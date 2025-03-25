«Хотите, чтобы я комментировал этот бред?» Карпин — после победного матча сборной России

Новый матч сборной России — новая победа. На этот раз команда Валерия Карпина разгромила Замбию (5:0), а после игры тренер ответил на вопросы журналистов.

О матче:

— Есть ли что-то, что вас сегодня разочаровало?

— Разочарования нет. Замбия не показала своего потенциала, в чём вина наших футболистов. Это не Гренада. У них индивидуально сильные футболисты. Да, у соперника есть проблемы в обороне, которые мы смогли использовать. Удовлетворён полностью. Ребята молодцы, я их поблагодарил.

О Глушенкове:

— На Глушенкова так повлиял разговор с вами? Можно узнать детали беседы?

— А ключи от квартиры не дать? Я же уже объяснял, о чём мы говорили. Допускаю ли я, что этот разговор повлиял? Допускаю. Но не думаю, что это так.

Максим Глушенков (справа) в матче с Замбией Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Спрашивал ли он у вас совета по поводу ситуации в клубе?

— Совета он у меня не спрашивал. Это к сборной не имеет никакого отношения. Смысл об этом разговаривать? Он готовился к игре в составе сборной. Как видите, готовился серьёзно.

— Почему Глушенков вышел на поле в основе в обоих матчах?

— Он отыграл 60 минут с Гренадой. Давно не тренировался с нами. Мне понравилось его отношение. Возможно, с Гренадой немного перебарщивал, поскольку хотел сыграть на Дзюбу. В матче с Гренадой Глушенков превратил недостаток в достаток. Хотелось на него ещё раз посмотреть. Плюс Бакаев и Садулаев не могут правильно питаться, поскольку соблюдают пост. Лишняя нагрузка в такой ситуации может привести к травмам, поэтому решили их не перегружать.

О теории заговора:

— Как вы прокомментируете теорию заговора, что «Спартак» отправил Глушенкова и Соболева в «Зенит», чтобы развалить команду?

— Вы сейчас серьёзно? Хотите, чтобы это прокомментировал? Без комментариев. Бред. Заберите микрофон у человека.

О составе сборной:

— Крен в сторону фланга Кругового — ситуативная история или заготовка?

— Понятно, что не говорили, что нужно атаковать левым флангом, а на правом — завершать. Осипенко любит и умеет продвигать мяч вперёд, находить адресатов. Возможно, с этим связано. Во втором тайме больше атаковали через правый фланг. Футболисты высокого уровня решают, куда нужно двигать мяч.

— Вы посмотрели два состава в двух разных матчах. Можете ли вы определить для себя, какой был бы основным, допусти ФИФА и УЕФА сборную России до официальных встреч?

— Абсолютно разные составы. Только Глушенков играл в обоих матчах с первых минут. Будь официальные матчи, на первую встречу был бы другой состав. И на вторую игру — другой состав в сравнении с тем, что было в итоге. Сложно определять и не нужно.

— Почему Ставер так и не вышел на поле?

— На первую игру не планировали его выпускать. Во втором матче мог бы состояться дебют Ставера, не будь нужны замены полевым футболистам.

Тамерлан Мусаев (слева) и Алексей Батраков празднуют пятый гол сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О победной серии:

— Как вы относитесь к серии побед с общим счётом 44:0?

— Это вообще не показатель. На бумаге всё красиво, если не вдаваться в подробности и не смотреть, против кого мы выходили на поле. Все эти рекорды и серии — они для фанатов, журналистов и так далее. Меня это не радует. Меня радует отношение ребят к игре, то, как они выполняют установку, относятся к восстановлению и всему остальному. Это меня радует, а не все эти серии.