«Нам что теперь, сняться с чемпионата?» Откровения капитана «Акрона»

«Акрон» – приятное удивление сезона. Дебютант РПЛ сначала рискнул устроить большую перестройку состава, а потом удивил общественность стилем: не боялся уступить даже с крупным счётом, до конца придерживаясь идеи играть в привлекательный атакующий футбол.

Один из ключевых персонажей этой истории – капитан команды Константин Савичев. Мы встретились в Тольятти и обсудили:

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Сила атмосферы: как она помогла по ходу сезона, разговоры с новичками и ответ Кокорину про уровень РПЛ

– У «Акрона» девятое место в РПЛ, 25 очков и позитивная аура. Могли представить такое летом 2024-го?

– Скорее нет. Понятно, что в глубине души мы все люди амбициозные и хотели выступить как можно лучше. Однако результат и правда чуть выше ожиданий. Но сейчас не стал бы зацикливаться на месте в таблице. Это промежуточный итог. Посмотрим, что будет 25 мая. Тогда и сделаем выводы. Ведь в любой момент всё может измениться.

– В летнем интервью вы говорили, что попасть в топ-10 будет неимоверно сложно. Но, кажется, «Акрон» там по делу. Благодаря чему?

– Усердная работа всего клуба во всех направлениях. Считаю, это общая заслуга каждого. Плюс отметил бы атмосферу – она у нас семейная и добрая. «Акрон» во все времена славился своей раздевалкой и отношением друг к другу. Это важнейший фактор.

– Как удалось её сохранить с учётом того, что летом поменялась почти вся команда?

– Секрет – в людях. Плохие здесь не приживаются. Когда кто-то попадает в команду, в первую очередь мы обращаем внимание на человеческие качества. И объясняем, как у нас здесь всё устроено. Хотя это сразу видно. Думаю, у каждого наступает понимание: здесь здоровый коллектив. И портить его мы никому не дадим.

– Неужели за всё это время не попадались уроды?

– Были. Но они здесь не приживались. И быстро исчезали.

– А как вы отреагировали на большое летнее обновление состава?

– Внутренне я был к этому готов. Ведь во многих командах так и происходит: клуб повышается в классе – и руководство решает обновить состав. Я в такой ситуации был, понимаю мотивацию. Все мы люди, тяжело с кем-то прощаться. Но это профессиональный спорт, здесь не до сантиментов.

– Есть две теории: почти два года назад «Балтика» сохранила условно тот же состав, а «Рубин» сильно обновился. Итог известен. Вам подход Казани ближе?

– Ну мы же видели, что «Балтика» зимой начала перестраиваться. Видимо, признали ошибку. А «Рубин» сразу пошёл на перемены. У них всё-таки большой опыт выступлений в РПЛ. И они понимали, что их ждёт.

Сейчас у Махачкалы своё видение. У «Химок» – отдельное, как и у «Акрона». Каждый выбирает свой путь. А обо всём говорит результат.

Константин Савичев и Заур Тедеев Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

– Вообще, подобные вещи с вами как с капитаном обсуждаются?

– Нет. Думаю, этого и не требовалось. Я же футболист, моё дело играть и управлять раздевалкой. А отвечать за стратегию – дело руководителей и главного тренера. Это они должны принимать подобные решения и потом нести за них ответственность. Но, полагаю, это не стало неожиданным шагом. Клуб готовился к такой перестройке, поэтому она прошла гармонично.

– Как вы оцениваете свою роль в построении нового коллектива?

– У нас на 90% поменялась команда. Понадобилось время для познания друг друга. К каждому новичку я лично подходил и говорил: если есть какие-то вопросы, проблемы – можете обращаться. Я вижу в себе и эту миссию: хочу, чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, доброту и быстрее адаптировались. Понимал: первые туры в чемпионате будут сложные. Люди доезжали по ходу сезона и только на тренировках начинали узнавать друг друга по имени. Считаю, процесс адаптации новичков, с учётом ограниченного количества времени, прошёл у нас неплохо.

– С какими вопросами обращаются?

– Часто бытовые моменты. Какую выбрать квартиру, где заказать одежду, в какой ресторан пойти. Это нормальная ситуация. Я здесь давно играю и живу, поэтому многое знаю. Балканцы хорошо понимают по-русски. Родри Эшковал тоже немного понимает, так как играл в Хорватии. Есть переводчики, так что в плане коммуникации проблем нет.

