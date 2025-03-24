Подколки с Аршавиным, борьба с Санкт-Петербургом за золото РПЛ и экзотический вояж с молодёжкой — в интервью с полузащитником «Краснодара».

«Галицкий верит в меня». Данила Козлов забил Колумбии и не жалеет об уходе из «Зенита»

Воспитанник «Зенита» Данила Козлов ярко выстрелил в прошлом сезоне в «Балтике» и даже успел сыграть в Суперфинале Кубка России против бывшей команды. А прошлой ночью Козлов забил за молодёжную сборную России – вывел её вперёд в гостевом товарищеском матче с командой Колумбии до 20 лет. Встреча, кстати, завершилась со счётом 2:2 – неплохо для нашей команды!

А в РПЛ молодой полузащитник борется за место в стартовом составе «Краснодара» и за чемпионство. В интервью «Чемпионату» Козлов поделился ожиданиями от вояжа молодёжной сборной в Южную Америку (разговор состоялся до игр сборной России с Колумбией. – Прим. «Чемпионата») и кульминации золотой гонки РПЛ.

— Какие ощущения от пребывания в молодёжке?

— Положительные эмоции! Хочется поскорее поиграть с классным соперником. Рассчитываем выиграть и показать хороший футбол.

— Какие ожидания от матча с Колумбией?

— Знаем, что они заняли третье место на чемпионате Южной Америки, обыграли на групповом этапе бразильцев, которые в итоге заняли первое место. Ждём хорошей игры, сопротивления. Думаю, у них команда приличного уровня. По крайней мере, результаты говорят об этом.

— В туристическом плане Колумбия привлекает?

— Конечно! Ни разу не был в Южной Америке. Да, перелёт сложный, но хочется там побывать, посмотреть, как живут люди, а главное — как играют в футбол.

— Какой футбол прививает команде Иван Шабаров?

— Атакующий. Чтобы был контроль мяча, постоянные вертикальные передачи, много прессинга. Без мяча хотим оказывать давление и овладевать им. Классный стиль игры, мне он близок. Посмотрите результаты предыдущих матчей, молодёжка почти всегда забивает больше двух голов за матч.

— За небольшое время в сборной успеваете понять тренерские требования?

— В этот раз у нас мало времени на подготовку. Команда приехала в воскресенье, а в понедельник уже вылетаем в Колумбию. То есть тренироваться будем уже там. Но мы давно знакомы. Иван Евгеньевич тренирует команду 2004 года уже почти шесть лет, так что костяк команды давно усвоил его требования. Будем в Колумбии налаживать с ребятами сыгранность и взаимодействие. Всё только начинается — впереди хорошие сборы. Надеюсь, они пойдут всем на пользу.

— А есть внутреннее понимание, ради чего собираетесь?

— Конечно! Это другой уровень, международные матчи. Нам полезно поиграть со сверстниками из других стран, ощутить другие требования. Только рады таким матчам.

— Надежду на скорое возвращение в официальные турниры не теряете?

— Надежда есть, но пока только она. Хочется побыстрее вернуться и участвовать в международных турнирах.

— В последние годы из российской молодёжки регулярно выходят интересные футболисты. Кто сейчас выделяется?

— Много таких. Все прогрессируют, многие получают достаточно времени. Приятно за этим следить. Сложно кого-то выделять, но те же Кисляк и Батраков — классные ребята! Давно с ними знаком, ещё по 2005 году, мы всегда были вместе. Классно видеть прогресс, их выступление в высшей лиге и конкуренцию с ребятами из клубов.

— За счёт чего Кисляк так спрогрессировал?

— У него всегда были нужные качества. Он трудяга. Просто сейчас появился шанс, которым он воспользовался. Можно его только похвалить! Однако главное, чтобы Матвей не останавливался.

— Ты уже входил в расширенный список основной сборной — какие были эмоции?

— Особо никаких. Понимал, что это награда за мой труд. Но это был только расширенный список. Ещё многое предстоит сделать, чтобы попасть в окончательный. Однако мотивации это добавило.

— Карпин не объяснял, в чём для этого надо прибавить?

— Нет, но общались с Иваном Евгеньевичем. Он подсказывал по футбольным моментам, где надо прибавить. Ну и говорил про мои сильные стороны, которыми надо пользоваться. С ним было много бесед.

— Кто для тебя пример из российских футболистов?

— Много есть классных футболистов, но я бы выделил Головина, который выступает в Европе. По уровню игры он заслуживает быть лидером в сборной и «Монако». Хочется равняться на него. В РПЛ же нравится Обляков, у него приятный стиль игры.

Адаптация в «Краснодаре» и шансы команды на чемпионство

— Удалось посмотреть матч «Спартака» с «Зенитом»?

— Нет, мы как раз ехали в сборную. Но обзор глянул — классный матч. Хотелось бы посмотреть целиком. Ожидал равную игру, что и получилось до концовки. Наверное, фактор своего поля помог «Спартаку» дожать. Всё закономерно. Это две классные команды, играют в хороший футбол. Конкуренция в чемпионате выросла. Если в том году только в концовке началась борьба, то в этом с 1-го тура стали выделяться несколько лидеров. Никто не хочет ошибаться, да и не имеет такой возможности, потому что конкуренты очень близко.

— Как оценишь старт «Краснодара» после сборов?

— Хорошо. Могли выигрывать три матча, но в итоге победили только в двух. Картинка пока не та, к которой все привыкли и какую мы сами хотим видеть. Есть много факторов, из-за которых не всё получается в игре. Но главное – добиваться результата, если мы хотим быть первыми.

Данила Козлов в ФК «Зенит» Фото: РИА Новости

— Кажется, у «Краснодара» календарь во второй части сезона попроще, чем у конкурентов.

