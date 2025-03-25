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Сборная России по футболу: чей дебют ждать в 2025 году – Дуглас Сантос, Умяров и другие, рейтинг, голосование

Чей дебют в сборной России мы ещё ждём? Два новичка уже сыграли в 2025 году
Анатолий Романов
Чей дебют в сборной России мы ещё ждём?
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Карпин всё никак не вызовет ключевого полузащитника «Спартака» и форварда «Ростова».

В товарищеском матче с Гренадой за сборную России впервые сыграли сразу двое – защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Главный тренер Валерий Карпин продолжает привлекать в национальную команду новых футболистов. Чьих дебютов вы ещё ждёте в российской сборной в 2025 году?

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга! Делитесь своим мнением в комментариях. Мы предложили самые ожидаемые, на наш взгляд, кандидатуры, но можно выбрать и кого-то другого.

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В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Чей дебют в сборной России мы ещё ждём? Два новичка уже сыграли в 2025 году
Наиль Умяров, «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Наиль Умяров, «Спартак»

24-летний полузащитник «Спартака» настолько сильно проводит нынешний сезон – однозначно лучший в своей карьере – что его невызов в сборную России трудно понять. Карпин как будто бы не заметил прогресса Умярова. У Наиля 20 матчей и один гол в РПЛ, а также три матча без результативных действий в Кубке страны. Но эта статистика, конечно, не передаёт того вклада, который вносит опорник в победы команды Деяна Станковича. Комментируя отсутствие Умярова в сборной. Карпин сказал следующее:

«Были другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк. Вызывать их обоих на эти матчи не было никакого смысла. Пусть продолжает работать, как это бывает с другими футболистами, которые рано или поздно попадают в сборную. Когда будет возможность, мы его вызовем».

Возможные дебютанты сборной России
Фото: «Чемпионат»/РИА Новости
2 место

Ждём дебюта в сборной России другого игрока

Ещё целую группу игроков можно отнести к реальным кандидатам в сборную России. Это, например, вратарь Давид Волк («Динамо» Мх), защитники Егор Тесленко, Илья Рожков (оба – «Рубин») и Андрей Лангович («Ростов»), полузащитники Иван Олейников («Крылья Советов») и Кирилл Щетинин («Ростов») и нападающий Ярослав Гладышев («Динамо» М). Некоторые из них уже попадали в расширенный список национальной команды. Считаете, что кто-то из них заслуживает вызова больше остальных? В таком случае голосуйте за этот вариант.

Валерий Карпин, рассуждая о широком круге возможных сборников перед матчами с Гренадой и Замбией, признавался: «Внутренний служебный список – 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру».

Александр Кокшаров, «Пари НН»
Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»
3 место

Александр Кокшаров, «Пари НН»

Один из самых многообещающих молодых российских нападающих был в расширенной заявке сборной на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Значит, воспитанник «Краснодара» уже не зря уехал в аренду в «Пари НН», чтобы получить стабильную практику после травмы. Первые три матча в РПЛ в этом сезоне Кокшаров провёл в Нижнем Новгороде. Забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Акроном», заработал пенальти во встрече с родной командой. В «Краснодаре» после повреждения и долгого восстановления Александр поучаствовал только в двух кубковых матчах.

20-летний Кокшаров, родившийся в словенском Целе, говорит об игре за сборную России, как о своей цели:

«Мог ли выступать за сборную Словении? Да, но я выбрал Россию. Когда играю за Россию – играю сердцем. Мне хочется выступать именно за эту страну. Моя мечта – сыграть за основную команду. Надеюсь, она в будущем исполнится. Мне хочется играть за родину, за родителей и близких. Когда надеваешь майку сборной, так и происходит».

