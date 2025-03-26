Шедевр со штрафного и сейв на 90+6-й минуте! Лучшие моменты 25-го тура Первой лиги. Видео

Ещё один тур Первой лиги остался в прошлом. По традиции собрали для вас лучшие голы и лучшие сейвы. Наслаждаемся!

В пятёрке самых красивых голов оказались два от футболистов «Балтики». Сергей Пряхин нанёс прицельный удар в дальний угол с линии штрафной, а Николай Титков вонзил мяч под перекладину. Егор Иванов из «Черноморца» оформил гол в стиле Николая Комличенко. Футболист новороссийского клуба классно попал с лёта после неудачного выноса соперника. А ещё в топ залетел Даниил Моторин из «КАМАЗа» (обратите внимание на всю комбинацию). А каким получился удар Никиты Печёнкина («Тюмень») со штрафного! Гол не только эффектный, но и победный. Красотища!

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Не забываем и о лучших сейвах. В список вошли представители четырёх клубов: тульского «Арсенала», «Торпедо», «Родины» и «Алании». Вратарь туляков Михаил Цулая спас команду от поражения на 90+6-й минуте, голкипер владикавказцев Георгий Натабашвили отразил пенальти. А Виталий Ботнарь и Александр Корякин сделали по мегасейву в очном матче между «Торпедо» и «Родиной». Выбирайте лучшего!

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