться на удаление. Рефери Румшас, изучив повтор, и тут не обидел казахстанцев – ограничился жёлтой карточкой и профилактической беседой.

Первым таймом сменщик Черчесова в целом мог быть доволен, а второй начался для Алиева и его команды катастрофически. В первой же атаке сборная Уэльса заработала угловой, который исполнил Томас. Вингер «Нанта» послал мяч на дальнюю штангу по очень высокой траектории, и тут Заруцкий совершил грубейшую ошибку на выходе. Видимо, голкиперу не хватило опыта игры в больших матчах. Александр сильно не дотянулся до мяча. К сожалению для голкипера, никто из защитников не помешал Дэвису пробить головой из вратарской.

Выйдя снова вперёд, команда Беллами катала мяч и не спешила двигать его вперёд, заставляя казахстанцев тратить энергию на отбор. Несмотря на то что такой осторожный футбол мог не понравиться болельщикам. Однако гости тоже не хотели раскрываться и давать валлийцам свободное пространство. Ждали шансов для контрвыпадов. Тогда сборная Уэльса всё-таки решила продолжать атаковать и выдала мощный отрезок в середине тайма, когда Заруцкий наконец показал себя – совершил пару ярких сейвов.

Казахстану требовались свежие ноги в линию атаки и центр поля, который стал проседать. Алиев сделал серию замен, выпустив среди прочих 16-летнего таланта Сатпаева. Этого парня уже выкупил «Челси» у «Кайрата». Юный форвард и экс-хавбек «Урала» Жуков, вернувшийся в сборную спустя три года, должны были улучшить доставку мяча к штрафной Дарлоу. Сатпаев занял позицию левого инсайда. Несколько хороших решений на мяче новые игроки действительно приняли, однако этого оказалось недостаточно.

У Казахстана был всего один момент, когда Чесноков невнятно пробил головой с 11-12 метров. А в концовке валлийцы всё-таки поймали раскрывшуюся команду Алиева. Алип не заблокировал кросс Томаса с правого фланга в центр штрафной, где Марочкин оставил свободным Матондо. Только-только появившийся на поле хавбек забил ударом в касание. Казахстанцы потерпели поражение, уступив и по ударам 10:12 (в створ – 2:7). Смена Черчесова пока принесла им только первый забитый гол, но результат не улучшила.