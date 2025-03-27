Так много в одном сезоне за команду последний раз забивал Месси. Но на «Золотой мяч» всё же есть претенденты посерьёзнее.

Несправедливо мало говорят о Левандовском. Потянет ли лучший сезон в «Барсе» в 36 на «ЗМ»?

«Барселона» бьётся за требл: команда лидирует в Примере, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и сражается в 1/2 финала Кубка с «Атлетико». А одним из важнейших футболистов каталонцев остаётся Роберт Левандовски. Поляк проводит статистически сильнейший сезон в составе «Барселоны». Однако как будто бы остаётся в тени других звёзд – Ямаля и Рафиньи, например. Как же поляку удаётся выдавать топ-уровень в 36 лет?

Левандовски – первый игрок после Месси с 35 голами в сезоне за «Барселону»

В нынешнем сезоне Роберт провёл за «Барселону» 40 матчей, в которых забил 35 мячей и оформил три ассиста. Глянем на статистику по турнирам:

Примера: 22 гола в 26 матчах (лучший бомбардир);

Лига чемпионов: 9 голов в 10 матчах (третий в гонке бомбардиров);

Кубок Испании: 3 гола в 2 матчах;

Суперкубок Испании: 1 гол в 2 матчах.

Роберт Левандовски Фото: David Ramos/Getty Images

Поляк уже выдал лучший по голам сезон в Каталонии (ранее было 33 гола). Левандовски стал первым игроком «Барселоны» за последние четыре сезона, который забил 35 и более голов за команду. Последним это делал Лионель Месси в сезоне-2020/2021 – тогда он отметился 38 забитыми мячами в 47 играх. Кажется, это достижение аргентинца поляку по силам.

А ещё Роберт достиг отметки в 103 гола в Лиге чемпионов. Величие! «Много лет назад я даже не думал, что смогу забить больше 100 голов в ЛЧ. Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» – сказал счастливый Левандовски после победы в матче с «Брестом» (3:0) в ноябре.

Посмотрим на продвинутую статистику. Роберт набил 31,1 xG (ожидаемые голы) при 35 забитых мячах. А по ожидаемым голам в топ-5 лигах Европы Левандовски и вовсе занимает первое место (22,4 xG). Хотя тут важно отметить, что в чемпионате Испании он забил 22 мяча. Так что реализация в Примере скорее чуть-чуть хромает. Например, следом за Робертом расположился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах с 22 xG при 27 забитых мячах. Египтянин наколотил на пять голов больше ожидаемого (топ-результат), а Левандовски не выдал оверперфоманс. Но история в Примере нивелируется показателями во всех турнирах: как отмечено выше, поляк забил на 3,9 мяча больше ожидаемого.

В чемпионате Испании Роберт в общей сложности нанёс 92 удара и забил 22 мяча – процент конвертации составляет 23,91%. Проще говоря, каждый четвёртый удар Роберта — это гол. У Килиана Мбаппе этот показатель составляет 17,7%, у Рафиньи – 15,48%, а у Эрлинга Холанда – 20,59%. Но есть и те, кто намного круче поляка. Например, всё тот же Салах (25,47%), форвард «Ноттингем Форест» Крис Вуд (33,96% – сильно) и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (25,93%). Однако для 36 лет у Левандовского крутейшие показатели. Тем более в среднем он проводит на поле 78 минут.

Роберт Левандовски Фото: David Ramos/Getty Images

Важно, что сам форвард кайфует от игры за «Барселону». Иначе бы добиться хороших результатов не вышло. «Я играл за великие клубы, но у «Барсы» есть кое-что ещё. Эмоции, которые её окружают, делают команду особенной. С первого дня в «Барселоне» я почувствовал, что нахожусь в нужном месте», – отмечал сам Роберт.

Давид Вилья экс-нападающий «Барселоны» «Левандовски – зверь. Он играет много матчей и находится в фантастической физической форме. Давайте не будем заглядывать в его паспорт, потому что он очень хорош и проводит отличный сезон для себя и «Барсы». Видно, что Роберт уверен в себе».

В чём Роберт до сих пор хорош? А где уже мешает «Барселоне»?

Важный момент – Роберт идеально понимает требования тренера «Барсы» Ханс-Дитера Флика. Немец и поляк ранее работали вместе в «Баварии», где у них получился классный симбиоз. Не факт, что другой нападающий так здорово бы действовал в системе Флика. А в «Барселоне» (как и ранее в «Баварии») тренер заточил под форварда несколько алгоритмов атаки. Задача Левандовского банальная – успешно завершать подходы.

