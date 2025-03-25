Как Файзуллаев забил штрафной оттуда?! Узбекистан — в матче от ЧМ после гола звезды ЦСКА

Сборная Узбекистана всего раз побеждала Иран. Это случилось в уже далёком 2012 году во встрече отбора на ЧМ-2014. Но тот результат ничего не дал. В Бразилию полетели отобравшиеся на турнир иранцы, а узбеки остались за бортом. Однако как всё изменилось теперь! В очном матче команд в 8-м туре отбора ЧМ-2026 встречались лидеры группы. Иран занимал первую строчку с 19 очками, а Узбекистан шёл вторым – с 16. Они опережали ОАЭ и Катар и в лайв-таблице отбирались на чемпионат мира напрямую.

Да, Иран считался фаворитом. Просто потому что лидер и куда более опытная команда. Плюс фактор собственного поля, ведь в Тегеране собралось более 30 тысяч зрителей. Однако реальность оказалась не такой простой.

Вообще, позитивные новости для Узбекистана пришли ещё перед матчем. Ведь команда точно знала результат встречи в Кыргызстане, где Катар умудрился проиграть местной сборной. Это сразу резко подняло шансы команды Тимура Кападзе попасть на ЧМ напрямую, ведь по сути отвалился один преследователь. Так что требовалось набирать любое количество очков с Ираном и ждать оставшихся матчей в группе. Но были и плохие новости: главная – отсутствие в заявке Машарипова. Парня, который важен в атакующей тройке с Файзуллаевым и Шомуродовым. Джалолиддин пропускал игру из-за перебора жёлтых, так что пришлось справляться без него.

У иранцев на поле вышли все сильнейшие – хорошо знакомые нам по матчам РПЛ Азмун и Эззатоллахи, плюс Тареми, Гайеди и другие звёзды команды. Встреча началась предсказуемо – с владения Ирана. Хозяева сразу обозначили свой статус и явно планировали доминировать всю игру. Правда, контролем мяча они занимались в основном на своей половине поля, впереди в первое время всё было перекрыто.

Только к 10-й минуте хозяева постепенно начали приближаться к воротам соперника. Сначала неплохо пальнул Азмун, но мяч прошёл рядом со штангой. А потом явно занервничал голкипер гостей Юсупов – в двух моментах едва не упустил мяч в простых ситуациях. И когда казалось, что иранцы забьют, случилась обратная атака. Шайфиев пролетел по флангу и выдал хаотичный пас в центр штрафной. Там мяч долетел до экс-торпедовца Эркинова, который бахнул мимо вратаря.

Пропускать явно не входило в планы иранцев. Они собрались и уже старались не допускать подобных ляпов в собственной штрафной. Да и в атаке стали действовать куда организованнее. Где-то спасал Юсупов, а где-то косячил Азмун, не реализовывая выходы один на один. Так постепенно завершался первый тайм, хоть и иранцы в нём действительно заслужили один гол.

Вторая часть матча началась с опоздания. Сначала ждали сборную Ирана, потом – починку гарнитуры главного арбитра. Хорошо, что в Иране не так холодно. Сильно замёрзнуть не успели. А уже на 49-й минуте узбеки забили второй! Правда, мяч не засчитали. И без видеопросмотра было очевидно, что это офсайд.

А уже в следующей атаке хозяева сравняли счёт! Азмун из штрафной отпасовал на Тареми, и тот мощно пробил прямо под перекладину. Вышло красиво, но этого иранцам явно было мало. Однако вместо второго гола они тут же пропустили! Гости заработали стандарт на левом фланге, к мячу подошёл Файзуллаев и сделал на первый взгляд сильную подачу в штрафную. Но мяч никого не коснулся и оказался в сетке.

Поражение никак не устраивало Иран. И он снова бросился отыгрываться. Получалось с разной степенью успешности: команда упускала 100-процентные шансы и вовсе могла пропустить. Однако на 83-й минуте благодаря рикошету мяч отскочил к Тареми, который оформил дубль!

Ничья полностью устраивала хозяев, ведь выводила их на ЧМ-2026 напрямую. А у узбекистанцев уже не было особых сил, чтобы изменить счёт на табло. Даже одно очко для них – большой плюс. По сути, сдвинуть их со второго места могут только ОАЭ. Для этого Эмиратам нужно сегодня победить КНДР, потом Узбекистан, а затем и Кыргызстан. При этом рассчитывать, что сами узбекистанцы потеряют очки.