У сборной России серьёзный соперник! Команда Карпина играет с Замбией! LIVE

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Сегодня, 25 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Замбии. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн игры.
Россия и Замбия никогда не играли друг с другом. Однако не стоит недооценивать соперника. Замбийская сборная – середняк Африки, который и лучшим на континенте становился в 2012 году, а сейчас управляется Авраамом Грантом – это он с «Челси» в сезоне-2007/2008 стал вице-чемпионом и вышел в финал Лиги чемпионов.
И если Россия уже третий год играет только товарищеские матчи, то Замбия вполне себе борется за высокие цели – например, за Кубок Африки или попадание на чемпионат мира. Пока, правда, получается не очень.
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