Хотя Левандовски остаётся разноплановым нападающим. Да, у него по-прежнему отличный удар, голевое чутьё, он здорово играет головой, обладает крутым пониманием пространства и времени. А ещё 36-летний Роберт отрабатывает в прессинге. «Он профессионал и готов на 100%. Это легко заметить. Его работа без мяча на потрясающем уровне. Левандовски работает на команду при высоком прессинге, что сильно помогает при нашем стиле», – говорил про своего форварда Флик.

Роберт выступает и в роли авторитета в раздевалке. Например, он сыграл не последнюю роль в продлении «Барсой» контракта с защитником Рональдом Араухо. «Левандовски просил меня остаться в «Барселоне»? Я всегда этого хотел, но в тот момент мы вели переговоры с клубом и не знали, чем всё закончится. Теперь я вижу, что меня ценят, и для меня это важнее всего», – отметил уругваец в феврале. «Барселона» – самая молодая команда Примеры (средний возраст составляет 25 лет). Поэтому опытный топ-футболист в раздевалке жизненно необходим.

Конечно, у Левандовского есть недостатки. К 36 годам некоторые проявились ещё сильнее. Поляк потерял в скорости, выносливости, периодически выключается из игры, не всегда добегает в нужные зоны. Роберт подвержен спадам: в ноябре-декабре 2024 года «Барселона» переживала кризис, а Левандовски «выделялся» сильнее других. Болельщики критиковали реализацию форварда, руководство же волновалось: альтернативного варианта на позицию «девятки» у команды нет.

Издание Diario Sport в конце декабря 2024-го сообщило, что в «Барселоне» ожидают реакции от поляка на плохую эффективность. Хотя у клуба никогда не возникало вопросов к профессионализму игрока. Но в истории важную роль сыграл Флик: он считал спад временным и не терял веру в поляка. Сам Левандовски также признавал проблемы. После декабрьского поражения от «Атлетико» (1:2) он рассказал о недостатках: «В последних двух-трёх матчах у нас были отличные моменты, которые мы упустили. У меня самого было ощущение, что мне не хватало немного спокойствия в штрафной и, возможно, уверенности в себе».

Роберт Левандовски и Ханс-Дитер Флик Фото: Alejandro Garcia/EPA/ТАСС

Ещё в октябре 2024 года Левандовского признали лучшим футболистом месяца в Примере, а в декабре клуб задумался: стоит ли продлевать контракт с игроком? Однако «Барса» и Роберт пережили кризис. Клуб вернулся на первое место в Примере, вышел в четвертьфинал ЛЧ и бьётся за Кубок. Случилось бы всё это без Левандовского? Не факт. В 2025 году поляк забил в 10 из 16 матчей (12 голов), в которых вышел на поле. «Для меня он лучшая «девятка» последних 10 лет», – хвалит нападающего Флик.

А сам поляк настроен взять все трофеи в нынешнем сезоне.

Роберт Левандовски нападающий «Барселоны» «Вы знаете, что я хочу побеждать всегда и во всём. Лучше всего идти от одного матча к другому. Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок Испании, которого у меня пока нет. Победа в Лиге чемпионов – это всегда мечта, и выиграть её с «Барсой» станет чем-то особенным. Но впереди ещё долгий путь, до конца сезона два месяца. На индивидуальном уровне хочется забить как можно больше голов».

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что Левандовски способен играть до 42-43 лет. А испанское издание AS называет Роберта «идеальным консервным ножом для «Барсы» Флика». Так что не стоит недооценивать поляка!

Левандовски – восьмой в списке претендентов на «Золотой мяч». Но до награды он вряд ли доберётся

В последнем обновлении рейтинга претендентов на «Золотой мяч» от Goal Левандовски занял восьмое место. И всё же добраться до заветной награды Роберт вряд ли сможет. Во-первых, выше него в списке расположились три одноклубника: Рафинья (1), Ламин Ямаль (3) и Педри (7). Каждый из них проводит сезон на более высоком уровне. Вырваться вперёд Левандовскому поможет только сумасшедшая результативность. Но и тут проблема: именно эта компания и доводит мяч до Роберта, создавая ему голевые моменты.

Рафинья, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски Фото: David Ramos/Getty Images

Во-вторых, будем честны: Левандовски проводит классный сезон по меркам 36-летнего футболиста. Но до уровня обладателя «Золотого мяча» (или хотя бы до собственного образца 2019-2020 годов) ему далековато. Впрочем, вряд ли этот факт расстроит Роберта, если 31 мая он поднимет над головой трофей Лиги чемпионов на «Альянц Арене».