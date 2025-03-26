«Это было хуже, чем 1:7». Аргентина опозорила Бразилию и отомстила за резкие слова Рафиньи

Сборная Аргентины разнесла Бразилию в матче отборочного цикла ЧМ-2026! Команда Лионеля Скалони обеспечила себе место на турнире за несколько часов до старта игры (благодаря конкурентам), но настрой на битву с главным соперником был запредельным. До матча вингер бразильцев Рафинья в подкасте с Ромарио пообещал «трахнуть» Аргентину.

Рафинья вингер сборной Бразилии «Без сомнения, мы их обыграем. На поле и за его пределами, если потребуется. Я сделаю всё возможное. Трахнем их? Трахнем».

Не получилось.

Аргентинцы доминировали весь матч. Уже после первого тайма команда Скалони уверенно вела – 3:1, забивали Хулиан Альварес, Алексис Мак Аллистер и Энцо Фернандес. А после перерыва Джулиано Симеоне (первый гол за сборную) сделал счёт разгромным. И всё это без Лионеля Месси! Капитан действующих чемпионов мира пропустил мартовские матчи сборной из-за повреждения.

Аргентина уже готовится к турниру в США, Мексике и Канаде. А вот Бразилии ещё только предстоит гарантировать квалификацию. И с такой слабой игрой неизвестно, когда команда Доривала Жуниора оформит выход.

Интересно, что Аргентина одержала крупнейшую победу в матчах с Бразилией с 1959-го! Тогда они обыграли «селесао» с таким же счётом на Кубке Америки. Аргентинцы – первая в истории сборная, дважды обыгравшая бразильцев в отборе к ЧМ. Также никто ранее не забивал Бразилии четыре мяча в квалификационном раунде к чемпионату мира. Но и это ещё не всё! Бразильцы впервые пропустили 4+ гола в официальном матче со времён легендарного полуфинала ЧМ-2014 с Германией (1:7). Тотальный провал.

Доривал Жуниор главный тренер сборной Бразилии «Давление всегда большое, и я осознаю последствия. Всё, что мы запланировали на матч, в итоге не сработало. Признаю, что соперник переиграл нас и одержал заслуженную победу. У нас не было какой-либо реакции даже после счёта 1:2. Трудно объяснить этот результат. Это примечательное поражение. Я знаю масштаб, действительно верю в свою работу, в развитие. Это сложный и трудный процесс. Но не сомневаюсь, что мы найдём выход. За все годы в футболе это, пожалуй, самый сложный момент. Я никогда не сдавался и всегда достигал важных целей в клубах, которыми руководил».

Отдельная история – эмоции сборной Аргентины во время и после матча. Ещё по ходу встречи голкипер-провокатор Эмилиано Мартинес начал свои трюки. Во втором тайме он демонстративно чеканил мяч: это привело в восторг зрителей на стадионе «Монументаль», хотя и вызвало недовольство тренера Скалони. Он попросил вратаря не повторять трюк из уважения к сопернику.

Но вряд ли аргентинские футболисты думали о чувствах бразильцев. После матча вместе с болельщиками они зарядили кричалку «минута молчания… по Бразилии, которая мертва». А по ходу встречи фанаты Аргентины скандировали «выпускайте Рафинью!», оказывая давление на дерзко высказавшегося соперника.

Кстати, открытый трэш-ток проходил и между игроками. Вингер бразильцев Родриго сказал полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу, что тот «ужасен». В ответ экс-игрок «Зенита» напомнил сопернику про свои достижения с национальной командой.

А во втором тайме защитник бразильцев Лео Ортис поссорился с Энцо Фернандесом. В ответ полузащитник сборной Аргентины назвал его «дураком» и скорчил лицо.

Матч Аргентина – Бразилия Фото: кадр из трансляции

Не утихали эмоции и во время общения с прессой. Большинство игроков сборной Аргентины ссылались на слова Рафиньи. «Не следует говорить такое заранее. Не стоит говорить такие вещи, когда ты не можешь ответить за них на поле. Когда он сказал это, мы отправили сообщение в чат в WhatsApp и обсудили. Когда бы ни происходили подобные вещи, мы умеем постоять за себя на поле», – отметил Паредес.

