За чем следить 25 марта: Азербайджан — Беларусь, «Автодор» — УНИКС и волейбол. Собрали лучшее!

Топ-матчи вторника: Россия — Замбия, отбор к ЧМ-2026, «Коламбус» Проворова — в НХЛ и НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Воронков и Марченко прервут безрезультативные серии?

У наших игроков из «Коламбуса» дела в последнее время идут не лучшим образом – Воронков шесть матчей не набирает очков, а Марченко – пять. Впрочем, у «Блю Джекетс» сейчас всё плохо, так как команда проиграла шесть встреч подряд и вылетела из восьмёрки. «Айлендерс» же, несмотря на потери в дедлайн, пытается бороться до последнего. Наберут ли «островитяне» очки в шестом матче подряд?

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 марта 2025, вторник. 03:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли очки Микко Рантанен?

Микко Рантанен после обмена из «Колорадо» так и не может найти свою игру. В «Далласе» финский форвард хорошо начал, но в последних пяти матчах он набрал лишь одно очко. В последних четырёх встречах «звёздам» не хватало 60 минут, чтобы выявить победителя. Матч с «Миннесотой» тоже уйдёт в овертайм?

Рантанен — о матче против бывшей команды: «Я никогда это не забуду». Рантанен — о приёме фанатов в первом матче против бывшего клуба

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 марта 2025, вторник. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Милуоки» прервать победную серию «Финикса» на их площадке?

«Финикс» наконец-то поймал кураж, впервые с января выдав серию из трёх побед, и теперь настроен закрепиться в зоне плей-ин. Тем временем «Милуоки» пытается нащупать ритм перед плей-офф. «Санз» недавно обыграли «Кливленд» со счётом 123:112, где Кевин Дюрант выдал 42 очка. «Бакс» тоже не остались в стороне, уложив «Сакраменто» 114:108 благодаря игре Янниса Адетокунбо. Атака «Санз» сейчас «в огне», но защита трещит по швам. Участие Дэмьена Лилларда в матче висит на волоске, а вот Брэдли Бил точно останется за бортом из-за травмы.

🏀 18:00: «Автодор» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: УНИКС продолжит душить своей защитой «Автодор»?

«Автодор» рвётся в плей-офф, пока обживает седьмую строчку, а УНИКС намерен закрепиться в топ-3. Саратовцы то радуют победами, то огорчают поражениями: разгромили «Астану» (88:56), но буксуют против команд с мощной защитой. На их стороне — дерзкий Чарльз Мэннинг. УНИКС же играет с солидностью и запасом прочности, в команде блистают Девон Акун-Пёрселл и Маркос Найт. Казанцы трижды подряд укрощали «Автодор», не давая саратовцам набрать больше 68 очков. Вопрос: хватит ли духу у «Автодора» разорвать эту цепь?

⚽️ 19:00: Иран — Узбекистан, отборочный турнир ЧМ-2026 — Азия, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Узбекистан сделает огромный шаг к ЧМ-2026?

Узбекистан близок к первому в истории попаданию на чемпионат мира. За три тура до финиша команда занимает второе место в отборочной группе. А в случае удачного исхода во встрече с Ираном шанс на квалификацию станет ещё выше. Узбекистан отстаёт от иранцев на три очка и опережает ОАЭ и Катар на шесть. Так что следующий матч может серьёзно повлиять на итоговые расклады.

🏐 20:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 1/2 финала, второй матч

Интрига: отыграется ли «Локомотив»?

В этой серии уже случился апсет. «Ленинградка» в первом матче, который превратился в настоящий триллер, одолела соперниц — 3:2. Причём в третьей партии клуб из Санкт-Петербурга отыгрался со счёта 19:24 — пять подряд сетболов! Калининградской команде отступать некуда — полный зал наверняка будет гнать подопечных Андрея Воронкова. Но «пчёлки» уже ужалили один раз и полны решимости повторить успех.

⚽️ 20:00: Россия — Замбия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Россия продлит победную серию?

Сборная России не проигрывает с сентября 2023 года. А в 2025-м команда Валерия Карпина уже успела разгромить Гренаду (5:0). Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной (31 гол). Всё шикарно. Продлить удачную серию Россия может во встрече с Замбией. Не самый простой соперник: африканцы занимают 87-е место в рейтинге ФИФА. Обыграть замбийцев Россия в состоянии, но так просто, как с Гренадой, не будет.

⚽️ 22:45: Израиль — Норвегия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа I, 2-й тур

Интрига: какая из команд станет ближе к чемпионату мира?

И Норвегия, и Израиль хотели бы отобраться на ЧМ-2026. В первых турах команды одержали синхронные победы: первые обыграли Молдавию (5:0), а вторые — Эстонию (2:1). Теперь они зарубятся между собой. В очной встрече важно набрать три очка, чтобы затем биться за первое место с Италией.

С кем ещё сыграют Израиль и Норвегия? Определился окончательный состав групп европейской квалификации на ЧМ-2026

⚽️ 22:45: Лихтенштейн — Казахстан, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа J, 2-й тур

Интрига: Казахстан одержит первую победу без Черчесова?

Пока что Казахстан без тренера Станислава Черчесова не стал сильнее. В 1-м туре отбора к ЧМ-2026 команда уступила Уэльсу (1:3). Теперь казахстанцы едут в гости к Лихтенштейну. Отличный шанс набрать первые очки в квалификации. Если не сейчас, то когда побеждать? Тем более перед Казахстаном стоит задача попасть в топ-2 группы и побороться за выход на чемпионат мира.