– Атмосфера в командах высокого уровня бывает разной. И не редкость, когда футболисты даже на тренировках особо не общаются. У вас иначе. Почему?

– Не могу объяснить, просто понимаю, что так было и есть. Пока я здесь – так и будет. Мы по меркам нашего чемпионата всё ещё небольшой клуб. Считаю, что должны брать именно отношением внутри коллектива. Мы бьёмся друг за друга, мы едины. И за счёт этого в том числе добиваемся результата.

– Многих на старте сезона удивил стиль «Акрона»: команда никого не боялась, играла в свой футбол. Хотя зачастую новички выбирают более осторожный вариант игры.

– Считаю, мы в любом случае изменили стиль. Особенно в последнее время. Теперь в нём больше баланса. Как только вышли в РПЛ, то не стали ничего менять. Играли открыто, комбинационно, красиво. Но согласитесь: можно играть максимально интересно, однако без очков ты быстро полетишь обратно в Первую лигу.

Со временем перестроились и нашли подходящую модель. Важно: мы не играем и не будем играть низким блоком. В этом просто нет смысла. Можно всегда стоять в обороне, отбиваться, но всё равно пустить один случайный гол. И какой в этом смысл? Либо играть в атаку, придерживаться принципов, однако проиграть 2:3. Разницы же никакой нет.

– От кого вообще идёт идея играть от себя?

– От Павла Анатольевича Морозова (владелец «Акрона». – Прим. «Чемпионата»). Ему хочется видеть яркий футбол. Изначально под такой стиль и подбирались игроки. Когда тренер приходит и видит соответствующих футболистов, ему сложно ставить, например, силовой футбол. Но, опять же, во всём нужен баланс. Яркий футбол без набранных очков вряд ли кого-то устроит. Поэтому сейчас, думаю, мы пришли к оптимальной для нас структуре.

– На старте сезона были четыре мяча от ЦСКА, пять – от «Краснодара», столько же – от «Зенита».

– В первых турах мы только сыгрывались. Хотя соперники были мощные – «Локомотив», ЦСКА. Но мы гордо вышли из этой ситуации, продолжали работать и верили в идеи тренерского штаба. И это принесло свои плоды. Вы же понимаете, некоторые новички приехали к нам уже по ходу чемпионата. Они не прошли сборы. Тяжело быстро втянуться. Нужно время, которое никто не даст.

– Как после таких результатов не сломаться ментально?

– Думаю, тренеры подбирали правильные слова. На фактах и цифрах показывали, что прогресс есть. И всё не так плохо. Нужно просто потерпеть. Да, могли бы кинуть вёсла и поплыть по течению. Где бы мы сейчас были?

– Где-то в районе «Оренбурга».

– Думаю, это никому не нужно. У нас рабочая команда. Мы умеем терпеть.

– В какой период поняли, что всё идёт как надо?

– Как только пришли победы. Здесь всё очевидно.

– Самый классный матч с точки зрения эмоций в первой части сезона?

– Победы над «Крыльями» и «Зенитом». Игру в Петербурге я пропускал, но был на трибунах. Так себе зрелище, когда на драку смотришь со стороны. Сильно переживал. Парни – красавцы.

– Вернувшись после зимней паузы, «Акрон» победил «Крылья». Для вас этот соперник – друг, враг или что-то между?

– Точно не враги. И точно не друзья. Команда-сосед, из нашего региона. Спокойное отношение. Знаю, что клубы выкладывают ролики, укалывают друг друга. Для меня это просто матч, в котором нужно набрать три очка.

– На каком месте «Акрон» должен оказаться в мае, чтобы вы сказали: это был очень крутой сезон?

– Если останемся там же, где сейчас (на девятом месте. — Прим. «Чемпионата»). А если получится подняться выше – будет просто фантастически.

– Конкретно вы не играли в РПЛ с 2018 года. За эти семь лет лига изменилась?

– Уровень легионеров снизился. Это очевидно. И средний уровень стал выше. Кажется, раньше первая пятерка была космосом. Сейчас мы видим, что с ней можно играть. Да, она выделяется, но не так, как раньше.

– Хотя Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».

– Я так говорить не могу. Он играл в то время в топ-клубе, а я – нет. Поэтому так не скажу. Уровень снизился из-за меньшего присутствия качественных иностранцев. Но в таком ключе о лиге точно не отзовусь.

