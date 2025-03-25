Чей дебют в сборной России мы ещё ждём? Два новичка уже сыграли в 2025 году

В товарищеском матче с Гренадой за сборную России впервые сыграли сразу двое – защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Главный тренер Валерий Карпин продолжает привлекать в национальную команду новых футболистов. Чьих дебютов вы ещё ждёте в российской сборной в 2025 году?

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга! Делитесь своим мнением в комментариях. Мы предложили самые ожидаемые, на наш взгляд, кандидатуры, но можно выбрать и кого-то другого.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.