Первые месяцы Хусанова в «Сити». Уже становится топом и тащит Узбекистан на ЧМ-2026

Абдукодир Хусанов переживает лучший момент в карьере. В начале 2025 года защитник перебрался из «Ланса» в «Манчестер Сити». И быстро стал одним из важнейших футболистов топ-клуба АПЛ. А теперь Хусанов близок к историческому попаданию на чемпионат мира со сборной Узбекистана!

Как прошли первые месяцы Абдукодира в «Манчестер Сити»? Рассказываем.

Хусанов понадобился Пепу для усиления защиты. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выдаёт слабую игру в обороне. В АПЛ пропустил уже 40 мячей в 29 турах: это худший показатель в топ-6 таблицы и 10-й во всей лиге. Конечно, на это повлияли частые травмы защитников. Поэтому Абдукодир оказался нужен Гавардиоле не только как игрок ротации, но и как полноценный футболист основы. «Хусанов может играть на позициях правого центрального защитника, правого защитника, а также правого центрального в тройке и центрального в тройке. Он способен выступать на разных позициях», – подметил Гвардиола после подписания узбекистанца.

Абдукодир Хусанов защитник «Манчестер Сити» «Рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я с удовольствием наблюдаю уже давно. В составе собраны лучшие игроки мира, с нетерпением жду встречи с ними и возможности сыграть вместе. Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён. Я очень рад учиться у него и улучшить свою игру. Для меня и моей семьи это очень важный момент. Я готов к вызову».



Официально о трансфере Хусанова клуб объявил 20 января. А первый матч Абдукодир провёл уже 25 января. И какой! Защитник появился в основе на встречу с «Челси». Но… «привёз» гол уже на третьей минуте: сделал слишком мягкую скидку головой голкиперу Эдерсону, и мяч перехватил Николас Джексон. «Челси» в итоге открыл счёт. Ещё через минуту Хусанов получил жёлтую карточку за фол на Коуле Палмере. Мягко говоря, не лучший дебют в истории. Гвардиола заменил защитника в начале второго тайма, а «Сити» в итоге добыл победу – 3:1.

После матча Пеп не акцентировал внимание на ошибке Хусанова: «Он не говорит по-английски, так что мы с ним не общались. Он будет в порядке. Он провёл только одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы, учитывая предстоящий матч в Лиге чемпионов. Футболисты едины, и это крайне важно. Любой может совершить ошибку. Фанаты всегда поддерживают новичков. Он ещё очень молод. Он научится». А через два дня тренер отметил, что ошибся, выпустив новичка в старте.

Партнёры узбекистанца по «Манчестер Сити» также поддержали его. Капитан команды Кевин Де Брёйне призвал Абдукодира гордиться своим дебютом в АПЛ уже в 20 лет. Конечно, тёплое отношение помогло защитнику быстрее адаптироваться. Хотя языковой барьер всё же мешает. Гвардиола с иронией рассказал, что не может лично пообщаться со своим футболистом: «Ну, мне придётся выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним… Он не говорит по-английски!»

Абдукодир Хусанов и Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

Хусанов пропустил матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (не мог быть заявлен) и разгром от «Арсенала» (1:5) в АПЛ. Но затем отметился дебютным голом за «Манчестер Сити» во встрече Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (2:1). Абдукодир переправил мяч в ворота после удара Рико Льюиса. Затем узбекистанец пропустил первый матч стыкового раунда плей-офф ЛЧ с мадридским «Реалом» (2:3).

А следом у Хусанова выдалась серия из четырёх игр в старте. Он провёл классную встречу в чемпионате Англии с «Ньюкаслом» (4:0). После неё Гвардиола отметил плюсы и минусы защитника: «Скорость Хусанова при переходах в атаку — именно поэтому мы его купили. Он очень быстр. Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, если не выигрывает их. Он ещё адаптируется, но это вопрос времени, когда он всему научится».

Также Хусанов появился в старте на ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом». «Манчестер Сити» потерпел гостевое поражение (1:3), однако игра узбекистанца оставила приятное впечатление. Он не позволил Винисиусу Жуниору забить и сдержал вингера мадридцев. Хусанов совершил по одному отбору и перехвату, отдал один ключевой пас и нанёс удар в створ. Гвардиола продолжал хвалить новичка, но по-прежнему подмечал проблемы с коммуникацией (из-за незнания языка).

