Качели эмоций Андрея Панкова: ЦСКА, бан, Медведев. Инсайдер «Чемпионата» — о 20-летии

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Моя история с «Чемпионатом» началась задолго до момента, когда я впервые оказался в редакции. Мой отец, который тоже обожает футбол, начал читать «Чемпионат» в 2007 году, а я в возрасте девяти лет ― вместе с ним. Обожал мини-игры, которые тогда были на сайте. Буду рад, если господин главный редактор рассмотрит вопрос об их возвращении на сайт! Ну и до сих пор стоит картинка в голове, что именно на «Чемпионате» я узнал о трагедии ярославского «Локомотива»…

Через 10 лет, в 2017 году, я стажёром попал в редакцию «Чемпионата», когда заканчивал первый курс университета. Тогда даже не допускал мысли, что через восемь лет «Чемпионат» будет оставаться моей единственной официальной работой в жизни, а я вживую увижу, как Месси станет чемпионом мира, Джокович ― олимпийским чемпионом, «Зенит» проведёт последний на данный момент матч с участием российской команды на европейской арене…

Защита от ЦСКА

За моё время на «Чемпионате» я стал героем многих историй, за которые до сих пор прилетают шутки от друзей и коллег. Но по резонансу ни одна из историй не дотянула до конфликта с ЦСКА в 2021-м.

Я симпатизирую ЦСКА и на заре карьеры инсайдера чаще давал инсайды именно про армейцев. Это сделало меня в глазах общественности «клубным» и приближённым журналистом, хотя всё было не так ― я просто старался делать свою работу. Но так или иначе ― болельщики ЦСКА прислушивались (надеюсь, что до сих пор) к моим инсайдам и мнению.

Весной 2021-го ЦСКА уверенно катился к статусу середняка – считай, в пропасть. Увольнение Гончаренко, слабые трансферы, непонятное назначение Олича, уход Василия Березуцкого… Всё это побудило к публикации концентрированного текста о проблемах в ЦСКА на основе моих инсайдов и рассуждений.

Сначала ЦСКА отреагировал на текст заявлением в советском стиле, в котором, не упомянув прямо, меня назвали «псевдожурналистом» и «провокатором».

Андрей Панков Фото: Личный архив Андрея Панкова

После я, как обычно, запросил аккредитацию у ЦСКА на домашний матч с «Уфой», на что получил ответ, что забанен до, как это сейчас модно говорить, дальнейшего уведомления. После этого редакция «Чемпионата» вступилась за меня совместно с редакцией «Спортса». Впервые в истории два главных спортивных издания страны выступили с общим заявлением:

«Сегодня ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч. То есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми. Журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя подобным образом, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА. Наши репортёры не пойдут на матчи по официальным аккредитациям, на страницах наших сайтов не будет материалов о ЦСКА. Только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА воспрепятствовал профессиональной деятельности нашего коллеги — мы вынуждены ответить таким же образом, ограничив освещение деятельности клуба.

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко

Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин»

Тогда я, наверное, впервые ощутил по-настоящему, что такое – сила слова в журналистике. Когда твой материал вызывает такую реакцию, а за тебя вступается родная редакция, значит, ты делаешь что-то правильно. На матч, кстати, я всё равно попал ― неравнодушные болельщики ЦСКА подарили билет. Про эту ситуацию написали почти все непрофильные спортивные СМИ, высказался даже Василий Уткин, и я сам впервые дал, а не взял интервью. В общем, было весело! Надо сказать, что сейчас у меня с ЦСКА прекрасные отношения, чему я очень рад.

Андрей Панков с маскотом ЦСКА Фото: Личный архив Андрея Панкова

Последний матч в Европе

Так вышло, что я пока что последний журналист «Чемпионата», кто вживую видел матч российской команды на европейской арене. 23 февраля 2022 года я отправился в Севилью на ответный матч Лиги Европы «Зенита» с испанским «Бетисом». В воздухе уже витало напряжение возможных перемен, но верить в них не хотелось до последнего. Поэтому в ночь с 23 на 24 февраля мы с коллегами из других изданий и сотрудниками клуба пошли дегустировать севильские бары, встретив по пути уже возвращающихся из них боссов «Зенита».