Родриго Де Пауль согласен с партнёром: «Мы никогда ни к кому не проявляли неуважения заранее. За все эти годы к нам довольно часто относились неуважительно. Нам никто не помогал. Мы всего добились сами‎. Там, на поле, мы сделали то, что и должны были сделать. Мы были лучшей командой из всех на протяжении последних пяти или шести лет. Пусть он нас уважает».

Чуть дипломатичнее выступил Хулиан Альварес: «‌‎Конечно, такие разговоры добавляют пикантности подобным матчам. Благодаря нашей скромности и труду мы сыграли отличный матч и преподали им урок». Тренер аргентинцев Лионель Скалони также попытался снизить градус напряжения.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «На пресс-конференции я сказал, что не вникал в заявления, не пересматривал их. Это матч Бразилия — Аргентина, нет необходимости делать заявления, чтобы встреча была напряжённой. Мы играли так не поэтому [из-за слов Рафиньи], вовсе нет, наоборот. Я прощаю Рафинью, потому что знаю, он не сделал это намеренно. Он защищает свою сборную, команду. С заявлениями или без них – мы собирались играть в свой футбол. Я прощаю его, потому что абсолютно уверен, что он не хотел никого обидеть».

Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор провёл очередной слабый матч за национальную команду. Неудача вынудила высказаться и его: «Сегодня мы пришли в раздевалку, но нам не о чем было разговаривать. Мы играли очень плохо, а Аргентина провела отличный матч. Нам нужно переосмыслить всё, что мы делаем. До чемпионата мира остался всего год, я уже играл на одном турнире и не хочу снова проиграть. Мы должны совершенствоваться, держать голову выше, мы никогда не сдаёмся. Давайте попадём на чемпионат мира. Мы пытаемся найти свой стиль игры и завоевать доверие болельщиков. Работа предстоит долгая».

Что пишут об игре мировые СМИ?

Издание O Futebolero констатирует, что Бразилия сейчас не способна играть на равных с сильнейшими сборными: «Поражение в матче с Аргентиной ясно дало понять, что Доривалу Жуниору предстоит большая работа по реорганизации команды. Тренер не так давно возглавил команду, но уже столкнулся с суровой реальностью. Бразилия далека от того, чтобы быть конкурентоспособной командой. Она нуждается в срочных корректировках, чтобы снова на равных конкурировать с лучшими сборными мира».

«Опять не придумал ничего в атаке. Доривала переиграл Скалони. Просто недостаточно хорошо для тренера его уровня», – критикует тренера бразильцев Goal.

Хуан Лопесино из AS признаёт огромную разницу между сборными: «Счёт идеально отражает разрыв, который сейчас существует между двумя командами. Аргентина — чемпион мира, у неё четкий план игры. Молодые футболисты вносят свой вклад, как и лидеры, и Скалони прекрасно руководит командой. А Бразилия – группа звёзд, которые не научились работать вместе и которым трудно одолеть практически любого соперника».

Матч Аргентина – Бразилия

Журналист ESPN Тим Викери считает, что поражение от Аргентины даже хуже для Бразилии, чем проигрыш Германии в полуфинале ЧМ-2014: «В некотором смысле это было хуже, чем 1:7. По крайней мере, то поражение в полуфинале чемпионата мира от Германии 11 лет назад можно списать на эмоциональный срыв в течение нескольких безумных минут. Но поражение Бразилии от Аргентины со счётом 1:4 — самое крупное поражение от соперника за много лет — было 90 минутами непрекращающегося унижения. Пропасть между двумя командами была откровенно постыдной».

Жёстко по Бразилии проехался и Эрик Фросио из L’Equipe: «Лучше бы Рафинья промолчал. Он, пообещавший Ромарио, что «уничтожит аргентинцев», во вторник вечером получил пинка под зад. Как и вся Бразилия».

«Мне стыдно. Это позор для игроков, для всей сборной, для персонала...» – сказал расстроенный экс-игрок Бразилии Денилсон.

«Унижение. Аргентина преподнесла урок Бразилии», – подводит итог Франциск Альбанези из La Gazzetta dello Sport.