«Манчестер Сити» после «Реала» ждала встреча с «Ливерпулем». Снова поражение (0:2) – но снова неплохая игра от Хусанова. Абдукодир появился не справа, а в центре защиты и совершил сразу шесть выносов мяча. К ним добавились по одному отбору, перехвату, две выигранные позиционных дуэли и 98% точных передач (89/91). А главным хайлайтом стал самоотверженный подкат Хусанова под Доминика Собослаи, который спас «Манчестер Сити» от третьего пропущенного мяча.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Когда с ним разговариваешь, Абдукодир просто смеётся, смеётся, смеётся… но при этом он очень надёжный игрок. Он быстрый, невероятно быстрый, обладает отличным пасом. Хусанов ломает линии, у него есть это умение. Ему ещё нужно совершенствоваться, однако ему всего 20 лет. Я видел игроков с выдающейся скоростью, и он один из них. Люди его обожают. Абдукодир молчалив, не жалуется и очень скромен. Уверен, наши болельщики его полюбят. Было нелегко оправиться после того, что случилось в матче с «Челси», но он остался спокоен и справился с этим. В последних матчах он был действительно хорош».



После матча с «Тоттенхэмом» (1:0) пресс-служба «Манчестер Сити» отметила успешную игру Хусанова: «Рождён, чтобы защищать». А по итогам февраля болельщики команды признали Абдукодира лучшим футболистом! В голосовании узбекистанец опередил нападающего Эрлинга Холанда и защитника Йошко Гвардиола.

В мини-интервью для официального сайта «Сити» Хусанов рассказал, что его любимым словом за месяц в Англии стало buzzing (гудеть, жужжать. — пер. англ.). Абдукодир также упомянул, что его лучший друг в команде — Витор Рейс (также новичок), а любимое место в Манчестере — стадион «Этихад».

Абдукодир Хусанов на тренировке «Манчестер Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Гвардиола на одной из пресс-конференций заявил, что благодарен руководству «Манчестер Сити» за покупку Хусанова. Испанец отметил, что боссы спасли страдающую от травм команду. «Я благодарен клубу, что он купил Хусанова и Витора [Рейса]! Иначе у нас не было бы шансов попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон и побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно», – сказал Пеп.

В последнем матче перед международной паузой «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2). Хусанов снова провёл хорошую встречу, однако отметился автоголом в начале второго тайма. И всё равно в Англии у Абдукодира отличная пресса. «У Хусанова всё хорошо. Когда «Манчестер Сити» подписывает новых игроков, им обычно нужно время, чтобы адаптироваться к обстановке и требованиям тренера. Но Хусанов быстро и хорошо освоился. Первые минуты его дебюта с «Челси» стали для него сюрпризом. Однако с тех пор он играет хорошо. Хусанов — отличный трансфер», — сказал экс-защитник «Манчестер Сити» Ричард Данн. Забавно, что ирландец является рекордсменом АПЛ по автоголам.

«Хусанов всегда в центре внимания. В некоторых ситуациях удача отворачивается от него, но на самом деле это очень хороший игрок. Когда я общаюсь со знакомыми в «Манчестер Сити», то они хвалят Абдукодира. У него много преимуществ», — отметил бывший нападающий сборной Англии Дион Даблин.

Бернарду Силва полузащитник «Манчестер Сити» «Было ясно, что Абдукодиру, который плохо говорит по-английски и мало что понимает, придётся нелегко в Англии. Несмотря на все трудности, он показывает отличную игру. После приезда Абдукодир не тренировался неделю и вышел на поле в важном матче с «Челси». Это была очень сложная задача. Он проявил характер. Хусанов растёт каждый день с момента дебюта. Это игрок с фантастическим талантом».



Фредди Пэй, эксперт аналитического сайта по «Манчестер Сити» Cityxtra.co.uk, считает, что Хусанов превращается в любимца фанатов клуба по всему миру. В Узбекистане футболист точно превратился в героя. Когда Хусанов прибыл в Ташкент в расположение национальной команды, то получил в подарок автомобиль Mercedes Benz G-Class. Солидно!

Теперь Абдукодир вместе с Узбекистаном приближается к первому в истории попаданию на чемпионат мира. Впереди не ключевая, но важная битва с Ираном.