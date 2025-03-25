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Англия — Латвия. Прямая трансляция
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Англия — Латвия — 3:0, обзор матча отборочного цикла ЧМ-2026, голы Джеймса, Кейна, Эзе, 24 марта 2025

Англия при Тухеле пока идеальна. А капитан «Челси» положил шедевр в стиле Бекхэма!
Никита Паглазов
Отчёт Англия — Латвия — 3:0
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У Кейна всё стабильно: снова обновил рекорд по голам за национальную команду. Но что исполнил Джеймс!

Сборная Англии одержала вторую победу в отборочном цикле ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля сначала разобралась с Албанией (2:0), а теперь разгромила Латвию.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38'     2:0 Кейн – 68'     3:0 Эзе – 76'    

Рисунок встречи был предсказуем ещё до старта. Англия гигантскую часть игрового времени атаковала, а Латвия оборонялась. Хотя гости даже нашли свой момент: на 19-й минуте Владислав Гутковский подкараулил мяч после подбора в чужой штрафной и пробил. Рядом со штангой!

Англия же упускала момент за моментом. К получасу счёт мог быть неприличным. А на 28-й минуте хозяева претендовали на пенальти, но судья Орель Гринфилд после видеопросмотра не увидел нарушения на Джарроде Боуэне. Однако никак не получалось у Англии открыть счёт. Команда ещё привыкает к системе игры Тухеля, поэтому такие истории будут повторяться. Да и болельщики сборной Англии привыкли к не самым результативным матчам команды. Правда, в эпоху Гарета Саутгейта это было «фичей», а при Тухеле – пока что «баг».

Вот как Англия разобралась с Албанией:
Дебют Тухеля в сборной Англии — успех! Это уже совсем не команда Саутгейта
Дебют Тухеля в сборной Англии — успех! Это уже совсем не команда Саутгейта

И всё же англичане не ушли на перерыв без забитого гола. На 38-й минуте хозяева заработали штрафной. К мячу подошёл Рис Джеймс и выдал что-то на уровне Дэвида Бекхэма лучших времён. Защитник сборной Англии положил мяч прямо в девятку ворот Кришьяниса Звиедриса. Красота и эстетика! Джеймс забил первый гол за сборную в 18-й встрече. Для Риса это вдвойне важный момент: в последние годы талантливый футболист страдает от травм. И такие истории обязаны вселить в него уверенность. Кстати, Джеймс провёл один из лучших сезонов (2020/2021) в карьере именно под руководством Тухеля. Тогда немец работал в «Челси», а клуб взял Лигу чемпионов.

Рис Джеймс празднует гол с партнёрами по сборной Англии

Рис Джеймс празднует гол с партнёрами по сборной Англии

Фото: Mike Egerton/Getty Images

Старт второго тайма ничем не отличался от первого. Всё та же доминация Англии, а гол никак не приходил. Но команда Тухеля уже чувствовала себя более расслаблено. Второй мяч стал вопросом времени. Кейн промахнулся из выгодной позиции? Не беда. На 68-й минуте лучший бомбардир в истории сборной Англии всё же отличился: он замкнул прострел Деклана Райса с правого фланга. Этот гол стал 71-м для Гарри за национальную команду. Улетает в космос! А Райс демонстрирует навыки ассистента: он также отдал голевой пас в прошлой встрече с Албанией.

Ещё через несколько минут чудеса дриблинга показал Эберечи Эзе. Вингер появился на поле по истечении часа игры и выдал второй по красоте момент матча: накрутил несколько защитников Латвии, а затем пробил по воротам гостей. Мяч после рикошета от ноги Антона Черномордого залетел в створ – 3:0.

Эберечи Эзе

Эберечи Эзе

Фото: Robin Jones/Getty Images

До конца встречи англичане продолжали давление. Латвия одержала победу в 1-м туре отбора к ЧМ-2026 над Андоррой (1:0). Но на «Уэмбли» рассчитывать хотя бы на ничью было глупо. Зато Англия шла вперёд на кураже, однако забить больше не удалось.

Англичане завершили мартовскую кампанию с идеальным результатом (шесть очков из шести). Вряд ли кто-то рискнёт предположить, что команда Тухеля пролетит мимо ЧМ-2026. Англию в июне ждут выезд к Андорре и ещё три лёгких очка.

Во встрече с Албанией за Англию дебютировал 32-летний футболист:
Новый необычный защитник Англии. В 13 лет потерял палец, потом работал в супермаркете
Новый необычный защитник Англии. В 13 лет потерял палец, потом работал в супермаркете
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