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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Россия — Замбия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 25 марта 2025

У сборной России серьёзный соперник! Команда Карпина играет с Замбией! LIVE
Кирилл Закатченко
Россия — Замбия, прямая онлайн-трансляция
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 25 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Замбии. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Россия и Замбия никогда не играли друг с другом. Однако не стоит недооценивать соперника. Замбийская сборная – середняк Африки, который и лучшим на континенте становился в 2012 году, а сейчас управляется Авраамом Грантом – это он с «Челси» в сезоне-2007/2008 стал вице-чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов.

И если Россия уже третий год играет только товарищеские матчи, то Замбия вполне себе борется за высокие цели – например, за Кубок Африки или попадание на чемпионат мира. Пока, правда, получается не очень.

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