«Краснодар» стёр «Амкал»! А ещё у лидера РПЛ новый герой в атаке — забил пять раз. Видео

«Краснодар» полюбил матчи с командами Медиалиги. В сентябре прошлого года к нему приехал ФК «10», а «быки» по этому поводу предоставили свой основной стадион. Едва ли были разочарованы, ведь на арену пришли около 20 тысяч болельщиков. Игра явно получилась, несмотря на убедительную победу команды Мурада Мусаева. Теперь эксперимент продолжается – в гости приехал ещё более известный «Амкал», которого признают прародителем всего медиафутбола.

Но есть одно отличие: в этот раз «Краснодар» решился провести матч на стадионе академии. Неудивительно. Всё-таки сезон только возобновился, погода нестабильная даже на юге, так что газон лучше поберечь. И не рисковать им в товарищеской встречей с медийным клубом. Хотя у некоторых болельщиков наверняка могут возникнуть вопросы. Почему в период, когда ЦСКА играет в Сербии, к «Зениту» приезжает БАТЭ, у «Краснодара» встреча всего лишь с «Амкалом». Но и это можно объяснить: вряд ли сами «быки» поехали бы куда-то, учитывая и без того кучу разъездов. А второе – заманить в город без аэропорта статусного оппонента тоже непростая задача. Так что приезд «Амкала» точно не худший вариант.

Тем более Мурад Мусаев уже стартовым составом показал своё отношение к этой встрече. Он был максимально приближён к основе, за исключением травмированных и уехавших в сборные. Однако это тоже логично: игроки должны получить полноценную нагрузку в период, когда нет официальных матчей. Даже если в соперниках не профессиональный, а медийный клуб.

В первые восемь минут это не сказывалось. Соперники присматривались друг к другу, и у гостей даже появился неплохой момент, чтобы открыть счёт. Но браво Дюпину, который спас после неплохого удара. Дальше вперёд уже полетели «быки». Смолов убрал на замахе несколько человек, пробил по пустой части ворот, однако мяч от игрока «Амкала» отлетел в штангу. А первым на добивании оказался Мозес.

А через две минуты интрига, по сути, умерла. Фёдор, который в этой встрече действовал в оттяжке, закинул мяч на ход тому же Мозесу, а тому хватило двух касаний, чтобы сделать дубль.

В эти моменты особенно сказывалась разница в классе. И то, что футболисты «Краснодара» не просто вышли попинать мяч, а получить полноценную нагрузку. В какой-то момент тайма казалось, что они даже специально отдавали мяч сопернику, чтобы в игре участвовали все футболисты. И напрягалась не только атака, но и оборона. Очевидно, третий гол стал лишь делом времени. Оно наступило на 31-й минуте, когда Мозес оформил хет-трик. В этот раз нападающий прибежал вторым темпом и переправил мяч в сетку.

Вскоре случился и покер. Дальний выстрел Батчи не смог зафиксировать вратарь «Амкала», и Мозес был тут как тут. Его удары в этом матче несли какой-то особенный смысл, ведь почти каждый заканчивался голом. В концовке первого тайма гости благодаря пенальти таки смогли немного сохранить лицо, однако глобально интрига была уже мертва.

После перерыва у «Краснодара» осталось две цели: случайно не сломаться до выхода молодёжи и позволить Мозесу забить пятый. Обе осуществились – на 67-й минуте Кобнан реализовал очередной момент, а на 74-й почти вся основа ушла отдыхать. Заканчивали встречу уже молодые.

Финальную точку поставил Олусегун, реализовав пенальти. Теперь «Краснодару» остаётся ждать возвращения сборников и готовиться к «Факелу». Матч со сверхмотивированным соперником – уже в следующее воскресенье.