Роль капитана: как совмещать со сложным характером, общение с Дзюбой и разговоры с президентом

– Вы – капитан. И лидер команды. Вам нравится эта роль?

– Да, я сам по себе такой человек. Не люблю ни в чём уступать. Характер у меня тоже непростой. Но при этом считаю себя компанейским. Важное качество – умение объединять людей. У нас же немало иностранцев, и моя миссия быть мостом между всеми.

– Непростой характер и умение налаживать коммуникацию. Как это совмещать?

– Я не боюсь ответственности. Даже кайфую от неё. Да, могу сорваться, однако при этом быстро отхожу. Для меня на первом месте уважение. Футбол футболом, но главное – сохранять нормальные отношения в жизни. Всегда всё надо говорить в лицо. Горькая правда точно лучше любой лжи. Ты можешь обмануть кого угодно, кроме своей совести. Она главный свидетель. А когда мы говорим о коллективе, то ложь всегда всплывает.

– Как, кстати, в «Акроне» выбирают капитана?

– Раньше игроки это делали. Сейчас Заур Эдуардович назначил меня. Я и до этого неоднократно выходил с повязкой, сейчас мне доверили быть капитаном на полноценной основе. Всё-таки это мой родной клуб.

– Ещё одна ваша цитата из летнего интервью: «У меня как у капитана, по сути, есть прямая связь с президентом, могу к нему обратиться с любым вопросом». Как часто и по каким вопросам вы это делаете?

– Нечасто. У меня прямая связь со всем руководством. Если нужно решить какой-то вопрос быстро, то звоню кому-либо – и мы находим компромисс. К Павлу Анатольевичу обращаюсь нечасто. Может, раз в полгода общаемся. Думаю, правильнее, если сначала я выношу какой-то вопрос на обсуждение с генеральным, спортивным директором. У Павла Анатольевича и так много дел.

– Но можете конкретизировать – с какими просьбами вы можете прийти к Морозову?

– Не хотелось бы выносить это на всеобщее обозрение. Речь в основном о каких-то бытовых вещах.

Павел Морозов Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

– Можете, например, позвонить Морозову с такими словами: «Мы победили «Зенит». Ребята заслужили двойные премиальные»?

– Этот вопрос можно решить с генеральным директором. Если какой-то более серьёзный посыл, который нужно обсудить только с президентом – возможность набрать Морозову у меня есть.

– Какое впечатление на вас производит Морозов?

– Суперпрезидент. Я такого никогда не встречал. Всё, что команда ни попросила бы, он делает. Вкладывает свои средства, болеет и переживает за всех нас. Постоянно заходит в раздевалку, интересуется нашими делами. Просит обратную связь – это большой показатель. Не делает, как хочет он, а спрашивает наше мнение. Просто красавец.

– Леонид Слуцкий рассказывал, что, когда любой богатый человек заходит в футбол, он становится сумасшедшим болельщиком. И доказать и переубедить его в чём-либо очень трудно. С Морозовым, видимо, не так?

– У Леонида Викторовича опыта побольше. Он общался с большими руководителями. Я всё-таки футболист, мне сложно ответить на этот вопрос.

– В сентябре в команде оказался Артём Дзюба. Ваша роль с его приходом как-то поменялась?

– Никак. Наоборот, у меня появился помощник и старший товарищ. Мы с Артёмом в отличных отношениях. Всегда советуемся. У него большой опыт. Он глыба нашего футбола. Было бы глупо что-то делить. Я его сильно уважаю, могу посоветоваться по любому вопросу.

– Вы общались, когда он только пришёл?

– Конечно. Я позвонил ему как только вышла новость. Мы ведь были знакомы ещё по «Спартаку». Предложил встретиться, рассказать о городе и команде. Мы посидели, тепло пообщались. Он очень интересовался всем тем, что происходит с «Акроном» и что это вообще за клуб. Одно дело узнавать из прессы, а другое – из первоисточника. Мы общались часа полтора-два.

Артём Дзюба Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

– Есть ли вещи, в которых вы можете его, например, остановить?

– Думаю, таких людей не надо останавливать. Он взрослый человек, прошёл международные турниры и всё выиграл в России. Порой знает куда лучше меня, что и в какой момент лучше сказать.

– Такая быстрая интеграция Дзюбы в коллектив вас удивила?

