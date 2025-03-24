Испания и Нидерланды — это было вау. 5:5 по сумме матчей и длинная серия пенальти!

Сборные Испании и Нидерландов опять выдали результативный матч в четвертьфинале Лиги наций. Шесть голов за 120 минут! Испанцы победили по пенальти и теперь сыграют в полуфинале с Францией.

Нидерланды едва не «привезли» себе гол уже на первой минуте. А конкретно – де Йонг. Правый вингер испанцев Ямаль, видимо, разозлённый критикой в свой адрес за встречу в Роттердаме, очень энергично начал игру и запрессинговал партнёра по «Барселоне». Френки настолько некомфортно почувствовал себя под давлением одноклубника, что сделал сильный пас назад в створ ворот. Тем временем голкипер Вербрюгген сместился к штанге. К счастью для гостей, курьёзный автогол всё-таки не случился.

Команда Рональда Кумана ответила прессингом на прессинг, тем не менее пропустила быстрый гол на шестой минуте. Причём с пенальти. Защитник «Брайтона» ван Хекке попал в собственной штрафной по ноге Оярсабалю, который на «Месталье» заменил Морату в роли нападающего. Сам же Оярсабаль реализовал 11-метровый, идеально пробив низом. Вербрюгген угадал, куда прыгать, но не потащил. Это был первый удар хозяев.

ГОЛ ОЯРСАБАЛЯ С ПЕНАЛЬТИ Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Поведя в счёте, сборная Испании не претендовала на контроль мяча и отрезками спокойно отдавала владение Нидерландам. Садилась поглубже в оборону и рассчитывала использовать свободное пространство. Команда Луиса де ла Фуэнте несколько раз здорово разрезала защиту соперника передачами за спины. Правда, в паре случаев Оярсабаль залезал в офсайд (ещё один его гол отменили), однако в других моментах получались опасные атаки. Неплохой первый пас шёл, в частности, от нового центрального защитника Хёйсена – уроженца Амстердама, выступающего за Испанию. Пожалуй, самый яркий момент до перерыва – сейв Вербрюггена после выхода один на один Уильямса. Нико даже схватился за голову, не понимая, как голкипер остановил мяч.

Нидерланды до перерыва ограничились одним-единственным ударом в створ. Доходя до штрафной Симона, команда Кумана не находила решений – последнего паса, возможности пробить из хорошей позиции. Эпизодически при владении правый защитник Гертрейда превращался в центрхава, а Рейндерс поднимался ещё выше. Депай искал мяч в разных зонах (уехав в «Коринтианс» и набрав там 9+11 в 29 матчах, он остаётся основным форвардом). Тем не менее никакие идеи не срабатывали.

В начале второго тайма возникло ощущение дежавю. Прошло шесть минут, и в те же ворота снова был назначен пенальти. Только теперь, естественно, в пользу Нидерландов. После кросса справа Депай свалился в единоборстве с Ле Норманом. Судя по повтору, Мемфис скорее «нарисовал» этот фол, нежели оказался на газоне из-за захвата. Но сыграл умно, раз судья Тюрпен дал 11-метровый и показал жёлтую карточку испанцу. И в этой ситуации пенальти исполнил пострадавший. Разве что пробил по-другому – верхом. А Симон прыгнул не туда.

Матч Испания — Нидерланды Фото: Roy Lazet/Getty Images

Сборная Испании после перерыва тяжело раскачивалась. Какой-то системный сбой произошёл у чемпионов Европы в эти минуты. Нидерланды создавали голевые моменты прежде всего благодаря движению того же Депая. Мемфис и сам мог оформить дубль. Но даже когда не идёт игра, у испанцев есть звёзды, умеющие решать эпизоды за счёт индивидуальных действий. Например, Уильямс – куражился, был по-спортивному наглым. Именно он в середине тайма отправил Оярсабаля за дублем. Форвард сначала попал в голову вратарю, подсекая мяч, а затем добил головой.

Тем не менее и это преимущество команда де ла Фуэнте не удержала. Вторая половина была за гостями. В итоге Испания с Нидерландами повторили счёт встречи трёхдневной давности – 2:2. Ошибся Ольмо, подарив мяч сопернику у своих ворот. Вышедший минутой ранее на замену Симонс вырезал мягкую передачу в штрафную на свободного Матсена, а левому защитнику хватило двух касаний, чтобы забить. Игра ушла в дополнительное время.

В овертайме футбол стал менее открытым. Но на 103-й минуте хозяева всё-таки забили. Хёйсен сделал прекрасный длинный пас, и Ямаль показал класс. Избежав офсайда, Ламин ловким финтом убрал Матсена и положил мяч в сетку. Гениальный перформанс!

Но вот что удивительно – Испания и в третий раз не сохранила преимущество в один гол. Есть над чем работать даже чемпионам Европы. Нидерланды ещё раз вскрыли оборону команды де ла Фуэнте на 110-й минуте, и Симон сбил Симонса. В этот вечер на «Месталье» было полностью уничтожено правило, согласно которому заработавший пенальти игрок не должен его исполнять. Симонс забил с «точки» – голкипер испанцев не дотянулся до мяча. До этого нидерландцы в дополнительное время не наносили ударов.

Более того, на 120-й минуте команда Кумана могла вырвать победу – испанцев спас сейв Симона. В начале серии пенальти Унай ещё дважды дотягивался до мяча, но не парировал. Потом Ланг зарядил в перекладину, однако приятную для хозяев картину испортил Ямаль, который ударил просто отвратительно. Несмотря на это, именно Симон стал героем вечера – голкипер сборной Испании переиграл Малена (бившего шестым у Нидерландов) и вывел команду в полуфинал.