Но после гола Севикяна забил ещё и Хвича. 6:1 сегодня и 9:1 — по сумме двух матчей!

Грузия забила Армении 5 за 31 минуту! А потом красоту через себя оформил вингер «Локо»

Сборная Грузии сохранила место в дивизионе В Лиги наций. И сделала это максимально эффектно. В ответном стыковом матче с Арменией команда Вилли Саньоля устроила концерт на стадионе в Тбилиси.

Разница в классе сборных ощущалась ещё в первой встрече в Ереване. Грузия без больших проблем закатила три мяча в ворота армян (3:0) и на 99% гарантировала себе общую победу. Дебют тренера Джона ван Схипа в сборной Армении оказался провальным. А дальше было ещё хуже.

Останавливаться Грузия, как вы уже поняли, не хотела. С первых минут ответной встречи они буквально уничтожали оборону Армении. За 35 минут с начала игры мяч пять раз побывал в воротах Огньена Чанчаревича! А если быть конкретнее – за 31 минуту. Шок, хотя и больших надежд на камбэк Армении не было. Как забивала Грузия? Загибаем пальцы.

Четвёртая минута: Хвича Кварацхелия покатил на Георгия Цитаишвили, а тот прострелил в центр штрафной. Дальше удар в касание нанёс Отар Китеишвили: мяч угодил в спину Вараздату Арояну и «нырнул» в ворота.

14-я минута: грузины разыграли мини-комбинацию около чужой штрафной. Георгий Корочашвили отдал пас под удар Жоржу Микаутадзе. И вингер «Лиона» пробил сильно в ближний угол ворот Армении – 2:0.

23-я минута: Хвича накрутил трёх соперников на левом фланге и отдал на Микаутадзе. Затем мяч оказался у Георгия Чакветадзе, который сначала убрал соперника на ложном замахе, а после пробил в дальний угол.

27-я минута: гости обрезались на своей половине поля, а мяч подхватил Кварацхелия. Хвича отдал классный пас на Китеишвили, который вышел один на один с голкипером гостей и переиграл его.

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ СБОРНОЙ ГРУЗИИ Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Отметим, что вратарь сборной Армении Чанчаревич испытывал дискомфорт в первом тайме. Медики два раза оказывали ему помощь, но тренер вант Схип так и не снял его с игры. Возможно, зря.

Грузия же и не думала останавливаться. Наверняка каждый переживал такой день, когда всё получалось идеально, хотя ты не прикладывал к делу 100% усилий. Вот именно это и случилось с командой Саньоля. У Армении же не выходило примерно ничего. На 35-й минуте Угочукву Иву отдал отвратительный пас на своего голкипера. Мяч без труда перехватил Микаутадзе, вышел один на один с вратарём, а затем перекинул Чанчаревича «парашютиком». 5:0 в первом тайме!

Ван Схип уже на 40-й минуте совершил тройную замену. Для Армении матч превратился из официального в полутоварищеский.

После перерыва Армения всё же показала красивый момент. На 48-й минуте вингер московского «Локомотива» Эдгар Севикян забил мяч ударом через себя. Он в касание замкнул передачу от Вагана Бичахчяна с левого фланга. По крайней мере, Армения забрала премию за лучший гол в матче.

У сборной Грузии оставалась одна невыполненная задача. Хвича Кварацхелия оформил ассист, но свой мяч не забил. И на 62-й минуте вингер «ПСЖ» реализовал свой шанс: он опередил в чужой штрафной Георгия Арутюняна (экс-игрок «Краснодара») и вогнал мяч в ворота Армении. 6:1 – это футбол или теннис?

За час мы увидели семь голов и ещё несколько крутых подходов. А затем Грузия и Армения успокоились. В финальные полчаса команды не баловали моментами, действуя в эконом-режиме.

Выбежавшие на поле болельщики окружили Хвичу Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Всё осталось на своих местах: грузины снова сыграют в дивизионе В Лиги наций – 2026/2028, а армяне – в дивизионе С. Прошедшие две встречи показали, что у ван Схипа есть большое количество работы. А Саньоль заложил классный фундамент в сборной Грузии. Команда способна побороться даже за выход на ЧМ-2026.