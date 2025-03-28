Какой зимний новичок РПЛ выглядит круче? Достойные есть не только у «Спартака» и «Зенита»

После возобновления сезона команды РПЛ сыграли по три матча в чемпионате. Кроме того, участники Кубка России провели ещё по одной встрече в плей-офф. В этих матчах успели проявить себя некоторые новички, пришедшие в зимнее окно, – отметились забитыми мячами, голевыми передачами или чем-то ещё. Кто произвёл самое сильное первое впечатление?

Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Мы предложили для опроса наиболее удачно сыгравших, на наш взгляд, футболистов. Есть возможность выбрать и новичков, не выделенных отдельно. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.