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Как Максим Глушенков сыграл за сборную России с Гренадой и Замбией, голы футболиста, подробности, мнение

Глушенков и сборная — главный мэтч 2025 года. Максима в ней и правда не хватало
Дмитрий Зимин
Как Максим Глушенков сыграл за сборную России
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А его слова про «мерзких сказочников» — отдельная тема для разговора.

Это был всего четвёртый матч Максима Глушенкова за сборную России. Хотя парню уже 25 лет. Но так вот сложилась жизнь: до расцвета в «Крыльях Советов» он был не нужен. Хотя именно оттуда впервые попал в национальную команду. Тогда его пригласили на первый матч после бана – с Кыргызстаном. Встреча запомнилась нервным настроением внутри и плохим полем снаружи. Глушенков отбегал тайм и вряд ли поставил себе большой плюс.

Следующая встреча с Валерием Карпиным – только через год, когда Максим получил вызов на товарняк с Катаром. Уже в качестве лидера «Локомотива». Что там у них произошло, до конца никто не знает. И уже вряд ли абсолютная истина вскроется. Так или иначе, после того матча и выхода на 15 минут Глушенкова в сборной не было полтора года. Теперь же – вызов на встречи с Гренадой и Замбией. И это было действительно круто!

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

В первом матче Максим вышел в старте на позиции справа в атаке. Проще говоря, на своей любимой. И как же ему там было хорошо. Открывался, уводил защитников, опускался – в общем, делал всё как надо. И если бы главной целью не стало оформление рекорда для Дзюбы, то Максим мог бы забивать сам либо ассистировать другим партнёрам. И после матча он подтвердил, что ощущал себя здорово и комфортно.

Максим Глушенков
Максим Глушенков
нападающий сборной России

«За последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, я впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Получал удовольствие от нашей игры».

Сегодня же вокруг Глушенкова образовалась очень неприятная история. Мрак, когда она происходит в день матча. Матвей Сафонов точно не даст соврать. Ведь днём в телеграм-каналах появилась информация о конфликте с Сергеем Семаком, которого игрок якобы обвинил в отсутствии тренерских навыков. А позже один из каналов сообщил, что футболист не стал это опровергать. Понятно, что на настроении подобные сюжеты не могли не сказаться. Тем удивительнее, что Глушенков не только оказался в старте (он единственный, кого Карпин выпустил в основе в обоих товарищеских матчах), но и провёл лучший матч за всю карьеру в сборной.

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И дело не только в голах, хотя в памяти останутся именно они. Дело в отношении, которое показал Глушенков. Подтвердив, что на первом месте у него футбол. А не беспокойство о том, что к игре не имеет отношения. Жест после третьего гола, когда Максим приложил палец к губам, чётко обозначил его позицию. Но ещё более конкретно он её сформулировал после матча.

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это всё пустые разговоры, ничего подобного не было», – сказал Глушенков «Советскому спорту».

Максим и сборная пока выглядят главным мэтчем 2025 года. Жаль, что его не было до этого. Но главное – сколько всего впереди!

А что там про «конфликт» с Семаком? Рассказываем:
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