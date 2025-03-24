Германия повторила легендарный угловой «Ливерпуля» с «Барсой»! А Италия отыгралась с 0:3!

В 1/4 финала Лиги наций между Италией и Германией многое было понятно уже после первой встречи. В Милане немцы выдали камбэк, победив на чужом поле. Однако ещё более мощный камбэк случился в ответной игре. И снова остался за гостями.

Итальянцы продержались в Дортмунде 30 минут. Хотя показательно, как именно это выглядело. У немцев проходила атака за атакой. Команда Спаллетти постоянно не могла выйти с мячом со своей трети поля. Счёт по ударам за стартовые 30 минут – 13:1. Так что вполне логично, что пенальти при таком давлении заработала именно Германия. Кляйндинста сбил Буонджорно, который фолил сразу и руками, и ногами. С 11 метров в самый угол пробил Киммих.

Ну а дальше итальянцев поймали на детской ошибке, которую редко встретишь в футболе (правда, «Ливерпуль» почти шесть лет назад так наказал «Барселону» в Лиге чемпионов – этот розыгрыш всё ещё считается легендарным). Сборная Германии заработала угловой. И пока Доннарумма общался с защитниками, Киммих подал на Мусиалу – тот забил в абсолютно пустые ворота. Невероятно глупый гол.

Ассист Йозуа Киммиха Фото: Кадр из трансляции

Гол Джамала Мусиалы Фото: Кадр из трансляции

Тут можно было бы сказать, что такая нелепость деморализовала гостей, но на самом деле они с самого начала смотрелись невнятно. Тем более что в конце тайма итальянцы пропустили ещё и третий. Снова не обошлось без Киммиха и ошибки гостей. На этот раз накрыли Бареллу, а затем Кляйндинст забил головой с пары метров. Доннарумма почти вытащил, однако всё-таки мяч успел пересечь линию ворот.

После трёх таймов счёт стал 5:1 в пользу немцев. Исход противостояния казался понятным, но итальянцы не бросили игру. В перерыве Спаллетти провёл несколько замен – в центре поля появились Политано и Фраттези. И практически сразу гости забили. Самое забавное, что в четвёртом голе подряд поучаствовал Киммих. На этот раз капитан сборной Германии отдал ассист сопернику. Мойзе Кин пробил с линии штрафной в ближний угол, который почему-то оставил открытым Бауман.

Первый гол Мойзе Кина Фото: Кадр из трансляции

Дальше получилось весело, поскольку на этот раз уже итальянцы смотрелись значительно лучше соперника. Мойзе Кин классно разобрался с мячом в штрафной, раскачав Рюдигера и пробив из-под него. И вот уже преимущество немцев в матче стало минимальным – 3:2. Причём вскоре гости ещё и пенальти заработали! Однако тут включился VAR и призвал судью пересмотреть эпизод. Похоже, что был контакт между Шлоттербеком и Ди Лоренце, но последний начал заваливаться раньше времени.

Ближе к концу второго тайма сборная Германии вспомнила, как играть в футбол – и отодвинула игру от своих ворот. В том числе благодаря заменам. Причём поле покинул даже Рюдигер. Немцы были очень близки к тому, чтобы удержать победный счёт, однако на 90+4-й минуте судья благодаря подсказке VAR назначил новый пенальти в пользу гостей из-за попадания мяча в руку Миттельштедту. С 11 метров точно пробил Распадори. Счёт из 3:0 превратился в 3:3!

Матч Германия — Италия Фото: Christof Koepsel/Getty Images

В конце получилось жарко, но победный мяч забить никто не смог. Этот результат означает, что сборная Германии отправилась в группу А в отборе к ЧМ-2026. Там немцы сыграют лишь с тремя соперниками – Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом. Ну а Италия попала в группу I и поборется с четырьмя командами: Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдавией.