«Ребята говорили: этот самолёт их убьёт». Самая трагическая катастрофа в истории Африки

Сегодня, 25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с командой Замбии. Замбийский футбол – яркий, неординарный и в то же время трагический. Вспоминаем историю, омрачившую не только африканский, но и мировой спорт.

Это случилось 27 апреля 1993 года. Нападающий сборной Замбии Калуша Бвалия сидел в раздевалке ПСВ. Хотя тренеры и ждали его на поле. По плану Бвалия вскоре должен был оказаться в самолёте и отправиться в Сенегал на матч отбора ЧМ-1994. Однако прежде требовалось провести заключительное занятие со спецами по физподготовке.

Калуша уехал из Замбии в 1985-м благодаря случаю. В тот период европейские скауты уже осваивали африканский рынок, и паренька заприметил бельгийский «Серкль Брюгге». Там его дважды признали игроком года, а после великий Бобби Робсон захотел нападающего к себе. В 1989-м переход лучшего африканского игрока года по версии France Football состоялся. Бвалия не разочаровал: голы, два чемпионских титула, хоть и к 1993-му карьера в Нидерландах уже близилась к завершению. Но в тот момент футболист вряд ли об этом думал.

Он собирался на поле, как неожиданно раздался звонок. На том конце провода зазвучал голос представителя Федерации футбола Замбии.

– Тебе придётся отложить завтрашний вылет, – услышал Бвалия.

– Почему? – удивился футболист.

– Произошёл несчастный случай. Пока без подробностей. Просто включи телевизор.

Игрок побежал к первому доступному экрану, а через секунду увидел новости BBC. Там передавали информацию об авиакатастрофе в Габоне. С 18 футболистами сборной Замбии на борту.

Уже спустя много лет Бвалия расскажет, что весь день провёл на телефоне. И получал самые разные данные: кто-то подтверждал катастрофу, кто-то сыпал опровержениями. На следующий день он вновь приехал на базу ПСВ, а его партнёры прятали от него газеты с заголовками о случившемся. Вскоре Калуша вылетел в Замбию, а пилот, зная контекст, пригласил его в кабину.

Калуша Бвалия бывший нападающий Замбии «Когда я прилетел в Замбию, то люди, которые меня встречали, плакали. Сотни, тысячи людей. Из их глаз текли только слезы. В субботу в страну вернулся самолет с телами погибших. Это был первый раз, когда меня переклинило и я осознал, что больше никогда не увижу своих ребят».



Сборная Замбии в 1990-х: суперпоколение, финал Кубка Африки, большие надежды

До 1993 года Замбию сложно было включить в число элитных команд Африки. Футбол там развивался куда медленнее, чем в Нигерии, Камеруне или тем более на севере материка в странах Магриба. Страна получила автономию от Великобритании только в 1964 году, а уже через 10 лет впервые пробилась в финал Кубка Африканский наций. Однако это было скорее дело случая, и проигрыш Заиру был логичен. Но, видимо, именно тот результат спровоцировал волну интереса к футболу в стране.

В 1980-м Замбия впервые поехала на Олимпийские игры, однако тогда всё закончилось так себе. А в 1988-м мир увидел совсем другую команду. Яркую, агрессивную и способную давать результат. В группе сначала скатали ничью с Ираком, а потом приложили Италию, разгромив её со счётом 4:0. Хоть там и были Чиро Феррара, Андреа Карневале и другие статусные игроки. В последнем туре Замбия снесла Гватемалу и влетела в четвертьфинал. Там сказка разбилась о мощные ноги сборной Германии и Юргена Клинсмана, который оформил хет-трик.

Юрген Клинсман Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Но после этого вся Африка заговорила о суперпоколении замбийских игроков. Оно действительно было крутым, а бронза на КАН-1990 подтвердила это. Параллельно базовый клуб сборной «Нкана» вышел в финал африканской Лиги чемпионов, а другая местная команда завоевала Кубок кубков. Так что все ждали одного: попадания Замбии в финальную часть ЧМ-1994, который проходил в США.