– Нет. В его карьере же были не только топ-клубы. Томск, Тула, Ростов. Всё это показывает его большой профессионализм и мастерство. Плюс он очень открытый и простой человек. В коллектив влился замечательно.

– Недавно он установил два рекорда. Существует ли традиция в «Акроне» – скинуться и что-то купить, например?

– У нас есть традиция, когда приходят новички, то скидывают определённую сумму в кассу. Потом, когда появляется личный или командный повод, идём в ресторан семьями. По поводу его рекордов пока не собирались. Просто не было времени. Но обязательно найдём время.

– Здесь наверняка сам Дзюба должен накрыть стол?

– Да, эта тема уже обсуждалась. Он сказал, что без проблем. Надо выбрать время.

Как изменился «Акрон» после выхода в РПЛ и почему отсутствие стадиона – отдельная боль

– Вы в «Акроне» с 2021 года. Чуть ли не дольше всех. С вами клуб рос и развивался. Это главная команда в вашей жизни?

– Да. Я её очень люблю и отдаю себя всего. Изначально же вообще сомневался, ехать сюда или нет. Ведь «Акрон» в 2021-м не был тем, чем является сейчас. Но благодарен богу за то, что направил меня по правильному пути.

– Удивлен, что при этом вы никогда не называли «Спартак».

– «Спартак» – это юность и молодость. Я благодарен тому этапу в жизни. Клуб мне очень много дал, я там вырос. Но был ещё и «Сатурн», который меня воспитывал, ведь там я находился до 17 лет.

– Насколько сильно за эти четыре года изменился «Акрон»? Недавно увидел вашу цитату, что здесь играют не столько за зарплату, сколько за доброе отношение руководства.

– Всё так и есть. Здесь всё делается для футболистов. Клуб растёт быстрыми темпами – и это правильно. Например, «Акрон» помогает молодым игрокам с институтом, семьям – с устройством детей в школы, садики. Здесь ты ни о чём не думаешь, только о футболе. Для иностранцев существуют курсы по языку, россиянам предлагают изучать иностранные. Медицина, восстановление – всё на высоком уровне.

Понятно, что нам пока далеко до «Зенита» или «Спартака». Но мы молодой клуб. Очевидно, стремимся к ним. Наверняка со временем приблизимся.

– Важный вопрос к «Акрону» – отсутствие «дома». Это самый больной момент?

– Это данность, и мы её принимаем. Сидеть и переживать об этом не вижу смысла. Насколько я знаю, скоро у нас появится база на стадионе «Торпедо», где мы сможем тренироваться на протяжении сезона. Так что сможем осесть в Тольятти.

Мы понимаем, что у клуба должен быть свой стадион. Но нужно и понимать, какое сейчас время. Сложно взять и с нуля всё это создать. При этом никто не обращает внимания, сколько наш президент вкладывает сил и средств в академию. Сейчас нам готовят базу для тренировок. Надеюсь, в скором времени она заработает.

Да, нам приходилось ездить в Новогорск. Когда прилетели со сборов, поле в Тольятти просто не выдерживало. Мы не могли там работать. Сейчас оно становится лучше, и мы вернулись.

– Читал предложение, что «Акрону» нужно сменить прописку – представлять не Тольятти, а Самарскую область. Как к такому относитесь?

– А Тольятти разве не часть Самарской области?

– Часть.

– Вот мы её и представляем. Понимаете, одно дело, если бы здесь стоял стадион, а мы играли бы в Самаре – тогда претензии понятны. Но здесь нам негде играть, и какое тогда предложение? Сняться с чемпионата?

Давайте честно: я вообще благодарен, что у нас есть стадион в регионе. Предположим, мы вышли бы в РПЛ, а в Самаре ничего не было бы. И что тогда, оставаться в Первой лиге? Странно. Хорошо, что играем в Самаре. И представляем город Тольятти и Самарскую область. Понятно, что исторически флагман здесь «Крылья», но у нас ещё очень молодой клуб.

– Наблюдаете ли вы тенденцию, что внимание от «Крыльев» в регионе переходит к «Акрону»?

– Есть пример «Кубани» и «Краснодара». 15 лет назад кто-то мог поверить, что весь регион полюбит другой клуб? Однако так получилось. Сейчас у «Краснодара» полный стадион. Болельщики видят, что клуб развивается, показывает привлекательный футбол, результаты. Мы никому себя не навязываем, и, думаю, число тех, кому мы симпатичны, увеличивается. Не только в области, но и по всей России.

