Какой зимний новичок РПЛ выглядит круче? Достойные есть не только у «Спартака» и «Зенита»

После возобновления сезона команды РПЛ сыграли по три матча в чемпионате. Кроме того, участники Кубка России провели ещё по одной встрече в плей-офф. В этих матчах успели проявить себя некоторые новички, пришедшие в зимнее окно, – отметились забитыми мячами, голевыми передачами или чем-то ещё. Кто произвёл самое сильное первое впечатление?
Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Мы предложили для опроса наиболее удачно сыгравших, на наш взгляд, футболистов. Есть возможность выбрать и новичков, не выделенных отдельно. Делитесь своим мнением в комментариях!
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Даниил Зорин, «Ахмат»
Молодой полузащитник «Спартака» пришёл в «Ахмат» перед самым возобновлением сезона. Клуб из Грозного арендовал Зорина до лета. Тем не менее Даниил быстро завоевал доверие главного тренера Сергея Ташуева. Уже во втором своём матче с «Локомотивом» попал в основу, а во встрече с «Химками» забил при счёте 0:0 гол, который мог стать победным. Но потом Зорину не повезло. Отрабатывая в обороне и прерывая передачу соперника, он стал автором автогола. Впрочем, и за этот эпизод тренеру нечего предъявить новичку.
Пабло Солари, «Спартак»
Из двух новичков-легионеров «Спартака» – Солари и Ливая Гарсии – за это время успел по-настоящему проявить себя только аргентинец. Фланговый полузащитник, приобретённый у «Ривер Плейт» за € 10 млн, забил в своём дебютном матче в РПЛ «Оренбургу». Пабло хватило для этого всего 23 минут после выхода на замену. Затем и в игре Кубка России с «Акроном» Солари совершил результативное действие – ассистировал Бонгонда. Пока лишь в кубковом турнире Деян Станкович доверял аргентинцу место в основе.
Александр Кокшаров, «Пари НН»
Аренда из «Краснодара» в «Пари НН» – шанс для Кокшарова вернуть свою лучшую форму после травмы и семимесячного простоя. Кажется, нападающий готов воспользоваться этим шансом на все сто. Если за «быков» Александр в нынешнем сезоне РПЛ не играл, то за нижегородскую команду в первом же матче забил и сделал голевой пас с «Акроном». А в следующем туре заработал пенальти в ворота родного «Краснодара». Только во встрече с «Рубином» не переиграл оборону соперника. Но все мы знаем, как умеют защищаться казанцы.
Мохамед Аззи, «Динамо» Мх
Махачкалинское «Динамо» отыскало на зимнем рынке нового правого латераля за € 200 тыс. Столько стоил трансфер алжирца Аззи из «Белуиздада». В первых матчах в России 22-летний легионер выглядит очень солидно. Сначала Мохамед забил «Локомотиву» в Кубке страны, впрочем, его гол не спас южан от поражения со счётом 1:2. А после этого Аззи отличился и во встрече 21-го тура чемпионата с «Крыльями Советов». Алжирец мощно отработал на своём правом фланге и стал автором второго мяча динамовцев.
Вячеслав Грулёв, «Пари НН»
У «Пари НН» теперь совсем другая атака с двумя зимними новичками из топ-клубов РПЛ – Грулёвым и Кокшаровым. Вячеслава забрали у московского «Динамо» свободным агентом. Нападающий порадовал Нижний Новгород в первом же матче, забив «Акрону». А вот следующие игры с «Краснодаром» и «Рубином» сложились для Грулёва не столь успешно. Он уходил с поля без результативных действий. Но в любом случае уже понятно, что два новых форварда – реальное усиление для «Пари НН».
Больше всего впечатлил другой новичок
Если вам больше понравился кто-то другой из зимних новичков РПЛ, то голосуйте за этот вариант. В список можно добавить, например, Сашу Зделара из «Зенита», который выходил в основе чемпиона в матчах с «Факелом» и «Спартаком». Экс-армеец как минимум не провалился. Либо Алексея Татаева – центральный защитник быстро превратился в лидера обороны «Оренбурга». А ещё первым результативным действием в новой команде отметился форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе, ассистировавший Зорину во встрече с «Химками». Мы никого не забыли?
Вадим Ульянов, «Ахмат»
Молодой российский голкипер попал в клуб РПЛ благодаря тому, что выиграл золото Казахстана с «Кайратом». «Ахмат» подписал Ульянова свободным агентом. В чемпионате у Вадима пока роль сменщика Гиорги Шелии, но в Кубке России ему хватило одного матча, чтобы оправдать свой трансфер. Ульянов стал героем выездной игры с «Краснодаром». Совершил несколько сейвов, взял пенальти от Кордобы и внёс решающий вклад наряду с Беришей в то, что грозненцы сенсационно выбили «быков». «Если брать всю карьеру и уровень сопротивления, матч с «Краснодаром», – лучший в моей карьере», – признался вратарь «Ахмата».
Хуан Касерес, «Динамо» М
Московское «Динамо» усилило проблемную позицию правого защитника, подписав за € 3,4 млн игрока сборной Парагвая Касереса. Новичок из аргентинского «Лануса» в первых матчах оставил приятное впечатление. Во встрече с махачкалинским «Динамо» Хуан и вовсе стал автором голевой передачи на Маухуба. Правда, в следующей игре чемпионата с «Локомотивом» Касересу с его ростом менее 180 см пришлось исполнять непривычную роль центрбека. И так случилось, что именно от его головы мяч отскочил к Сильянову в эпизоде с победным голом железнодорожников.
Луис Энрике, «Зенит»
Самый дорогой зимний новичок РПЛ, которого «Зенит» выкупил у «Ботафого» за € 33 млн (по данным Transfermarkt), уже отметился первым забитым мячом за чемпиона России. Да кому – «Спартаку»! Луис Энрике мог спасти команду Сергея Семака от поражения в Москве, сотворив гол за счёт индивидуальных действий. Сместился со своего правого фланга в центр под удар с левой ноги и зарядил без шансов для Максименко. Бразильский вингер впечатлил умением работать с мячом, сохранять его под давлением. Однако в других матчах – с «Факелом» в РПЛ и «Ростовом» в Кубке России – Луис Энрике не отличился.