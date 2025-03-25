Тостер в воротах и сборник с 14 лет. 5 главных игроков Замбии без покорителя «Спартака»

Сборная Замбии – второй соперник России в 2025 году. О футболе этой африканской страны и ведущих игроках её национальной команды мы знаем не так много. Прежде с замбийцами не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах. Правда, легионеры из Замбии выступали в РПЛ, но только один из них прилетел сейчас в Москву. Рассказываем о самых интересных фигурах в составе нашего соперника.

К сожалению, сборная Замбии сыграет с Россией не в оптимальном составе. В заявке гостей отсутствует их самый дорогой футболист – нападающий «Лестера» Патсон Дака, оцениваемый Transfermarkt в € 12 млн. В России его хорошо помнят – Дака забил «Спартаку» 4 мяча в 2021-м году (в московском матче с «Лестером» в ЛЕ). Кроме того, из экс-легионеров РПЛ не будет Стопиллы Сунзу (бывший игрок тульского «Арсенала»), Ламека Банды («Арсенал») и Фэшна Сакалы («Спартак»). Все они были основными на старте отборочного цикла ЧМ-2026, где замбийцы одержали одну победу при трёх поражениях.

Тостер Нсабата, вратарь

Тостер Нсабата (слева) Фото: из личного архива Тостера Нсабаты

Место в воротах сборной Замбии, по всей видимости, займёт голкипер по имени Тостер. По крайней мере, он самый опытный во вратарской бригаде соперника. Нсабата провёл уже 39 матчей за национальную команду. Дебютировал ещё в 2013 году. А в ноябре 2024-го с Тостером на поле замбийцы в квалификации Кубка африканских наций победили дома Кот-д’Ивуар (1:0) и на выезде – Сьерра-Леоне (2:0).

Играет Нсабата на родине за клуб «ЗЕСКО Юнайтед». Хотя есть у него и опыт легионера – в 2021 году голкипер на пару сезонов уехал в ЮАР – выступал за «Сехухуне Юнайтед» из Лимпопо. Тостер привык, что люди подшучивают над его именем, но не знает, почему родители назвали его в честь прибора для подогрева хлеба.

«Мне никогда не приходило в голову спросить у родителей, почему они назвали меня Тостер. Понимаю, что имя забавное, и люди всегда смеются над ним. Говорят, что это похоже на поджаривание хлеба. Но я никогда не воспринимал такие комментарии всерьёз», – признавался Нсабата.

Кингз Кангва, полузащитник

Кингз Кангва Фото: Футбольная ассоциация Замбии

Кингз Кангва, как говорится, в особых представлениях не нуждается. Российские болельщики должны помнить полузащитника и его брата-вингера Эванса по игре за «Арсенал». Тульский клуб купил центрхава летом 2019-го у замбийского «Билдкона» за € 250 тыс., а летом 2022-го продал в «Црвену Звезду» за € 1,5 млн. Кингз сыграл в РПЛ 48 матчей и набрал 5+8. Забивал даже «Зениту» и «Краснодару».

Кангва – самый дорогой футболист в том составе, который сборная Замбии привезла в Москву. Transfermarkt оценивает его уже в € 2,5 млн. Сейчас Кингз играет в Израиле за «Хапоэль» из Беэр-Шевы и выдаёт мощнейший сезон – набрал 10+7 в 26 встречах чемпионата. Он вообще самый результативный замбиец, выступающий в высших лигах по всему миру.

«С Россией у меня связаны хорошие воспоминания. Были хорошие ощущения в стране и с живущими там людьми, поэтому я очень жду возвращения в Россию. Конечно, я скучал по России, буду рад снова увидеть всех знакомых», – сказал Кангва, комментируя предстоящий матч для ТАСС.

Клейтус Чама, полузащитник

Клейтус Чама Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Лучший бомбардир из действующих футболистов сборной Замбии – Дака, у которого 21 гол. Но он, как сказано выше, с Россией не сыграет. А вот в сегодняшнем составе замбийцев больше всех забили Кингз Кангва и Клейтус Чама – по семь мячей.

На странице Чамы в Википедии ему дана такая характеристика, что можно подумать, будто Клейтус – суперзвезда: «Он известен своим умением забивать голы, качествами плеймейкера и лидера, исполнением пенальти и работоспособностью». На самом деле этот хавбек играет в чемпионате Танзании за «Янг Африканс». Забавно, что 33-летний Чама – лидер команды, в названии которой присутствует слово «молодые».

Впрочем, у Клейтуса действительно хорошая статистика за карьеру в африканской Лиге чемпионов – он набрал 20+7 в 63 матчах. Пару мячей положил и в этом сезоне. Ещё одна любопытная деталь из его спортивной биографии: в 2017 году Чама отправился в египетский «Аль-Иттихад», подписав трёхлетний контракт, но через полтора месяца ушёл из-за конфликта в клубе. Так ни разу и не сыграл за новую команду. Пришлось вернуть $ 25 тыс. «подъёмных», полученных при переходе.

Эдвард Чилуфья, вингер/форвард

Эдвард Чилуфья Фото: MB Media/Getty Images

25-летний вингер Чилуфья – адаптированный к европейскому футболу игрок. Его точно не испугает российская погода. Эдвард уже семь лет живёт в Европе, причём не в самых тёплых странах. В начале 2018-го он переехал из Замбии в Швецию, подписав контракт с «Юргорденом». Хорошо прижился, проявил себя и через четыре года был продан в «Мидтьюлланн» за € 2,4 млн. С тех пор зарабатывает на жизнь в Дании, выигрывал чемпионский титул и Кубок страны. Правда, на сезон-2023/2024 его возвращали на правах аренды в Швецию – в «Хеккен».

Чилуфья – игрок серьёзный, о чём свидетельствует тот факт, что в нынешнем сезоне он второй лучший ассистент чемпионата Дании. Сделал уже шесть голевых передач в 13 встречах. Хотя сам забил только однажды. Ещё по голу у Эдварда – в Лиге Европы и в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, в отборочном цикле ЧМ-2026 он поразил ворота сборной Марокко.

Джозеф Банда, вингер/форвард

Джозеф Банда Фото: Футбольная ассоциация Замбии

Вингеру с достаточно популярной в Замбии фамилией Банда всего 19 лет, но он уже выступает за сборную страны и сыграл пять матчей. А как вам тот факт, что первый вызов в национальную команду Джозеф получил в… 14 лет?! В 2020-м юный футболист настолько здорово проявил себя в команде U17, что сербский тренер Милутин Средоевич пригласил его потренироваться с главной. Парень получил ценный опыт и памятный подарок от Кингза Кангвы – пару новых бутс и слова поддержки.

Прекрасно развитый физически, несмотря на низкий рост, резкий и здорово работающий с мячом Банда обратил на себя внимание европейских скаутов. В 2022 году летал в Испанию, где тренировался с «Барселоной». А в январе 2024-го был продан в швейцарский «Цюрих».

Джозеф сначала выступал за фарм-клуб, но в нынешнем сезоне играет и за основу. В «Цюрихе» у Банды 12 матчей (включая один в стартовом составе) и один гол. А в сборной Замбии талантливый вингер по-настоящему закрепился с сентября 2024-го и отметился голевой передачей в игре квалификации Кубка африканских наций с Кот-д’Ивуаром.