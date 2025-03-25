Российские лидеры «Зенита» обиделись на Семака? Объясняем, что происходит

«Зенит» информационно шумит даже в паузу на матчи сборных. И дело совсем не в игре с БАТЭ. Поводы для обсуждения создаются в Москве — словами двух игроков команды. Сначала неоднозначно выступил Андрей Мостовой — с мотивационными упрёками в адрес обезличенных персонажей, потом – Максим Глушенков, недовольный ролью на поле.

Разбираемся, что за всем этим стоит и как правильно воспринимать эти реплики.

«Кто-то, кажется, мотивацию потерял». Первым в публичное пространство вышел Мостовой

Андрея спрашивали о «Зените» в расположении сборной. И там важно обратить внимание на две цитаты. Первая – для «РБ Спорт»:

– С чем это связываете [тот факт, что «Зенит» не первый в таблице]?

– Не могу объяснить. Много разных факторов. Команда поменялась. Посмотрел видео – полсостава пришло в этом году. Половина состава со «Спартаком» – новые игроки. И это тоже, и схема, тактика. Кто-то, мне кажется, мотивацию потерял.

За этот самый мотивационный момент зацепились те, кто любит искать черные предметы в тёмной комнате. Хотя если смотреть интервью с зенитовцами за последние несколько месяцев, тема мотивации давно сквозит в разных ответах. А как ещё объяснить не самую удачную серию? Понятно, что потеря мотивации – одна из простых и доступных для общественности причин спада команды. Сначала, правда, этот психологический термин применяли к Клаудиньо и Венделу. Теперь он обезличен. Но и важно понимать контекст: Мостовой не уверен в этом, ему просто кажется, что кто-то потерял мотивацию. Фамилии он тоже не назвал, хотя это было бы хотя бы честно.

После Мостового высказались уже Сергей Семак и Александр Ерохин. У них примерно одинаковый посыл: спросите у Андрея, что он имеет в виду. То есть главный тренер и заслуженный ветеран не видят в этом проблемы.

Вторая цитата – про то, что Мостовой не попал в состав на матч со «Спартаком»:

«Очень люблю игры со «Спартаком», антураж, главное дерби страны. Думаю, я хорошо проводил свой отрезок, который сейчас был. Вроде как повода не давал, но тренер сделал такой выбор. Получил ли я какие-то объяснения? Нет. Очень важная игра, тренер так решил. Я понимал, что Матео Кассьерра забил два мяча, может, из-за этого», – сказал Андрей.

Он недоволен. А кто может быть доволен, когда не попадает в состав на подобный матч? Но при этом футболист не рассуждает о справедливости или несправедливости этого решения. Единственная его полупретензия из вопроса – отсутствие объяснения выбора в пользу Кассьерры. Возможно, Андрей в этом прав. Если он не видит явной причины, почему оказался вне состава, то Семаку действительно стоило объяснить своё решение прямо. Ведь наблюдать на фланге Кассьерру было непривычно многим. При том что Мостовой всё равно вышел на поле. Хоть и на замену.

«Выполнял задачу и получил мяч три раза» А что не так с цитатой Глушенкова?

Второй якобы конфликт у Семака с Максимом Глушенковым. Всё из-за его свежей цитаты в интервью «Матч ТВ». Здесь общественность обратила внимание вот на что. Сначала футболист восторгается тем, что случилось с ним за несколько дней в сборной.

«За последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, я впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Получал удовольствие от нашей игры», – сказал Глушенков.

Дальше у него чётко спрашивают: а в клубе играл без удовольствия?

– Именно от своей игры [не получал удовольствия], и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле. Со «Спартаком» я чётко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру, – добавил Максим.

При этом уже в следующем ответе он подчеркивает, что не отделяет себя от команды: «Нужно взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Ещё ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого – «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, и все конкуренты ещё будут терять очки».

Как правильно воспринять эти слова? Тоже всё просто. Глушенков после первых туров сезона был лидером и самым обсуждаемым персонажем РПЛ. Забивал, отдавал, казался супергероем. Потом две травмы – и всё это ушло. Обидно? Ещё как! А тут вдобавок на любимую позицию привезли статусного бразильца – Луиса Энрике. Внутреннего диалога в духе «а чем он лучше меня?» не избежать. Наверняка он происходит и у Максима, который вынужден играть «десятку». И привыкать к новой роли. Исключительно во благо команды.

Единственное, что могут сделать главный тренер или его ассистенты – по-человечески поговорить. Ведь не в первый раз в конце концов они сталкиваются с непростыми по характеру игроками. Объяснить, чем лучше Энрике и почему верят в него. Чем Максим может быть полезен на другой позиции. Может, такой посыл сразу от двух игроков спровоцирует штаб на подобные действия. Ведь психологическое спокойствие русскоязычных лидеров действительно важно.

При этом утверждать, что в «Зените» паника/истерика/конфликты, опираясь на две эти реплики, могут только особо погружённые в мир фантазий люди. Всегда есть футболисты, которые чем-то недовольны. Без этого просто никуда.