Чей дебют в сборной России мы ещё ждём? Два новичка уже сыграли в 2025 году

В товарищеском матче с Гренадой за сборную России впервые сыграли сразу двое – защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Главный тренер Валерий Карпин продолжает привлекать в национальную команду новых футболистов. Чьих дебютов вы ещё ждёте в российской сборной в 2025 году?
Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга! Делитесь своим мнением в комментариях. Мы предложили самые ожидаемые, на наш взгляд, кандидатуры, но можно выбрать и кого-то другого.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Наиль Умяров, «Спартак»
24-летний полузащитник «Спартака» настолько сильно проводит нынешний сезон – однозначно лучший в своей карьере – что его невызов в сборную России трудно понять. Карпин как будто бы не заметил прогресса Умярова. У Наиля 20 матчей и один гол в РПЛ, а также три матча без результативных действий в Кубке страны. Но эта статистика, конечно, не передаёт того вклада, который вносит опорник в победы команды Деяна Станковича. Комментируя отсутствие Умярова в сборной. Карпин сказал следующее:
«Были другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк. Вызывать их обоих на эти матчи не было никакого смысла. Пусть продолжает работать, как это бывает с другими футболистами, которые рано или поздно попадают в сборную. Когда будет возможность, мы его вызовем».
Ждём дебюта в сборной России другого игрока
Ещё целую группу игроков можно отнести к реальным кандидатам в сборную России. Это, например, вратарь Давид Волк («Динамо» Мх), защитники Егор Тесленко, Илья Рожков (оба – «Рубин») и Андрей Лангович («Ростов»), полузащитники Иван Олейников («Крылья Советов») и Кирилл Щетинин («Ростов») и нападающий Ярослав Гладышев («Динамо» М). Некоторые из них уже попадали в расширенный список национальной команды. Считаете, что кто-то из них заслуживает вызова больше остальных? В таком случае голосуйте за этот вариант.
Валерий Карпин, рассуждая о широком круге возможных сборников перед матчами с Гренадой и Замбией, признавался: «Внутренний служебный список – 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру».
Александр Кокшаров, «Пари НН»
Один из самых многообещающих молодых российских нападающих был в расширенной заявке сборной на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Значит, воспитанник «Краснодара» уже не зря уехал в аренду в «Пари НН», чтобы получить стабильную практику после травмы. Первые три матча в РПЛ в этом сезоне Кокшаров провёл в Нижнем Новгороде. Забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Акроном», заработал пенальти во встрече с родной командой. В «Краснодаре» после повреждения и долгого восстановления Александр поучаствовал только в двух кубковых матчах.
20-летний Кокшаров, родившийся в словенском Целе, говорит об игре за сборную России, как о своей цели:
«Мог ли выступать за сборную Словении? Да, но я выбрал Россию. Когда играю за Россию – играю сердцем. Мне хочется выступать именно за эту страну. Моя мечта – сыграть за основную команду. Надеюсь, она в будущем исполнится. Мне хочется играть за родину, за родителей и близких. Когда надеваешь майку сборной, так и происходит».
Егор Голенков, «Ростов»
25-летний Голенков – нападающий «Ростова». Карпин знает его лучше, чем кто-либо другой. Как ни удивительно, тренер не вызывал Егора в сборную, даже когда тот выигрывал конкуренцию в клубной команде у Николая Комличенко и немало забивал. В нынешнем сезоне у Голенкова четыре гола и две голевые передачи в 17 матчах РПЛ, хотя в основе он выходил всего семь раз. В Кубке России – 4+1 в семи играх. Не так уж и плохо, учитывая, что у нас мало по-настоящему результативных форвардов.
«Любой игрок скажет, что он готов к вызову в сборную. Осенью [2023-го] я был в своей лучшей форме, но даже тогда не получил приглашение. Буду работать дальше. Верю, что смогу получить вызов в сборную в ближайший год», – говорил Голенков в концовке прошлого сезона.
Максим Ненахов, «Локомотив»
26-летний правый защитник «Локомотива» не попадает в состав сборной России, несмотря на то что выбор среди игроков этого амплуа для национальной команды не столь уж и велик. Выходит, Ненахов, по мнению Карпина, пока не тянет. Согласны с этой точкой зрения? Максим проводит свой шестой сезон РПЛ – в нынешнем у железнодорожника 21 матч без результативных действий и две жёлтые карточки. Кроме того, он сыграл девять матчей в Кубке России, где забил один гол в плей-офф махачкалинскому «Динамо».
В ноябре 2024 года, комментируя эту тему, Ненахов сказал: «Дверь в сборную я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоёвывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами. Пытался ли на кого-то выйти, чтобы узнать, почему меня не вызывают? Нет. А зачем? Я всё доказываю своей игрой».
Иван Комаров, «Ростов»
21-летний полузащитник был вызван его бывшим клубным тренером в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией, но в заявку на игру с карибской командой новичок не попал. Для Комарова текущий сезон – третий в РПЛ. Это если не брать участие в памятной скандальной встрече «Ростова» с «Сочи» (1:10) в 2020-м, когда ростовчане отправили на игру молодёжку из-за коронавируса у основы. В этом чемпионате у Ивана 12 матчей, два гола и одна голевая передача. В Кубке России он поучаствовал в пяти матчах и забил «Локомотиву».
«Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает, – объяснял Карпин причины включения в заявку сборной России Комарова, Кисляка, Ибишева и других. – Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки. Для них это возможность понять наши требования, для нас – посмотреть футболистов в тренировочном процессе».
Евгений Ставер, «Рубин»
27-летний голкипер «Рубина» проводит всего лишь первый сезон в РПЛ, а уже заслужил вызов в сборную России. Его пригласили как раз на товарищеские встречи с Гренадой и Замбией. Пока Ставер только ждёт своего дебюта. В чемпионате у Евгения 19 матчей, 23 пропущенных мяча и пять «сухарей». Он входит в топ-5 по отбитым ударам (79,7%) и занимает второе место в лиге по общему количеству сейвов (64). В Кубке России Ставер провёл четыре матча, пропустил три гола и трижды сыграл «на ноль».
«Первую часть сезона до большого перерыва Евгений отыграл очень стабильно, – отвечал на вопрос о вызове Ставера тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. – За этот период он не допускал серьезных ошибок и в некоторых матчах помог «Рубину» заработать очки. В связи с этим приняли решение вызвать Женю на предстоящий сбор».
Дуглас Сантос, «Зенит»
Возможный дебют Дугласа Сантоса за нашу сборную после получения паспорта РФ был темой, которая широко обсуждалась. Особенно после того, как капитана «Зенита» включили в расширенные списки сразу две национальные команды. В итоге в марте левый защитник не сыграет ни за Россию, ни за Бразилию. У 31-летнего «нового русского» в этом сезоне 21 матч в РПЛ и три голевые передачи. В Кубке страны и Суперкубке он сделал ещё один голевой пас в пяти матчах.
«Острой необходимости в новом игроке на этой позиции всё же нет, – сказал Карпин. – Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свой вызов. Плюс нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлениях за сборную России».