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Лучшие голы и сейвы 25-го тура Первой лиги, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Шедевр со штрафного и сейв на 90+6-й минуте! Лучшие моменты 25-го тура Первой лиги. Видео
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Лучшие голы и сейвы тура в Первой лиге
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В топе претендентов на самый красивый гол сразу два футболиста «Балтики».

Ещё один тур Первой лиги остался в прошлом. По традиции собрали для вас лучшие голы и лучшие сейвы. Наслаждаемся!

Всё самое интересное про 25-й тур Первой лиги:
Странный автогол, удар сезона со штрафного и перемены в топ-4. Главные события Первой лиги
Странный автогол, удар сезона со штрафного и перемены в топ-4. Главные события Первой лиги

В пятёрке самых красивых голов оказались два от футболистов «Балтики». Сергей Пряхин нанёс прицельный удар в дальний угол с линии штрафной, а Николай Титков вонзил мяч под перекладину. Егор Иванов из «Черноморца» оформил гол в стиле Николая Комличенко. Футболист новороссийского клуба классно попал с лёта после неудачного выноса соперника. А ещё в топ залетел Даниил Моторин из «КАМАЗа» (обратите внимание на всю комбинацию). А каким получился удар Никиты Печёнкина («Тюмень») со штрафного! Гол не только эффектный, но и победный. Красотища!

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Не забываем и о лучших сейвах. В список вошли представители четырёх клубов: тульского «Арсенала», «Торпедо», «Родины» и «Алании». Вратарь туляков Михаил Цулая спас команду от поражения на 90+6-й минуте, голкипер владикавказцев Георгий Натабашвили отразил пенальти. А Виталий Ботнарь и Александр Корякин сделали по мегасейву в очном матче между «Торпедо» и «Родиной». Выбирайте лучшего!

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

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