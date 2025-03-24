Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ювентус, чемпионат Италии: отставка Тьяго Мотты и назначение Тудора – причины, подробности, результаты, мнение

«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить
Дмитрий Бажанов
Отставка Тьяго Мотты и назначение Тудора — причины
Аудио-версия:
Комментарии
Спойлер: сменщик Мотты продержится недолго.

В этом сезоне в Италии, помимо чемпионской, идёт ещё одна яркая и захватывающая гонка. Команды с большими именами соревнуются, кто из них пробьёт дно более эффектно и задерёт планку абсурда выше. До последнего времени лидерами в этой своеобразной гонке были «Рома» и «Милан».

«Рома» уже в первой части сезона дважды сменила тренера. Сперва закупилась дорогими футболистами под Даниэле Де Росси, после чего скандально его уволила. Затем, буквально как дедушка из «Симпсонов» в известном меме, зашёл и почти сразу вышел Иван Юрич. И уже после этого на выручку пришёл Клаудио Раньери, который нормализовал ситуацию и понизил шансы «Ромы» на победу в итальянском турнире футбольного абсурдизма.

Ещё один поставщик горячих и часто лишённых логики новостей – «Милан». «Россонери» начали сезон с Паулу Фонсекой, который показался слишком мягким. Вместо него назначили Сержиу Консейсау – но тот оказался слишком жёстким. Теперь уволить могут уже Консейсау.

Кажется, у итальянца дела чуть получше, чем у португальца

Кажется, у итальянца дела чуть получше, чем у португальца

Фото: Getty Images

И, кажется, для «Милана», как и для других команд, которым уже нужен или скоро понадобится тренер, появился отличный вариант. «Ювентус» уволил Тьяго Мотту, выбросив на рынок интересного специалиста, и уверенно вклинился в гонку за звание самого провального футбольного проекта Италии в этом сезоне.

Вопросов к Мотте накопилось очень много – и по игре, и по результату. Последние недели вообще получились для «Юве» совершенно адскими. Команда вылетела из Лиги чемпионов от нидерландского ПСВ, в Серии А проиграла «Аталанте» и «Фиорентине» с общим счётом 0:7, вылетела из Кубка Италии, уступив дома «Эмполи». Есть риск не попасть в ЛЧ на следующий сезон.

Быть адвокатом Мотты непросто, потому что он действительно много с чем не справлялся. Но у неудач «Ювентуса» есть и объективные причины. Весь сезон команду мучат травмы. Есть вопросы и по летней, и по зимней селекции, которой занимался спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Кристиано Джунтоли

Кристиано Джунтоли

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

К слову, именно Джунтоли привёл Мотту летом и, по сути, взял за него ответственность. Мы не можем знать точно, как всё устроено в топ-менеджменте «Ювентуса», но вообще это база почти для любого клуба: если спортивный директор приглашает тренера и тренер не даёт результат – первый тоже за это отвечает. Как именно отвечает – тут возможны варианты.

Как бы там ни было, Джунтоли, который звал Мотту всерьёз и надолго, сейчас просто его слил. Возможно, пытаясь избежать собственной отставки, о которой говорят всё больше и больше. Возможно, надеясь спасти сезон, скрасив его хотя бы попаданием в Лигу чемпионов. Но стоит ли оно того?

Это жёстко:
Директор «Ювентуса» заявил Мотте, что ему стыдно за его приглашение в клуб — La Gazzetta

Тренером «Ювентуса» уже назначили Игора Тудора. Контракт до конца сезона с опцией продления до лета 2026-го. Тудор – экс-футболист «Юве»,, болельщики наверняка к нему благосклонны. Тренер он тоже уже достаточно опытный. Трудился в том числе и в топ-лигах («Удинезе», «Верона», «Марсель», «Лацио») – и трудился неплохо.

Хорват – качественный специалист. Но его потолок понятен давно. Нет никаких предпосылок к тому, что Тудор станет тренером топ-уровня. А «Ювентус», кажется, не заявлял, что согласен перестать быть топ-клубом и готов спуститься на ступеньку ниже.

Кроме того, Тудор – скандалист. За время тренерской карьеры у него не раз случались конфликты и с футболистами, и с боссами клубов. Так, в частности, было на двух его последних работах — в «Марселе» и в «Лацио». Ни там, ни там не было больших вопросов к качеству его работы. Но ни в том, ни в другом клубе он не продержался долго. После споров или даже ругани его выставляли за дверь.