— Может быть, на бумаге это и так, но любая команда в концовке будет выкладываться на все 100%. Так что и мы должны быть максимально мотивированны.

— Есть понимание, что случилось с «Краснодаром» в матче Кубка России с «Ахматом»?

— Так сложилось. Плохой матч в нашем исполнении. Возможно, это поможет нам сэкономить силы для РПЛ, но мы точно не хотели такого результата. Нужно исключить такие ошибки в чемпионате.

— Чемпионат же у вас изначально был в приоритете?

— Нет такого. Для нас изначально были важны оба турнира. На Кубок настраивались так же, как и на РПЛ. Просто в Кубке практически за пять минут проиграли и потеряли возможность продолжить борьбу.

— Без Сперцяна команде сложнее?

— Конечно! Он капитан и лидер «Краснодара». Чувствуется его отсутствие, однако у нас классная команда и есть люди, которые могут его заменить. Потеря существенная, но в команде, которая борется за чемпионство, не должно быть незаменимых.

— У кого больше учишься из старших партнёров — у Смолова или Кордобы?

— У Смолова. Он российский игрок, с ним проще. Плюс Федя — открытый человек и чаще Джона разговаривает на поле, много помогает.

— Кордоба в жизни такой же серьёзный, как и на поле?

— Он даёт много советов, настраивает перед играми и живёт футболом. У него хорошее общение со всей командой, и никаких вопросов к человеческим качествам нет — приятный и интересный человек.

— Смолов как-то жаловался на дерзость молодых. Какие у него в «Краснодаре» отношения с молодёжью?

— В ежовых рукавицах не держит. Недавно был пример: пришли молодые ребята из «Краснодара-2» и провели не очень хорошую тренировку. Он всех собрал и спокойно объяснил, что это шанс, которым надо пользоваться. Смолов подобрал правильные слова — уверен, ребятам это поможет. Если они прислушаются, то извлекут пользу из слов Смолова.

— А твои ожидания за первые восемь месяцев в «Краснодаре» в полной мере совпали с реальностью?

— Да! Конечно, хочется больше играть, но тут всё зависит от меня. Это только первый сезон, надеюсь, дальше будут лучше. Знаю, как ко мне относятся в «Краснодаре», что на меня рассчитывают. Это только прибавляет сил.

Данила Козлов в ФК «Краснодар» Фото: РИА Новости

— Как живётся без аэропорта в Краснодаре?

— Привык, но тяжело. Хочется, чтобы уже его открыли — это сразу упростит нам жизнь.

— Как выглядит стандартный выезд команды?

— Пять часов на автобусе и перелёт от трёх до пяти часов.

— Сперцян жаловался на боли в спине. Ты как переносишь переезды?

— Спокойно, уже привык. Чаще всего сплю.

— Требования Игнашевича и Мусаева конкретно к твоему функционалу различаются?

— Да, но и футбол в «Балтике» отличался. У каждого свои требования, к которым прислушиваюсь. Мусаев — спокойный тренер, рассудительный. Он ставит свою игру и хочет, чтобы все соблюдали его требования. Мурад Олегович подходит к игрокам, если видит, что есть какие-то проблемы или настроение не очень. То есть работает на опережение.

— Чего тебе не хватает, чтобы играть больше?

— Не могу назвать какой-то один компонент. Может, не хватает опыта. Всё-таки «Краснодар» — команда, которая борется за чемпионство. А выпускать молодого игрока — это всегда риск. Так что надо ещё набраться опыта, чтобы получать больше времени и показывать хорошую игру.

— Не думал уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени?

— Нет.

— Готов доказывать в «Краснодаре», на что способен?

— Да.

— С Галицким за эти восемь-девять месяцев приходилось общаться?

— Да, он очень любит клуб и бывает практически на всех играх, часто приезжает на тренировки. Сергей Николаевич тоже говорит, что ему нравится, как я работаю и проявляю себя. Желает мне успехов, говорит, что надеется на меня.

— Масштаб личности сразу ощутил?

— Конечно, понимаю, кто он. Но в общении не ощущается какого-то другого отношения — говорим про футбол и не более.

— Как оценишь шансы команды на чемпионство?

— Можно посмотреть в таблицу и увидеть, что после 2/3 чемпионата мы на первом месте. Всё в наших руках. Главное — показывать свой футбол и добиваться результата.

— Победа над «Зенитом» в первом круге — особенные чувства?

— Конечно! Это главный соперник и вечный фаворит чемпионата. Они не один сезон были на первом месте. Приятно обыграть «Зенит», но это в прошлом. Впереди ещё одна игра с ними, и надо настраиваться на неё.

— Это пока самый яркий момент во взрослой карьере?

— Нет, я бы назвал Суперфинал Кубка России против «Зенита» за «Балтику». Это первый значимый матч. Был шанс выиграть трофей. Причём тогда в нас никто не верил, а мы дошли до финала! Могли выиграть, дотянуть до пенальти, но не повезло.

Данила Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С друзьями из «Зенита» — из второй команды, молодёжки — на связи?

— Конечно, со всеми хорошие отношения.

— А с Аршавиным взаимных подколок больше не было?

— Бывает. Он просто такой человек, который всегда на юморе и позитиве.

— Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?

— Нет, я попал сразу в «Балтику», провёл хороший отрезок. Сейчас в «Краснодаре» — это новый шаг и высокий уровень.

— В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?

— Да.

— Какие у тебя цели?

— Если говорить про футбол, то становиться лидером в «Краснодаре» и игроком основы. А за пределами футбола задумываемся о семье — это важный момент.

— В Европе хотел бы поиграть?

— Конечно! Но сейчас об этом меньше думаю, потому что для начала надо что-то показать в «Краснодаре».