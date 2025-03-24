«Это самая холодная погода в моей жизни!» Сборная Замбии уже в России

Сборная России продолжает нас знакомить с новыми футбольными странами. На очереди — Замбия. Перед встречей в Москве у африканской команды пятиматчевая серия без поражений, в том числе победа над крепким Кот-д’Ивуаром.

Мы обсудили с защитником сборной Замбии Кабасо Чонго первые впечатления от России и узнали, почему главная звезда Замбии и нападающий «Лестера» Дака не примет участие в матче. А ещё Кабасо хочет играть в РПЛ, только есть нюанс: ему 33 года.

«Мы уже в России. Тут самая холодная погода в моей жизни»

— Что вы ждёте от матча с Россией?

— Игра должна быть очень сложной. Но мы готовы добиться нужного результата.

— Вы уже в Москве. Какие первые впечатления?

— Да, мы уже прилетели. Погода слишком холодная — самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому. Всё будет хорошо.

— Уже погуляли по Москве?

— Нет, пока не удалось, возможно, после матча прогуляемся.

«Из российских футболистов знаю Аршавина — такие игроки вдохновляют»

— Что вы знали о России до приезда сюда?

— До этого я не был в России, это мой первый раз. Поэтому я мало что знал о вашей стране.

— Знаете кого-то из российских футболистов?

— Да, мы знаем многих, это хорошие игроки. Интересно с ними посоревноваться. Знаю Аршавина, такие футболисты вдохновляют.

— Что нам нужно знать про сборную Замбии? В какой футбол вы играете?

— Мы играем в хороший футбол, не сомневаемся в себе, знаем, что нам нужно, чтобы достичь положительного результата.

— Нападающий «Лестера» Патсон Дака не приехал в Россию. Вы знаете почему?

— Кажется, у него проблемы с визой. Конечно, без него нам будет тяжелее. Он отличный игрок, нам будет его не хватать.

— Кингз Кангва играл в России три года. Он делился с вами воспоминаниями?

— Его брат Эванс рассказывал, что у вас сильные футболисты, особенно с точки зрения ментальности.

«Хотел бы поиграть в РПЛ. Это моя цель»

— Вам бы хотелось поиграть в Российской Премьер-Лиге?

— Да, мне было бы интересно поиграть в другом чемпионате, узнать что-то о новой стране. Это моя цель.

— Хоть матч с Россией и товарищеский, результат для вас на первом месте?

— Да, мы приехали за победой. Нет разницы, товарищеская это игра или нет. Мы должны хорошо себя показать.

— В соцсетях, помимо Хави, Зидана и Ибрагимовича, вы подписаны на Секу Койта из ЦСКА. Вы знакомы?

— Нет, я просто смотрю его видео и фотографии. Он звезда в Африке, а стать ею там очень тяжело.