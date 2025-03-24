«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить

В этом сезоне в Италии, помимо чемпионской, идёт ещё одна яркая и захватывающая гонка. Команды с большими именами соревнуются, кто из них пробьёт дно более эффектно и задерёт планку абсурда выше. До последнего времени лидерами в этой своеобразной гонке были «Рома» и «Милан».

«Рома» уже в первой части сезона дважды сменила тренера. Сперва закупилась дорогими футболистами под Даниэле Де Росси, после чего скандально его уволила. Затем, буквально как дедушка из «Симпсонов» в известном меме, зашёл и почти сразу вышел Иван Юрич. И уже после этого на выручку пришёл Клаудио Раньери, который нормализовал ситуацию и понизил шансы «Ромы» на победу в итальянском турнире футбольного абсурдизма.

Ещё один поставщик горячих и часто лишённых логики новостей – «Милан». «Россонери» начали сезон с Паулу Фонсекой, который показался слишком мягким. Вместо него назначили Сержиу Консейсау – но тот оказался слишком жёстким. Теперь уволить могут уже Консейсау.

Кажется, у итальянца дела чуть получше, чем у португальца Фото: Getty Images

И, кажется, для «Милана», как и для других команд, которым уже нужен или скоро понадобится тренер, появился отличный вариант. «Ювентус» уволил Тьяго Мотту, выбросив на рынок интересного специалиста, и уверенно вклинился в гонку за звание самого провального футбольного проекта Италии в этом сезоне.

Вопросов к Мотте накопилось очень много – и по игре, и по результату. Последние недели вообще получились для «Юве» совершенно адскими. Команда вылетела из Лиги чемпионов от нидерландского ПСВ, в Серии А проиграла «Аталанте» и «Фиорентине» с общим счётом 0:7, вылетела из Кубка Италии, уступив дома «Эмполи». Есть риск не попасть в ЛЧ на следующий сезон.

Быть адвокатом Мотты непросто, потому что он действительно много с чем не справлялся. Но у неудач «Ювентуса» есть и объективные причины. Весь сезон команду мучат травмы. Есть вопросы и по летней, и по зимней селекции, которой занимался спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Кристиано Джунтоли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

К слову, именно Джунтоли привёл Мотту летом и, по сути, взял за него ответственность. Мы не можем знать точно, как всё устроено в топ-менеджменте «Ювентуса», но вообще это база почти для любого клуба: если спортивный директор приглашает тренера и тренер не даёт результат – первый тоже за это отвечает. Как именно отвечает – тут возможны варианты.

Как бы там ни было, Джунтоли, который звал Мотту всерьёз и надолго, сейчас просто его слил. Возможно, пытаясь избежать собственной отставки, о которой говорят всё больше и больше. Возможно, надеясь спасти сезон, скрасив его хотя бы попаданием в Лигу чемпионов. Но стоит ли оно того?

Тренером «Ювентуса» уже назначили Игора Тудора. Контракт до конца сезона с опцией продления до лета 2026-го. Тудор – экс-футболист «Юве»,, болельщики наверняка к нему благосклонны. Тренер он тоже уже достаточно опытный. Трудился в том числе и в топ-лигах («Удинезе», «Верона», «Марсель», «Лацио») – и трудился неплохо.

Хорват – качественный специалист. Но его потолок понятен давно. Нет никаких предпосылок к тому, что Тудор станет тренером топ-уровня. А «Ювентус», кажется, не заявлял, что согласен перестать быть топ-клубом и готов спуститься на ступеньку ниже.

Кроме того, Тудор – скандалист. За время тренерской карьеры у него не раз случались конфликты и с футболистами, и с боссами клубов. Так, в частности, было на двух его последних работах — в «Марселе» и в «Лацио». Ни там, ни там не было больших вопросов к качеству его работы. Но ни в том, ни в другом клубе он не продержался долго. После споров или даже ругани его выставляли за дверь.