Наконец, Тудор ставит достаточно простой футбол. Его нетрудно усвоить, и потому в «Ювентусе» может возникнуть иллюзия преображения. Подобное, например, было в прошлом сезоне, когда хорват в марте 2024-го возглавил «Лацио». Он пришёл – и команда будто резко получила сильнейший буст. Однако всё это довольно быстро закончилось. И Тудор, который по ходу дела успел повздорить с президентом клуба Клаудио Лотито, покинул клуб уже летом.

Игор Тудор в «Лацио»

Игор Тудор в «Лацио»

Фото: Marco Rosi/Getty Images

Это ещё один огромный вопрос к Джунтоли. Мало того, что он увольняет Мотту (да ещё, как пишут некоторые СМИ, с неустойкой в € 20 млн), так ещё и назначает вместо него очень спорную фигуру безо всякой гарантии результата здесь и сейчас, а главное – без возможности строить будущее.

Как бы ни относились к работе Мотты в этом сезоне, с ним можно было идти вперёд. Именно для этого его и звали: молодой концепт-тренер, который добился отличного результата с командой-андердогом, переходит в более серьёзный клуб, чтобы поставить яркий, современный футбол и добиться ещё более высокого результата.

Что было не так и почему? Тут – подробное объяснение:
«Юве» умирает в перестройке. Но в позорных результатах виноват не только Мотта
«Юве» умирает в перестройке. Но в позорных результатах виноват не только Мотта

Ещё раз: проблемы были и с игрой, и с результатом. Но, во-первых, для Мотты это первый тренерский сезон на таком уровне. Он никогда раньше не работал в клубах с такой высокой планкой ожиданий. Во-вторых, далеко не все футболисты, которых ему привезли, сделали «Ювентус» сильнее. В-третьих, весь сезон команду страшно мучат травмы. И, к слову, когда обойма не была уж совсем сиротливой, у «Юве» периодически просматривались признаки «моттабола». Не получалось демонстрировать его стабильно – и это резонная претензия к Мотте. Однако контуры футбола, который он пытался поставить, разглядеть было можно.

Если уж «Ювентус» так волновал результат – шансов на попадание в Лигу чемпионов команда не потеряла. От топ-4 «бьянконери» отстают всего на одно очко. Играть ещё девять туров, никакой дополнительной нагрузки у «Юве» нет – только Серия А. Задача попасть в четвёрку лучших точно не выглядит невыполнимой.

Но «Ювентус» психанул. Джунтоли был катализатором всего этого или боссы выше – сути дела это не меняет. Клуб повёлся на общественное мнение – на гнев, который изливали многие тиффози и СМИ – и сделал импульсивный и, кажется, абсолютно неверный шаг. «Ювентус» загнал себя в тупик. Даже если Тудор затащит команду в Лигу чемпионов – что дальше?

Тьяго Мотта

Тьяго Мотта

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Следующего тренера туринцы могут начинать искать уже сейчас. С учётом тренерского уровня и характера Тудора сложно поверить, что хорват проработает в «Ювентусе» долго. И совершенно неважно, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет. Он, к слову, ещё и на «живое» место пошёл, так что сопереживать ему наверняка получится не у всех.

А Тьяго Мотте – удачи. Несмотря на трудности, которые в этом сезоне возникли в «Ювентусе», он остаётся очень интересным специалистом с интересными идеями. В той же Италии есть сразу несколько приличных команд, что летом, скорее всего, будут искать тренера. Поэтому Мотта вряд ли долго будет сидеть без предложений.

Один из вариантов для Мотты, ведь Раньери работает лишь до конца сезона:
Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдаёт крутейший сезон
Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдаёт крутейший сезон

P. S. Возможно, «Ювентус» затеял многоходовку: увольняем Мотту, до конца сезона зовём Тудора, а летом возвращаем Антонио Конте, у которого, как и ожидалось изначально, сложились непростые отношения с Аурелио Де Лаурентисом. Если бы Мотту оставили до конца сезона и он попал в ЛЧ, объяснить его увольнение было бы непросто. А сейчас полоса неудач – и вроде как причины для расставания есть.

Это не инсайд, а лишь теория. Если она вдруг окажется верна, то можно будет углядеть хоть какую-то логику в действиях боссов «Юве». Вопросов по-прежнему остаётся много, но всё же захантить Конте – это сильно. Антонио, в отличие от Мотты и Тудора, гарантированно даёт результат.

Если же теория ошибочна и «Ювентус» не думает о Конте и реально рассчитывает на Тудора, тогда ситуация и правда выглядит беспросветно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android