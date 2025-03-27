Историческое удаление, голы и необычный номер. Рамос веселится в Мексике!

Серхио Рамос кайфует в Мексике. Легендарный испанец подписал контракт с «Монтерреем» в феврале 2025 года. Новый клуб сделал Рамоса самым высокооплачиваемым футболистом лиги, положив зарплату в € 4 млн. Серхио подписал контракт всего на год. За это время задача «Монтеррея» — выжать максимальную пользу для себя от сотрудничества с суперзвездой. И Рамос не подводит.

Испанец начал создавать инфоповоды сразу после трансфера. 38-летний защитник взял номер «93» в «Монтеррее». Необычно, согласитесь? Но не для Серхио. Он объяснил выбор: «93-я минута была моим лучшим моментом, и это дань уважения всему «Реалу» и моей карьере. Это хороший способ разделить это со всеми вами, с Мексикой, «Монтерреем» и с нашими фанатами». Напомним, в финале Лиги чемпионов – 2013/2014 с «Атлетико» Серхио сравнял счёт на 90+3-й минуте. А в экстра-таймах «Реал» добыл победу (4:1) и забрал 10-й в истории трофей ЛЧ.

Серхио Рамос с футболкой «Монтеррея» Фото: rayados.com

В «Монтеррее» Рамоса поджидала знакомая компания: Серхио Каналес, Хесус Корона, Лукас Окампос, Оливер Торрес. Все они выступали в чемпионате Испании, а первый пересекался с защитником в мадридском «Реале». Тренирует «Монтеррей» Мартин Демикелис: с ним Рамос пересекался на футбольном поле.

Серхио Рамос защитник «Монтеррея» «Я не знал «Монтеррей» до перехода. Но структура клуба, амбиции, цели — всё это способствовало трансферу. Это то, что я искал».



В Мексику испанец приехал с собственным тренером по физподготовке и массажистом. Рамос поселился в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия рядом с Монтерреем. Не было сомнений, что внимание к Серхио будет повышенное. Из-за этого у его новой команды даже возникли проблемы. По информации El Francotirador, чрезмерно высокий уровень внимания беспокоит товарищей Рамоса по «Монтеррею». Отмечается, что игроки не привыкли к тому уровню интереса к себе, который им оказывает пресса. По большей части это касается местных, мексиканских футболистов.

Самое главное, что Рамос сразу стал приносить пользу «Монтеррею» на поле. Серхио получил капитанскую повязку и в первой встрече помог новому клубу обыграть «Атлетико Сан-Луис» (3:1) в чемпионате Мексики. А затем выдал серию из трёх игр с забитыми мячами! Да-да, наш любимый Рамос-бомбардир никуда не делся.

Сначала он отличился в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Ванкувером» (2:2, с пенальти). Соцсети бурно обсуждали празднование гола: испанец показал воображаемый телефон и как набирает номер, продемонстрировал жестом цифру «2», а затем изобразил, будто кладёт трубку на место. И после всего Серхио повернулся к камере спиной и указал на игровой номер. Болельщики посчитали, что так Рамос передал «привет» мадридскому «Реалу». Якобы защитник дважды звонил бывшему клубу с предложением о возвращении, но его отклонили. Забавный эпизод.

А после Серхио забил по голу во встречах мексиканской лиги с «Сантос Лагуной» (4:2) и «Крус Асулем» (1:1). Оба – после подачи с угловых.

Мартин Демикелис главный тренер «Монтеррея» «Некоторые сомневались в Серхио из-за возраста и того, как долго он находился без игровой практики. Но Рамос всё продемонстрировал. Он волшебник и подтверждает это в каждом матче».



Болельщики быстро влюбились в звезду и выразили чувства в творчестве. В конце марта поклонники «Монтеррея» выпустили песню Entre Tatuajaes («между татуировками»). В композиции есть множество отсылок про Рамоса: про его игру за «Реал», сборную Испании, семью, татуировки. Полный набор.

Но в последнем матче Рамос показал и свою «тёмную» сторону. «Монтеррей» обыграл «Пумас» (3:1) во встрече 12-го тура чемпионата Мексики, а Серхио получил глупую красную карточку. На 90+1-й минуте он пнул форварда соперников Гильермо Мартинеса, когда мяч выкатился за боковую линию. Судья без раздумий удалил легенду с поля, а теперь защитнику грозит дисквалификация.

Серхио Рамосу показывают красную карточку в «Монтеррее» Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

Эта красная карточка оказалась 30-й для испанца в карьере. Он стал мировым «рекордсменом» по этому показателю, опередив панамца Фелипе Балоя (29). Интересно, что Серхио удалялся 26 раз в составе мадридского «Реала», дважды в «ПСЖ» и ещё раз – в «Севилье». Но при этом не получил ни одной красной за 180 игр в сборной Испании.

В общем, Рамос остаётся собой. И это главная ценность для чемпионата Мексики.