Наконец, Тудор ставит достаточно простой футбол. Его нетрудно усвоить, и потому в «Ювентусе» может возникнуть иллюзия преображения. Подобное, например, было в прошлом сезоне, когда хорват в марте 2024-го возглавил «Лацио». Он пришёл – и команда будто резко получила сильнейший буст. Однако всё это довольно быстро закончилось. И Тудор, который по ходу дела успел повздорить с президентом клуба Клаудио Лотито, покинул клуб уже летом.

Игор Тудор в «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Это ещё один огромный вопрос к Джунтоли. Мало того, что он увольняет Мотту (да ещё, как пишут некоторые СМИ, с неустойкой в € 20 млн), так ещё и назначает вместо него очень спорную фигуру безо всякой гарантии результата здесь и сейчас, а главное – без возможности строить будущее.

Как бы ни относились к работе Мотты в этом сезоне, с ним можно было идти вперёд. Именно для этого его и звали: молодой концепт-тренер, который добился отличного результата с командой-андердогом, переходит в более серьёзный клуб, чтобы поставить яркий, современный футбол и добиться ещё более высокого результата.

Ещё раз: проблемы были и с игрой, и с результатом. Но, во-первых, для Мотты это первый тренерский сезон на таком уровне. Он никогда раньше не работал в клубах с такой высокой планкой ожиданий. Во-вторых, далеко не все футболисты, которых ему привезли, сделали «Ювентус» сильнее. В-третьих, весь сезон команду страшно мучат травмы. И, к слову, когда обойма не была уж совсем сиротливой, у «Юве» периодически просматривались признаки «моттабола». Не получалось демонстрировать его стабильно – и это резонная претензия к Мотте. Однако контуры футбола, который он пытался поставить, разглядеть было можно.

Если уж «Ювентус» так волновал результат – шансов на попадание в Лигу чемпионов команда не потеряла. От топ-4 «бьянконери» отстают всего на одно очко. Играть ещё девять туров, никакой дополнительной нагрузки у «Юве» нет – только Серия А. Задача попасть в четвёрку лучших точно не выглядит невыполнимой.

Но «Ювентус» психанул. Джунтоли был катализатором всего этого или боссы выше – сути дела это не меняет. Клуб повёлся на общественное мнение – на гнев, который изливали многие тиффози и СМИ – и сделал импульсивный и, кажется, абсолютно неверный шаг. «Ювентус» загнал себя в тупик. Даже если Тудор затащит команду в Лигу чемпионов – что дальше?

Тьяго Мотта Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Следующего тренера туринцы могут начинать искать уже сейчас. С учётом тренерского уровня и характера Тудора сложно поверить, что хорват проработает в «Ювентусе» долго. И совершенно неважно, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет. Он, к слову, ещё и на «живое» место пошёл, так что сопереживать ему наверняка получится не у всех.

А Тьяго Мотте – удачи. Несмотря на трудности, которые в этом сезоне возникли в «Ювентусе», он остаётся очень интересным специалистом с интересными идеями. В той же Италии есть сразу несколько приличных команд, что летом, скорее всего, будут искать тренера. Поэтому Мотта вряд ли долго будет сидеть без предложений.

P. S. Возможно, «Ювентус» затеял многоходовку: увольняем Мотту, до конца сезона зовём Тудора, а летом возвращаем Антонио Конте, у которого, как и ожидалось изначально, сложились непростые отношения с Аурелио Де Лаурентисом. Если бы Мотту оставили до конца сезона и он попал в ЛЧ, объяснить его увольнение было бы непросто. А сейчас полоса неудач – и вроде как причины для расставания есть.

Это не инсайд, а лишь теория. Если она вдруг окажется верна, то можно будет углядеть хоть какую-то логику в действиях боссов «Юве». Вопросов по-прежнему остаётся много, но всё же захантить Конте – это сильно. Антонио, в отличие от Мотты и Тудора, гарантированно даёт результат.

Если же теория ошибочна и «Ювентус» не думает о Конте и реально рассчитывает на Тудора, тогда ситуация и правда выглядит беспросветно.