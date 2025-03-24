У российской молодёжки мощнейший выезд! Два матча с Колумбией, 20 тысяч зрителей и камбэк

Молодёжная сборная России облюбовала Южную Америку. Не просто так команда едет туда уже в четвёртый раз за два года. В октябре 2023-го состоялся первый визит на матчи с клубами из Сан-Паулу, в марте 2024-го посетили Уругвай, где провели встречу в том числе с местной молодёжкой, а в ноябре того же года скатались в Рио-де-Жанейро. Понятно, что это скорее вынужденная мера ввиду изоляции, но главное – команда продолжает жить и играть встречи с сильными соперниками. Да и в целом крен на Южную Америку в молодёжном футболе очевиден. Достаточно посмотреть, сколько матчей организовывает «Зенит» с тем же «Сантосом». Остальные тоже могут поддержать эту тенденцию.

В этот раз – новая страна, которая гарантировала небольшую суперсерию. Две встречи с молодёжной сборной Колумбии – неплохая проверка. С учётом того, что команда – трёхкратный победитель чемпионата Южной Америки среди сверстников, а в 2009-м заняла третье место на чемпионате мира. Да, поколение давно поменялось, и сейчас оно явно не лучшее. Transfermarkt оценивает стоимость всех игроков в € 1,8 млн. Это почти в 10 раз меньше, чем россияне. Да и потенциальных звёзд в команде почти нет – разве что Брайан Кайседо, который принадлежит «Порту». В остальном – футболисты местного чемпионата.

Но всё это совсем не значило, что нашей молодёжке будет легко. Это показал уже первый матч, в котором никакого преимущества у россиян не было. Сказались и долгий перелёт, и почти отсутствие тренировок. Молодёжка старалась играть в свой футбол, нацеленный на контроль и атаку, но во втором тайме закончились силы. Итог – пропущенный гол на 89-й минуте с пенальти. Судейство в Колумбии, кстати, отдельная тема. Оно было явно околодомашним.

Первая встреча проходила на небольшом стадионе в Юмбо. Но даже там собралось около четырёх тысяч человек, в том числе поддерживающих Россию. А вот вторая игра состоялась уже в городе Кали на арене, которая вмещает почти 40 тысяч зрителей. Единственным минусом стало то, что матч прошёл на следующий день. Поэтому времени на восстановление у команд просто не было.

Тем не менее игра при 20 тысячах зрителей прошла куда бодрее. Российская команда забила первой: Данила Козлов заработал пенальти, а потом сам же его реализовал. И отпраздновал в стиле игрока «Байера» Жереми Фримпонга.

Два пропущенных мяча не сломили команду. Более того – нашлись силы отыграться усилиями Вадима Ракова.

В какой-то момент показалось, что возможна даже победа. Но где-то не хватило удачи. А скорее – просто сил. Вот какие итоги подвёл старший тренер команды Иван Шабаров.

Иван Шабаров старший тренер молодёжной сборной России «Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, и удовлетворились этим, учитывая состояние, в котором подошли к матчу. Потеряли ещё Кирша с Салтыковым накануне. Ребята после первой игры были по-настоящему вымотаны, чувствовалось, что силы заканчиваются. Поэтому за достигнутый результат хотелось бы поблагодарить ребят вдвойне. Что же касается счёта, то, наверное, он справедлив. Мы могли «украсть» концовку, это было бы совсем хорошо. В целом содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем у нас хотя бы появились голевые моменты. Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях. Очень приятно, что сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола».

Следующая пауза под международные матчи у молодежной сборной пройдёт в июне. Соперники пока неизвестны. Отбор на Евро-2027 команда уже пропускает, так что на ближнее зарубежье надежды не так много. Видимо, придётся снова лететь на другой континент.