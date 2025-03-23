Начинаем неделю со спорта: «Флорида» — «Питтсбург», игры плей-офф в женском и мужском волейболе, «Клипперс» — «Оклахома» в НБА!

Топ-матчи понедельника: Мирра — Анисимова в Майами, Англия — в отборе на ЧМ-2026 и НХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: подберётся ли «Питтсбург» ближе к зоне плей-офф?

«Пингвины», казалось, уже давно выбыли из борьбы за попадание в восьмёрку лучших команд Востока, однако в последнее время они часто радовали своих болельщиков – на отрезке из шести матчей пенсильванцы одержали пять побед. Смогут ли они забрать два очка в битве с одной из сильнейших команд лиги, которая борется за первое место в Атлантическом дивизионе?

🎾 2:00*: Аманда Анисимова (США, 17) — Мирра Андреева (Россия, 11), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Мирра с чемпионкой Дохи?

В рамках третьего круга «тысячника» в Майами встретятся теннисистки, которые забрали пока все титулы сезона на турнирах этой категории — Мирра Андреева и Аманда Анисимова. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Маккартни Кесслер.

🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Никита Кучеров 100-е очко в сезоне?

Российский форвард «Тампы» набирает очки в последних четырёх матчах, благодаря чему он подобрался к отметке в 100 результативных действий в этом сезоне на расстояние всего в три очка. Сможет ли он стать третьим игроком после Натана Маккиннона и Леона Драйзатля, который разменяет вторую сотню голевых действий в этом сезоне?

Никита — лучший в НХЛ? Агент Дэн Мильштейн назвал лучшего хоккеиста в НХЛ на данный момент

🏀 4:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: команды на ходу — кто победит?

«Оклахома-Сити Тандер» обеспечила себе первое место в Западной конференции, но продолжает выступать на невероятном уровне. Команда проиграла лишь раз за последние 13 матчей! «Лос-Анджелес Клипперс» старается изо всех сил зацепиться за топ-6. Клуб во главе с Харденом и Леонардом одержал пять побед кряду и не собирается останавливаться. Звёзды в обоих составах в отменных кондициях, кто себя лучше проявит?

🏐 17:00: «Динамо-ЛО» — «Динамо», Суперлига (м), 1/4 финала, первый матч

Интрига: скажется ли на состоянии москвичей турнир в Дубае?

Эта четвертьфинальная серия начинается позже других. Причина уважительная — московское «Динамо» играло на турнире в Дубае. И, кстати, победило. Но нагрузка была приличной — пять матчей за 10 дней. Плюс акклиматизация, плюс надо снова адаптироваться к мячам «Волар», которыми играют в Суперлиге. А ещё вспомним, что в обеих встречах в Сосновом Бору команда Константина Брянского в этом сезоне уступила — и в чемпионате, и в Кубке. Так что интриг в этом противостоянии очень много!

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), 1/2 финала, второй матч

Интрига: смогут ли зареченки взять хотя бы партию?

В первом матче между этими командами борьбы совсем не получилось. Команда Константина Ушакова реализовала всего 26% атак, проиграв при этом 12 мячей. Показатели совсем не для полуфиналиста. Подопечным Зорана Терзича в той игре даже не пришлось понервничать. Подмосковному клубу нечего терять, так что мы вправе ждать борьбы хотя бы в отдельных сетах.

⚽️ 22:45: Англия — Латвия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа K, 2-й тур

Интрига: Англия одержит лёгкую победу в отборе к ЧМ-2026?

Сборная Англии успешно начала квалификацию к чемпионату мира 2026 года. В 1-м туре команда легко разобралась с Албанией — 2:0. Теперь в гости к англичанам приедет Латвия, которая на старте отбора обыграла Андорру (1:0). Разница в классе между Англия и латвийцами колоссальная. Поэтому вопрос один: с каким счётом англичане одержат победу? Да и новый тренер команды Томас Тухель постепенно прививает свой стиль футбола. Именно на таких соперниках делать это лучше всего.