Егор Голенков, «Ростов»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
4 место

Егор Голенков, «Ростов»

25-летний Голенков – нападающий «Ростова». Карпин знает его лучше, чем кто-либо другой. Как ни удивительно, тренер не вызывал Егора в сборную, даже когда тот выигрывал конкуренцию в клубной команде у Николая Комличенко и немало забивал. В нынешнем сезоне у Голенкова четыре гола и две голевые передачи в 17 матчах РПЛ, хотя в основе он выходил всего семь раз. В Кубке России – 4+1 в семи играх. Не так уж и плохо, учитывая, что у нас мало по-настоящему результативных форвардов.

«Любой игрок скажет, что он готов к вызову в сборную. Осенью [2023-го] я был в своей лучшей форме, но даже тогда не получил приглашение. Буду работать дальше. Верю, что смогу получить вызов в сборную в ближайший год», – говорил Голенков в концовке прошлого сезона.

Максим Ненахов, «Локомотив»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Максим Ненахов, «Локомотив»

26-летний правый защитник «Локомотива» не попадает в состав сборной России, несмотря на то что выбор среди игроков этого амплуа для национальной команды не столь уж и велик. Выходит, Ненахов, по мнению Карпина, пока не тянет. Согласны с этой точкой зрения? Максим проводит свой шестой сезон РПЛ – в нынешнем у железнодорожника 21 матч без результативных действий и две жёлтые карточки. Кроме того, он сыграл девять матчей в Кубке России, где забил один гол в плей-офф махачкалинскому «Динамо».

В ноябре 2024 года, комментируя эту тему, Ненахов сказал: «Дверь в сборную я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоёвывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами. Пытался ли на кого-то выйти, чтобы узнать, почему меня не вызывают? Нет. А зачем? Я всё доказываю своей игрой».

Иван Комаров, «Ростов»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
6 место

Иван Комаров, «Ростов»

21-летний полузащитник был вызван его бывшим клубным тренером в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией, но в заявку на игру с карибской командой новичок не попал. Для Комарова текущий сезон – третий в РПЛ. Это если не брать участие в памятной скандальной встрече «Ростова» с «Сочи» (1:10) в 2020-м, когда ростовчане отправили на игру молодёжку из-за коронавируса у основы. В этом чемпионате у Ивана 12 матчей, два гола и одна голевая передача. В Кубке России он поучаствовал в пяти матчах и забил «Локомотиву».

«Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает, – объяснял Карпин причины включения в заявку сборной России Комарова, Кисляка, Ибишева и других. – Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки. Для них это возможность понять наши требования, для нас – посмотреть футболистов в тренировочном процессе».

Евгений Ставер, «Рубин»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Евгений Ставер, «Рубин»

27-летний голкипер «Рубина» проводит всего лишь первый сезон в РПЛ, а уже заслужил вызов в сборную России. Его пригласили как раз на товарищеские встречи с Гренадой и Замбией. Пока Ставер только ждёт своего дебюта. В чемпионате у Евгения 19 матчей, 23 пропущенных мяча и пять «сухарей». Он входит в топ-5 по отбитым ударам (79,7%) и занимает второе место в лиге по общему количеству сейвов (64). В Кубке России Ставер провёл четыре матча, пропустил три гола и трижды сыграл «на ноль».

«Первую часть сезона до большого перерыва Евгений отыграл очень стабильно, – отвечал на вопрос о вызове Ставера тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. – За этот период он не допускал серьезных ошибок и в некоторых матчах помог «Рубину» заработать очки. В связи с этим приняли решение вызвать Женю на предстоящий сбор».

Дуглас Сантос, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Дуглас Сантос, «Зенит»

Возможный дебют Дугласа Сантоса за нашу сборную после получения паспорта РФ был темой, которая широко обсуждалась. Особенно после того, как капитана «Зенита» включили в расширенные списки сразу две национальные команды. В итоге в марте левый защитник не сыграет ни за Россию, ни за Бразилию. У 31-летнего «нового русского» в этом сезоне 21 матч в РПЛ и три голевые передачи. В Кубке страны и Суперкубке он сделал ещё один голевой пас в пяти матчах.

«Острой необходимости в новом игроке на этой позиции всё же нет, – сказал Карпин. – Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свой вызов. Плюс нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлениях за сборную России».

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