«Крылья Советов» — «Акрон» Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

– Если предположить, что вы выйдете в Тольятти на трёхчасовую прогулку, много людей вас узнает?

– Достаточно много. Я здесь в конце концов живу четыре года. Конечно, после выхода в РПЛ популярность выросла ещё сильнее. Так что от отсутствия внимания не страдаю.

– А городу вообще интересен футбол?

– Я чувствую, что да. Понятно, не опираюсь на какие-то исследования, но вижу – «Акрон» здесь знают и любят. А когда появится стадион, то число поклонников наверняка ещё сильнее возрастёт.

– Каким вы видите «Акрон» через пять лет?

– Со своим стадионом. Плюс хочу, чтобы «Акрон» через пять лет мог навязать конкуренцию топ-клубам. И бороться за высокие места.

– Сами себя видите в клубе через такой период?

– Да. Даже если не футболистом, то хотел бы после карьеры остаться в структуре клуба. «Акрон» развивается, и я хотел бы приносить ему пользу.

Как Савичев помогает Брянску, время в «Спартаке» и жизнь после футбола

– Насколько знаю, у вас близкая связь с Брянском – вашей малой родиной. В частности, помогаете клубу «Сокол Сельцо». Расскажите об этом.

– Это для меня особенная тема. Я всегда любил свой город. Там живут многие мои близкие, супруга оттуда, наш дом там. Так что это мой долг – приезжать туда и каким-то образом оказывать содействие.

Если бы был ребёнком, думаю, мне было бы интересно, что футболист РПЛ приехал и повозился с нами. Так что делаю подобное. Провожу мастер-классы, общаюсь. Это не спонсорство клуба в прямом смысле.

Если говорить именно о помощи, то много лет взаимодействую с детскими домами, онкологическими центрами Брянска. Раньше делал это скрытно, но потом посоветовались с супругой и решили масштабировать идею. Тот же Серёга Волков всегда готов помочь. Уже даже сам звонит и предлагает. Организовываем для них сборы либо турниры. Летом планируем позвать команды и провести полноценное соревнование с участием команд из ЛНР и ДНР.

Я вижу обратную связь – и это меня заряжает. Казалось, отвечаю на обычные вопросы, но вижу, что ребятам это многое даёт.

– В Брянске с профессиональным футболом всё плохо?

– Мягко говоря. Играют во Второй лиге, но даже не в «Серебре». С другой стороны, давайте признаем: у нас приграничный регион. И там сейчас не до спорта. На первом плане безопасность людей. Сейчас надо выделять средства на другое. И точно не на профессиональный спорт.

Матч «Динамо-Брянск» на домашнем стадионе Фото: Пресс-служба ФК «Динамо-Брянск»

– Эхо конфликта доносится?

– Ежедневно. Для меня это огромная боль. Я в целом переживаю за свою страну, а за родной регион особенно. Предлагал близким уехать – они отказались. На их месте поступил бы так же. У них там работа, недвижимость, да и вся жизнь. И я, если бы не стал футболистом, наверняка жил бы там. Как могу, помогаю им. Счастье, что они живут не у границы. Те сёла, которые находятся рядом с Украиной, чуть ли не под ежедневными обстрелами. Вот там людям и правда тяжело.

– То, что вам в свое время удалось пробиться в профессиональный футбол – это скорее счастливый случай?

– Случай присутствует, конечно. Но это и мои труды. Я уехал в 12-13 лет. И все пазлы сошлись. Удача, безусловно, должна быть. Без неё ничего не происходит. Однако и своей работы я не преуменьшаю.

– Если бы вы остались в Брянске, то чем бы сейчас занимались?

– А я с детства думал только о футболе. Так что в голове таких мыслей даже не проскакивало. Знал, что буду играть, и верил в это. Остальные варианты даже не рассматривал.

Понятно, что далеко не у всех, с кем я рос, жизнь сложилась хорошо. У кого-то, наоборот, сложилась.

– В вашей карьере было два «Спартака»: брянский и московский – какой из них ближе?

– Эти клубы несопоставимы. Брянский «Спартак» просуществовал несколько лет, там я сделал первые шаги. Это прямо раннее детство. Московский «Спартак» – гигант российского футбола. Там я оказался уже в осознанном возрасте. Так что сравнивать трудно.

– Из Брянска вашего детства кто-то дорос до профессионального футбола?

