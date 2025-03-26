Последний из эпохи Абрамовича. Почему хочется болеть за страдающего капитана «Челси»

Рис Джеймс дебютировал за сборную Англии ещё в 2020 году, но первый гол за национальную команду забил только сейчас. Защитник не ассоциируется с исполнением штрафных ударов, однако именно он пробил с «точки» на 38-й минуте матча с Латвией. Мяч полетел по идеальной траектории – в самую-самую девятку. Тот случай, когда видео красноречивее любых слов.

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Особое внимание стоит обратить на реакцию партнёров. Они поздравляли так, будто это был гол в ключевой момент матча с крутым соперником. На самом деле, за этими эмоциями стоит не столько турнирная мотивация, сколько человеческая история. Джеймс два года не играл за сборную – с марта 2023-го по март 2025-го. И дело даже не столько в конкуренции, хотя в целом у Англии куча правых топ-защитников (Трент, Уокер, Триппьер, Уайт). Проблема Джеймса – это его вечные травмы.

Защитник «Челси» – один из самых страдающих футболистов Европы. Последние три сезона Джеймс больше времени восстанавливался от повреждений, чем играл. Например, за весь 2024 год у него лишь 271 минута на поле во всех турнирах (то есть хватило бы на три полных встречи). И есть ощущение, что это вопрос в большей степени не к игроку, а к клубу, который разрабатывает план восстановления. Ещё в декабре 2022 года личный тренер футболиста Джеймс Ральф написал на своей странице в соцсетях: «Мне нужно прикусить язык, несмотря на то что хочется сказать многое…». Затем он удалил сообщение.

Рис Джеймс получил травму Фото: Adam Davy/Getty Images

Что касается самого Джеймса, то, по инсайдам, он делал всё возможное со своей стороны. Например, The Athletic рассказывал, как летом 2023 года Джеймс ещё до сборов «Челси» поехал в Дубай, чтобы подготовиться к сезону – тренироваться в хорошем климате. Потом занимался самостоятельно с личным тренером в Лондоне. Не помогло. Получил травму уже в первом же туре.

Вообще, Рис Джеймс – один из тех людей, за которых хочется болеть даже нейтральному зрителю. Работа любого спортсмена воспринимается как преодоление самого себя, но в случае с защитником «Челси» получается вдвойне тяжело. И такое вызывает сострадание, тем более что он не был замечен в какой-то токсичности. Едва ли не единственное, что можно вспомнить – глупое удаление в матче с «Брайтоном» в мае прошлого года. При этом Джеймс остаётся капитаном команды, хоть появляется на поле далеко не всегда.

Рис Джеймс получает красную карточку Фото: Darren Walsh/Getty Images

Кроме того, защитник остался фактически последним футболистом из «Челси» эпохи Романа Абрамовича. Того успешного периода, когда команда регулярно брала титулы и постоянно выступала в Лиге чемпионов. Формально в команде ещё есть Трево Чалоба, но он просто не ассоциируется с трофеями «Челси». При этом оба являются воспитанниками клуба, что редкость для современной команды с её агрессивными закупками на трансферном рынке.

По ходу этого сезона фанаты «Челси» уже и митинговали против нынешних владельцев, и скандировали имя Абрамовича с трибун. Рис Джеймс, по сути, является последней ассоциацией с тем периодом. Хотя ещё большой вопрос, является ли он лучшим правым защитником в команде. В хорошей форме может конкурировать с Мало Гюсто, но только вот физические кондиции англичанина постоянно дают сбой. Хотя ему всего лишь 25 лет – ещё играть и играть. Контракт с «Челси» рассчитан до лета 2028 года.

Мало Гюсто и Рис Джеймс Фото: Harriet Lander/Getty Images

Джеймс по окончании встречи с Латвией получил приз лучшему игроку и дал несколько интервью разным изданиям. Рассказал в том числе, что изначально не должен был исполнять штрафной, но Деклан Райс ему уступил. Отдельно Джеймса спросили о том, что за момент карьеры он переживает:

– После всех травм, которые у вас были, что для вас значит гол за сборную Англии?

– Этот мяч для меня многое значит. Последние два-три года я сражался с травмами, было тяжело. Я сейчас просто счастлив стабильно играть за клуб и сборную.