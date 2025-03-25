Глушенков ожил! Сделал хет-трик за Россию и передал кому-то привет

У сборной России восьмая крупная победа подряд! Замбия оказалась сильнее Гренады только на бумаге. Сопернику из Африки наши тоже забили пять мячей. Звездой встречи стал Глушенков, оформивший хет-трик. На фоне слухов о конфликте с Сергеем Семаком в «Зените» Максим передал кому-то «привет»: показал недвусмысленный жест после гола – приложил палец к губам и предложил замолчать.

Стартовый состав сборной России поменялся на 10 человек по сравнению с матчем с Гренадой – остался только Глушенков. Дебютировал – и сразу в основе! – ростовчанин Комаров. Вообще, на поле вышли четыре представителя «Ростова», по два игрока из «Зенита» и ЦСКА и по одному – из «Спартака», «Краснодара» и швейцарского «Сьона» (Миранчук с капитанской повязкой).

Первая же атака сборной России завершилась опасным моментом и травмой голкипера замбийцев Нсабаты, который столкнулся с партнёром. Тостер едва не сломался, но всё же пришёл в себя и продолжил игру. Вообще дебют матча «чиполополо» («медные пули» – прозвище национальной команды) провели робко. Замбия не прессинговала, а, напротив, глубоко оборонялись. Фланговые хавбеки садились в линию квартета защитников, поэтому у гостей было сразу шесть человек в обороне.

Когда же замбийцы подняли головы и пошли в атаку, пропустили гол. Сборной России удалась классная с точки зрения геометрии и исполнения комбинация. Миранчук покатил мяч налево Круговому, а тот прострелил в нужную точку на Глушенкова. Максим поразил цель ударом в касание с 8-9 метров – без шансов для Нсабаты. Недоработала опорная зона соперника. Круговой настолько активно поддерживал атаку, что тренер Авраам Грант тут же поменял флангами Сабобо Банду с Чамой. Юному вингеру «Цюриха» (Банда ещё в 2020 году начинал тренироваться со сборной в 14 лет!) было тяжело отрабатывать в обороне против армейца.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, когда Банда перешёл налево, у сборной России мощнее заработал правый фланг Вахании. Защитник «Ростова» едва не стал автором голевого паса на Мостового. Кроме того, наши продолжали вскрывать опорную зону замбийцев. Например, Глушенков после гола мог оформить голевую передачу, выведя Мостового один на один. На сей раз Нсабата спас Чиполополо.

В общем, команда Карпина доминировала на поле. Разве что Комличенко почти не встречался с мячом в опасных позициях – хорошо бы получше находить в штрафной центрфорварда. Первый тайм сборная России выиграла по ударам 11:1 (в створ – 5:0), позволив замбийцам создать что-то только перед самым перерывом. А по счёту – 2:0. На 44-й минуте Круговой разыграл двоечку с Мостовым, совершил ещё один крутой рывок вперёд и вырезал кросс. Мяч от головы защитника попал прямо на ногу, причём левую, Вахании. Ростовчанин, как и Глушенков, забил свой первый гол за сборную.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в перерыве ни Карпин, ни Грант не сделали замен. У сборной России по-прежнему впереди действовало трио Глушенков (правее) – Мостовой (левее) – Комличенко, а в центре поля хорошее движение мяча обеспечивал треугольник Черников – Миранчук – Комаров. Молодой ростовчанин не терялся, но и особо не выделялся. Конечно, для дебютанта главным было ничего не испортить. Хотя у Карпина, возможно, иное мнение. Послушаем, что скажет на пресс-конференции.

Третьего гола сборной России не пришлось долго ждать. Наши играли с настроением, в удовольствие. В ходе следующей голевой атаки Вахания широко открылся справа и, не встретив сопротивления, доставил мяч открывшемуся в полуфланге Глушенкову. Того тоже почему-то оставили абсолютно свободным. Максим обработал мяч правой ногой, развернулся и точно пробил левой в нижний угол. В этом эпизоде замбийцы защищались просто безобразно. К слову, перед голом судья из ОАЭ ещё и не дал пенальти в ворота гостей за игру рукой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Более того, на исходе часа матча Глушенков оформил хет-трик! Четвёртую голевую атаку организовал своим перехватом и пасом Черников. В завершающей стадии Мостовой переадресовал мяч партнёру по «Зениту», который мастерски пробил в касание. После этого Карпин сделал серию замен. Сперва на поле появились Батраков с Бакаевым, потом – Литвинов, Кисляк и Мусаев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Замбийцы совсем потеряли интерес к игре, а сборная России не сбавляла оборотов. Пять пар свежих ног помогли поддерживать высокий темп. Вдобавок незадолго до конца Карпин выпустил ещё и Садулаева. Случилось это уже при счёте 5:0. Батраков блестяще сыграл, сотворив свой гол. Дважды забрал подбор у ворот соперника, ушёл от двоих и забил, как в мини-футболе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На последних минутах Нсабата снова столкнулся со своим партнёром и получил повреждение. Чем матч для Тостера начинался, тем и завершился, но больше он не пропустил. Во втором тайме сборная России нанесла восемь ударов против одного у команды Гранта (в створ – 4:0). Жаль только, что коллеге Нсабаты Максименко замбийцы не дали проявить себя.