– Кто-то из ребят играл во Второй лиге. Но сейчас уже вроде никого не осталось.

– Вы много играли в молодёжке московского «Спартака», но так и не дебютировали в официальном матче за главную команду. Для вас это разочарование?

– Нет. Это данность, которую я принял. «Спартаку» всегда буду благодарен. Значит, не соответствовал уровню команды. Ушёл я нормально, мы по-хорошему расстались. Мне грех жаловаться на свою карьеру, оцениваю себя трезво.

Хотел ли я сыграть за «Спартак»? Да, очень хотел. Но не получилось. Теперь об этом глупо жалеть.

Константин Савичев в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– «Спартак» называют клубом с бесконечным количеством интриг. Успели на себе это прочувствовать?

– В тот период нет. Меня вообще мало волнуют все околофутбольные дела. А что происходит сейчас… Если честно, я не в повестке. Не слежу за «Спартаком» абсолютно. Хотя многие из моего окружения по-прежнему спрашивают какое-то мнение. А мне даже сказать нечего. У нас и без того достаточно специалистов, которые прокомментируют что-то лучше меня.

– Вы же застали удивительный период – работали с Аленичевым, потом с Каррерой. От кого из этих тренеров получили больше?

– Однозначно от Аленичева. Ведь при Каррере был в команде чуть-чуть. А при Дмитрии Анатольевиче постоянно был с командой. Потом он приглашал меня в «Енисей», мы там работали.

– Удивлены, что он уже несколько лет без работы?

– Нет. Вопрос – хочет ли он сам тренировать? Может, у него есть предложения, которые ему уже неинтересны? Ведь в конце концов он работал в «Спартаке». Сложно сильно опускаться.

– Аленичев – сильный тренер?

– Хороший.

– Но не сильный?

– Здесь вопрос критерия силы. Что мы под этим подразумеваем? Анчелотти, Гвардиола – сильные? Да. Для меня Дмитрий Анатольевич – хороший тренер, который мог поставить комбинационную игру. Он любил этот спартаковский футбол. Все тренировки на работу через мяч. Мне было комфортно.

– Почему у него не получилось сохранить своё место?

– АЕК. Здесь единственный ответ. Чемпионат начался, выиграли, а потом случилось поражение от АЕКа. Ведь его убрали не из-за результатов в чемпионате, а из-за вылета из Лиги Европы.

Дмитрий Аленичев в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– «Багаж Аленичева» – существующая вещь?

– Дмитрий Анатольевич провёл сборы, привил свои идеи. Так что его роль в чемпионстве, безусловно, присутствует. Хотя мне слово «багаж» не нравится. Оно обидное. Думаю, тренерский штаб Дмитрия Аленичева приложил свою руку к завоеванию титула. Ведь нельзя с другими тренером сразу заиграть по-другому.

Вообще, тот «Спартак», на мой взгляд, выиграл титул благодаря коллективу. Был русский костяк, который этому поспособствовал. Всегда говорил, насколько это важно. Я был в том коллективе и видел ту атмосферу. Иностранцы и россияне были едины и верили, что смогут завоевать чемпионство.

– Пример этого единства вы видите сейчас в «Акроне»?

– Скорее да.

– У вас есть телеграм-канал. Зачем он вам?

– Я слежу за хоккеем, и там эта тема развита. Личный бренд и всё остальное. Да, я не самый популярный игрок, но, например, в Тольятти меня знают. Так что захотел свои мысли излагать в тексте, дискутировать на какие-то темы, в том числе о детском футболе.

– Раз уж упомянули детский футбол, то моральный камертон этих процессов – Игорь Денисов. Согласны с его высказываниями?

– В целом да. Другой момент – форма подачи должна быть другой. А во многом он прав. Денисова лично не знаю, но понимаю, что он и футболистом был резким. И теперь такой спикер. Думаю, ситуация должна сдвигаться с нынешней точки. Согласен с ним, например, в том, что профессия детского тренера должна быть престижной. Человек не может одновременно концентрироваться на воспитании детей и постоянно думать о деньгах.

– Знаю, что вы проходили курсы РФС по менеджменту. Это говорит о том, кем вы себя видите в будущем?

– Да, никогда этого не скрывал. Мне это действительно интересно. Сейчас есть такая возможность, я прохожу курсы. К тренерству вообще не тянет. Вижу себя управленцем – и именно в спорте.