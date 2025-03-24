Чумовой матч с Данией! Капитан потом всё равно забил, а закончилось всё разгромом, но в овертайме!

Криштиану, это как?! Такого удара с пенальти от Роналду мы точно не ждали

Сборная Португалии вышла в полуфинал плей-офф Лиги наций! В первом матче 1/4 финала команда Роберто Мартинеса уступила в гостях Дании (0:1). А в ответной встрече в Лиссабоне было весело: дело дошло до экстра-таймов, в которых хозяева забрали общую победу.

Главной звездой противостояния был, конечно же, Криштиану Роналду. Перед началом матча он получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за наибольшее число побед в международном футболе — 132. Позже этим вечером он оформит 929-й гол в карьере – на 72-й минуте окажется первым на отскоке и обновит личный рекорд. Хотя до этого всё было не так весело.

На четвёртой минуте встречи защитник датчан Патрик Доргу сфолил в собственной штрафной на Роналду. 40-летний форвард открывался под передачу от Нуну Мендеша. Но после контакта с Доргу упал на газон – судья Славко Винчич назначил пенальти. После консультации с VAR словенец оставил первоначальное решение в силе. Кто подошёл к «точке»? Риторический вопрос.

Роналду мог забить 136-й мяч за сборную Португалии. Криштиану, стараясь запутать голкипера датчан Каспера Шмейхеля, замедлил темп во время разбега. Шмейхель не купился на уловки – остался на месте, а после прыгнул в левый от себя угол. Удар Роналду получился неожиданно слабым, на удобной высоте и совсем не в угол – из-за чего вратарь без труда поймал мяч. Вот так да! Криштиану не забил пенальти, хотя в момент разбега Бруну Фернандеш уже поднял руки вверх, готовясь к празднованию.

Криштиану Роналду не забил пенальти Фото: Zed Jameson/Getty Images

Роналду не реализовал 32-й пенальти в карьере. А всего у Криштиану 173 гола с 11-метровых при 205 попытках. До этого 40-летний форвард не забивал пенальти за сборную Португалии в экстра-тайме 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). А в основное время это случилось во встрече отборочного цикла ЧМ-2022 с Ирландией (2:1). За «Аль-Наср» Роналду не реализовал 11-метровый (единственный раз) во встрече 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (0:1) – в октябре прошлого года.

На 45+2-й минуте Роналду забил, но гол не засчитали из-за офсайда. Хотя до этого Португалия всё же отличилась (автогол Йоакима Андерсена). Уже во втором тайме – пропустила: на 56-й минуте Расмус Кристенсен сравнял счёт. А затем состоялся тот самый 929-й гол Роналду в карьере (и 136-й – за сборную).

Думаете, это всё? Зря. Португалия и Дания забили ещё по разу (Эриксен и Тринкан). 3:2 в матче и общий счёт 3:3 – команды ушли в дополнительное время.

Криштиану в экстра-таймах уже не сыграл (вместо него на 90+2-й минуте вышел Гонсалу Рамуш). Но Португалия разобралась и без капитана. В дополнительное время Тринкан оформил дубль, а Рамуш установил окончательный счёт — 5:2.

Команда Роберто Мартинеса вышла в полуфинал Лиги наций, в котором в июне встретится с Германией. А если бы нет, представляете, сколько Роналду припоминали бы этот промах?