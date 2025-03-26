Все обсуждают возможный раздор в «Зените». Но клубу вообще не стоит брать дорогих россиян

Главная тема последних дней в РПЛ – возможный конфликт главного тренера «Зенита» Сергея Семака с лучшими российскими игроками команды – Максимом Глушенковым и Андреем Мостовым. Мы не можем знать точно, серьёзный ли он или это обычный рабочий момент. А информации в СМИ (из свежего – якобы Глушенков ушёл с тренировки команды из-за холода) быстро опровергается клубом.

Так или иначе эта история в очередной раз заставила задуматься о роли российских футболистов в «Зените» при Семаке. Они вообще нужны тренеру как лидеры или только чтобы быть на подхвате у легионеров?

Семак – не тот тренер, почерк которого можно узнать по определённым игровым шаблонам. Кто-то выделяется фирменным прессингом, кто-то – комбинационным футболом и так далее. Но у тренера «Зенита» есть свой козырь – он здорово умеет работать со звёздами, строя игру на их сильных качествах. По крайней мере, с легионерами, способными стабильно делать разницу в РПЛ. Это тоже ценнейший навык. Но когда «Зенит» теряет этих самых звёзд и не находит равноценную замену, мы видим, что происходит хотя бы по последним двум сезонам. Чемпион мучительно выдавливает результат, а российские футболисты сверкают только на коротких отрезках чемпионата.

За почти что семь лет работы Семака в «Зените» петербургский клуб подписал целую группу российских игроков стоимостью от € 3,5 до € 10 млн (по данным Transfermarkt). Пока лишь один трансфер можно назвать 100-процентно удачным, да и тот – из Европы. Некоторые оказались провальными.

Александр Соболев, € 10 млн

Самый обсуждаемый трансфер летнего окна вспоминают к концу сезона всё реже и реже. Соболев, купленный у «Спартака» за € 10 млн, должен был стать в Санкт-Петербурге «вторым Дзюбой», а в итоге поник на скамейке запасных. В 15 матчах РПЛ у центрфорварда 0 голов и 0 голевых передач. Александр напоминает о себе забитыми мячами только в играх Кубка России (2+1 в шести) и товарищеских встречах. Семак очень хотел видеть в «Зените» нападающего-столба, но теперь, кажется, и сам пришёл к выводу, что Соболев – не игрок основы для команды-чемпиона.

Вячеслав Караваев, € 8 млн

Единственный по-настоящему успешный трансфер российского игрока из более-менее дорогих при Семаке. До того, как подписать Караваева, «Зенит» не платил € 5+ млн за новичков с паспортом РФ с лета 2013 года, когда подписал Олега Шатова. Вот только и в этом случае есть своё «но». Караваев раскрутил карьеру и доказал уровень в Европе, превратившись в одного из ведущих игроков нидерландского «Витесса». Поэтому неудивительно, что он встал в зенитовскую основу как влитой. Если бы не травмы, Вячеслав был бы ещё стабильнее.

Максим Глушенков, € 6,3 млн

Летом казалось, что трансфер Глушенкова будет выдающимся успехом «Зенита». Ведь петербургский клуб всего за € 6,3 млн заполучил лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ, который вдобавок в первых четырёх турах нового чемпионата набрал 7+1. Когда осенью Максим перестал выделяться, многие решили, что причина спада – в двух подряд травмах. Но зимой атакующий полузащитник провёл все сборы, а результативность его в клубе по-прежнему нулевая. Сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет. Сколько ни говори «Глушенков – уровня «Барселоны», лучше играть от этого он не будет. Что ж, не каждая звезда нечемпионского коллектива потянет ношу лидера в команде, где любой результат, кроме золота, – неудача. Хотя в сборной Максим в порядке – вот вчера хет-трик сделал.

Сергей Волков, € 5 млн

Ещё один достаточно крупный трансфер российского игрока летом 2024-го. Правого защитника «Краснодара» и сборной страны Волкова подписали за € 5 млн, чтобы иметь качественную замену выбывающему периодически из-за повреждений Караваеву. Но на выходе «Зенит» получил очередного травмированного (фактически до конца сезона). Сергей с большим трудом адаптировался к футболу Семака и первые шесть матчей провёл так, что получил от тренера жёсткую оценку: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать». Зимой «Зенит» готов был потратить серьёзную сумму, чтобы усилить правый фланг обороны бразильцем. Рано или поздно вернётся в строй Караваев. Для чего же тогда брали за такие деньги Волкова?

Арсен Адамов, € 5 млн

До Волкова на роль дублёра Караваева «Зенит» брал правого защитника «Ахмата» Адамова. В петербургском клубе рискнули заплатить за Арсена € 5 млн, несмотря на то что на момент перехода тот стабильно отыграл в РПЛ только полгода за «Урал». В пользу Адамова был его универсализм, поскольку новичок мог закрыть и позицию центрального в тройке. Тем не менее в команде Семака кандидат в сборную России задержался лишь на полтора года. Всего шесть раз попал в основу. Потом стал ездить по арендам – сначала «Оренбург», теперь – «Ахмат». В общем, непонятно, насколько он действительно был нужен тренеру.

Дмитрий Чистяков, € 3,5 млн

В случае с Чистяковым «Зенит» не просто подписал кандидата в сборную России, а вернул из «Ростова» собственного воспитанника. В октябре 2020-го арендовал центрального защитника за € 200 тыс., а следующим летом выкупил, доплатив ещё около € 3,3 млн. У Дмитрия был хороший 2021-й – он выдал сильный год на эмоциях от возвращения в родной клуб. Застолбил место в стартовом составе, прилично отыграл групповой этап Лиги чемпионов. Но потом резко сдал и перестал быть даже третьим-четвёртым номером в центре обороны для Семака. Уходил в аренду в «Сочи», а в нынешнем сезоне РПЛ не сыграл ни разу.

Бонус. Эльмир Набиуллин, € 4,5 млн

Дополнить эти примеры можно трансфером, который случился за полгода до назначения Семака. Зимой 2018-го петербургский клуб подписал трёх россиян, но только один из них стоил дороже € 3,5 млн – Набиуллин. На старте карьеры Семака-тренера в «Зените» всё складывалось в пользу Эльмира. Капитан Доменико Кришито ушёл из команды, Юрий Жирков надолго выбыл из-за травмы, новичков не купили – поэтому была сделана ставка на российского левого защитника. Но Набиуллин свой шанс не использовал, много ошибался. В результате присел на скамейку. А потом «Зенит» купил своего будущего капитана – Дугласа Сантоса.

Судя по этим историям, «Зениту» лучше вкладывать крупные суммы только в легионеров. А россиян – подписывать за небольшие для топ-клуба РПЛ деньги, рассчитывая, что кто-то выстрелит. Как было в случаях с тем же Андреем Мостовым (приходил во вторую команду за € 50 тыс. из «Химок»), Евгением Латышонком (€ 300 тыс.) или подписанным на правах свободного агента из «Спартака» Дзюбой.