В первом раунде отбора Замбия не заметила соперников. Во втором и одновременно решающем должна была столкнуться с Сенегалом и Марокко, а путёвка только одна. Первый матч был запланирован на 30 апреля в Сенегале. До этого замбийцы размялись в отборе КАН-1994 на Маврикии, и после команду ожидал рейс в Сенегал. Важный момент – на матч с Маврикием не полетели игроки, выступавшие в европейских клубах. Всего их было трое вместе с уже упомянутым Бвалией. Контракты обязывали клубы отпускать игроков на матчи отбора ЧМ, но не на Кубок Африки. Так что всех их ждали уже в Сенегале.

На рейс из Маврикия на борт поднялись 30 человек: 18 игроков, четыре тренера, президент федерации, врач, журналист и пять членов экипажа. 19-часовой перелёт, который осуществлялся силами ВВС Замбии (на коммерческие рейсы у федерации не выделялся бюджет), планировалось совершить с трёмя остановками. Сейчас это звучит дико, но тогда было в порядке вещей. Первая дозаправка в Конго прошла успешно, как и вторая – Габоне. По слухам, в обоих аэропортах механики обращали внимание экипажа на неполадки с левым двигателем. Но пилоты проигнорировали замечания. То, что случилось после взлёта из аэропорта Габона, до сих пор вызывает массу вопросов. По официальной версии вышедшего спустя время расследования, через две минуты после взлёта у самолёта загорелся левый двигатель. Но вместо того чтобы отключить его и совершить экстренную посадку, пилот допустил роковую ошибку, заглушив правый мотор. Самолёт потерял тягу и рухнул в океан в 500 метрах от берега. Из 30 тел удалось найти только 24. 13 были идентифицированы.

Более жуткие детали появились уже после катастрофы. Бвалия рассказывал, что футболисты давно жаловались на рейсы, организованные ВВС страны: «Это всегда было проблемой. Ребята говорили: «Этот самолет нас убьет».

Так в итоге и случилось…

Дания помогла Замбии после катастрофы. Но на ЧМ новая команда не попала

Несмотря на горе государственного масштаба, людям нужна была надежда. С этим помогла Дания, которая особенно прониклась замбийской трагедией. Федерация футбола организовала шестинедельный сбор для футболистов, которые до этого были вне сборной, и выделила им тренера. Им стал молодой специалист Роальд Поульсен.

Через 67 дней после катастрофы Замбия впервые вышла на поле в официальном матче. Ради этого сдвинулся даже африканский отбор на ЧМ в США. Чуда не произошло. Замбия не смогла туда попасть, уступив путёвку Марокко. Зато команда здорово выступила на КАН-1994, дойдя до финала. Там она проиграла Нигерии – 1:2. Но игроков всё равно встречали как героев. Они вернули веру в то, что светлая пора наступает даже после самых тёмных времён.

Круг истории замкнулся спустя 19 лет. Когда Бвалия уже был не футболистом, а занял пост президента Федерации футбола Замбии. Сборная, по иронии судьбы, вернулась в место, где рухнул тот самый самолёт. Финальный турнир КАН-2012 проходил в Экваториальной Гвинее и Габоне. Замбия добралась до финала, и перед матчем с Кот-д’Ивуаром игроки и тренерский штаб отправились на тот самый пляж, возле которого рухнул самолёт.

«В том, что мы с вами сейчас здесь, нет совпадения. В 1993 году наши братья прибыли сюда, преследуя мечту прославить нашу страну. И мы находимся тут по той же причине. Есть лишь одно различие – мы живы, а они нет. Но их мечта стала нашей, и мы должны её исполнить», – сказал Бвалия.

Игроки Замбии на пляже в Габоне, где произошла катастрофа (2012 год) Фото: zambianfootball.co.zm

На следующий день футболисты играли не только за себя, но и за всех, кто эту самую мечту не осуществил. Замбийцы не стушевались перед Дидье Дрогба, Яя Туре, Саломоном Калу и другими европейскими звёздами. И довели матч до серии пенальти, где только 19-й удар стал победным. Зато в их пользу.

Теперь Замбия приехала на товарищеский матч в Россию. Но память о той катастрофе навсегда останется в сердцах каждого поколения игроков.