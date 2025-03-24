Сезон скоро заканчивается, а с «Золотым мячом» ничего не ясно. Кто теперь фаворит?

Пауза на матчи сборных – отличная возможность выдохнуть и оглянуться на гонку за «Золотым мячом». Не на фоне эмоций от важных побед/поражений, а в более спокойной обстановке. Особенно когда уже получилось остыть после вылета «Ливерпуля» от «ПСЖ». Это противостояние перевернуло если не всё, то многое. Салах казался очевидным фаворитом, но провалился в 1/8 финала Лиги чемпионов. А потом «Ливерпуль» проиграл ещё и в финале Кубка лиги. То есть египтянин останется с одним трофеем – чемпионство в АПЛ уже вряд ли упустит, но этого уже кажется маловато для «ЗМ».

И тут против Салаха будто играет тайминг его перформанса. Вот представьте: «Ливерпуль» плохо стартует в АПЛ, а затем внезапно забирает чемпионство, в которое никто особо не верил. И при этом последние две трети сезона команду тащит Салах с кучей голов и ассистов. В такой ситуации у него было бы больше шансов, чем сейчас. Просто потому что запоминается последнее. А тут осталось два месяца, когда нападающий уже ни за что не борется. Победа в АПЛ стала не столько сенсационной, сколько ожидаемой в последнее время.

Мохамед Салах Фото: Julian Finney/Getty Images

Если сейчас взглянуть на котировки букмекеров, то Салах уже не фаворит, а либо второй, либо третий претендент. На первом месте оказался Рафинья – лучший по «гол+пас» в этом сезоне ЛЧ (11+5). Бразилец фантастически полезен в «Барселоне» в обеих стадиях игры. Он придаёт команде баланс, выступая даже не на своей основной позиции – место правого вингера отдано Ямалю. Ещё одному претенденту на «Золотой мяч», который входит в топ-5 соискателей.

А ещё где-то рядом находится умница Педри, который впечатляет тонкими передачами и вообще игровым интеллектом. Раньше было тяжело представить победу таких футболистов в номинации, потому что статистика по «гол+пас» казалась ключевым фактором. Однако после «Золотого мяча» Родри можно поверить, что умных полузащитников ценят не меньше, чем результативных нападающих. Интересно, что сразу несколько игроков «Барселоны» (например, Гави и Ферран Торрес) говорят, что именно Педри заслуживает «ЗМ». Хотя как раз с этим у каталонцев могут возникнуть проблемы. У команды много реальных претендентов на награду – это значит, что при голосовании будут размываться голоса людей, симпатизирующих футболу «Барселоны».

Рафинья с партнёрами по «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Очевидно, что ключевым условием оказываются титулы. То есть вопрос даже не в том, кто лучше всех играл в футбол, а кто является лучшим в команде, которая собрала ключевые трофеи. Это не абсолютное правило, но тенденция весьма явная. 13 из последних 18 обладателей «Золотого мяча» в том же году выигрывали Лигу чемпионов или чемпионат мира. На этот раз о сборных можно забыть – ничего важного они в 2025-м не разыгрывают, а вот ЛЧ остаётся ключевым элементом. Особенно если этот трофей берёт та же команда, что и выигрывает национальный титул.

Если «Реал» берёт Ла Лигу и ЛЧ, то «Золотой мяч» с огромной вероятностью достанется Мбаппе. Если «Бавария» выиграет оба ключевых трофея, то «Золотой мяч», скорее всего, получит Кейн. Если «ПСЖ» – то, видимо, отдадут Дембеле. Получается, шанс Салаха на «Золотой мяч» в том, если Лигу чемпионов выиграет условная «Боруссия» или, скажем, «Астон Вилла».

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе Фото: Alex Pantling/Getty Images

Похоже, при прочих равных значение будет иметь клубный ЧМ, который пройдёт в июне-июле. Этот турнир так же относится к сезону-2024/2025. В США не будет «Барселоны» и «Ливерпуля», но сыграют «Реал», «Бавария» и «ПСЖ». Есть, конечно, ещё «Интер», который претендует на все возможные трофеи: лидирует в Серии А, пробился в 1/4 финала ЛЧ, полуфинал Кубка Италии и сыграет на клубном ЧМ. Но в этой команде, пожалуй, сейчас нет футболиста, который значительно выделяется на фоне одноклубников.

По состоянию на сегодня главное ощущение такое: после того как «Золотой мяч» отдали сначала нападающему «Интер Майами» Месси и затем полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, испанские клубы снова доминируют. Прямо сейчас главные фавориты – игроки «Барселоны» и «Реала».