В общем, вернулись мы в отель глубокой ночью, поэтому проснулся я 24 февраля довольно поздно, когда у меня в «Телеграме» уже было около 700 непрочитанных сообщений. Гоняя мысли в голове, что будет дальше и состоится ли вообще матч, я пошёл на завтрак. Так как мы жили в одной гостинице с «Зенитом», завтракали тоже вместе. Когда поднялся в ресторан, то первым заметил сидящего за столом Ярослава Ракицкого. Не думаю, что когда-нибудь снова увижу такой пустой взгляд…

Андрей Панков Фото: Личный архив Андрея Панкова

В общем, дожив до вечера, мы отправились на стадион, ещё не осознавая, что в последний раз на несколько лет вперёд увидим матч российской команды в рамках европейского турнира. Добивал тот факт, что «Зенит» провёл прекрасный матч, но вылетел ― «Бетис» тогда устоял чудом.

Однако главные эмоции в тот день я получил после матча. Пресс-ложа на стадионе «Бетиса» находится прямо между фанатами и никак не огорожена. Поэтому сразу после игры испанские болельщики в огромном количестве подошли к компании российских журналистов, чтобы пожать нам руки и поблагодарить за прекрасный матч. На душе тогда стало так тепло, что греет по сей день.

Андрей Панков Фото: Личный архив Андрея Панкова

Встреча с кумиром

Пару лет назад я понял, что в жизни, как и в журналистике, всё возможно, если этого очень сильно захотеть. Осознал благодаря теннису, который является моей второй страстью наравне с футболом.

Все друзья и знакомые знают, что я неистово болею за Даниила Медведева. Сложно назвать другого человека, который бы отнял у меня столько нервов за последние семь лет, сколько российский теннисист. Например, после поражения Дани в финале Australian Open 2022 года от Надаля я ещё неделю ходил в тумане, прокручивая в голове хайлайты игры. До того матча меня так в последний раз прибивал вылет сборной России по футболу от Словении в стыковых матчах в Мариборе.

Даниил Медведев и Андрей Панков Фото: Личный архив Андрея Панкова

Уже после того как я стал более-менее заметным журналистом, очень хотелось сделать интервью с Медведевым или хотя бы просто пообщаться лично. И вот удалось убедить руководство отправить меня на Итоговый турнир ATP в 2023 году.

Я вообще не рассчитывал, что получится сделать что-то большое, хотя, конечно, на это надеялся. Но радовался и просто тому факту, что хотя бы посмотрю на игру Медведева вживую, а потом задам ему вопрос на пресс-конференции. Однако результаты превзошли мои ожидания.

В один момент, сидя в пресс-центре турнира, я вдруг осознал, что нахожусь в одном рукопожатии от Жиля Сервара ― многолетнего тренера Даниила Медведева. Благодаря этому знакомству мне удалось связаться с Жилем напрямую и договориться о его первом большом интервью для российских СМИ. Мы с Жилем сдружились и до сих пор тепло общаемся.

Жиль Сервара и Андрей Панков Фото: Личный архив Андрея Панкова

Потом я познакомился и с самим Медведевым, который оказался невероятно приятным парнем. Мы сразу поймали общий вайб, благодаря которому в будущем удалось сделать с ним интервью на Олимпиаде в Париже.

Да и вообще, теннис ― невероятно тёплая тусовка в том плане, как игроки общаются с прессой. С момента своей первой командировки на теннисный турнир я успел пообщаться со всеми наши знаковыми теннисистами и даже купить мороженое Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. В общем, в жизни действительно всё возможно.

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В завершение текста хочется сказать, что, несмотря на все плюшки работы в «Чемпионате» в виде крутых командировок, возможностей и доверия, главным достоинством издания всегда будет коллектив.

Андрей Панков с коллегами по «Чемпионату» Фото: Личный архив Андрея Панкова

Здесь я обрёл своих самых близких друзей, за что всегда буду благодарен лучшему оранжевому сайту на свете.