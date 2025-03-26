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Как выступили иностранные футболисты РПЛ за сборные, Угальде, Бабич, Эракович, Файзуллаев, Тикнизян, Кордоба, Карраскаль, Бонгонда

Трофей, выход на ЧМ и травма звезды «Спартака». Как съездили в сборные легионеры РПЛ
Никита Паглазов
Как съездили в сборные легионеры РПЛ
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Комментарии
А Даса забил дебютный мяч за Израиль в 66-м матче!

Международная пауза завершилась, и футболисты РПЛ возвращаются в клубы. Если про успехи игроков сборной России все прекрасно знают, то уследить за иностранцами тяжело. Поэтому мы собрали в один материал всех представителей РПЛ в других сборных и рассказали об их достижениях в эту паузу. А их накопилось немало!

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Сборная Сербии

Страхиня Эракович, Огнен Мимович, Саша Зделар (все – «Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)

Сборная Сербии провела два матча в марте. Команда Драгана Стойковича осталась в дивизионе А Лиги наций, в стыковых встречах разобравшись с Австрией (1:1, 2:0). И не без помощи представителей РПЛ. Страхиня Эракович появился в старте в обеих встречах и провёл по 90 минут в каждой. Его партнёр по «Зениту» – Огнен Мимович – а также защитник «Спартака» Срджан Бабич также оказались в основе на первую игру с Австрией (1:1) и провели весь матч.

Страхиня Эракович

Страхиня Эракович

Фото: Guenther Iby/Getty Images

Но на ответную встречу Бабич остался в запасе. А Мимович вышел только в концовке на 90+1-й минуте при счёте 2:0. Полузащитник Саша Зделар вовсе не попал в заявку на игру с Австрией. Первый же он провёл на скамейке.

Сборная Беларуси

Артём Шуманский (ЦСКА), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Кирилл Зинович («Динамо» Махачкала)

В марте сборная Беларуси провела два товарищеских матча: обыграла Таджикистан (5:0) и Азербайджан (2:0). Отличный результат перед стартом в отборочном цикле ЧМ-2026.

В прошедших встречах за белорусов сыграли сразу три футболиста из чемпионата России. Форвард ЦСКА Артём Шуманский провёл на поле час в игре с Таджикистаном, но не отметился результативными действиями. Также в этой встрече 45 минут записал в актив полузащитник «Динамо» из Махачкалы Кирилл Зинович. А защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин появился в обеих играх. Он провёл 17 минут с Таджикистаном и один тайм с Азербайджаном – голевых действий нет.

Сборная Армении

Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба – «Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин»)

Армения потерпела два болезненных поражения. Команда под руководством нового тренера Джона вант Схипа уступила в стыковых матчах Лиги наций Грузии: дома со счётом 0:3, а в гостях – 1:6. В обеих встречах на поле выходили футболисты «Локомотива» Наир Тикнизян и Эдгар Севикян. Первый провёл два полных матча, но результативными действиями не отметился.

А вот Севикян забил единственный гол Армении за эти встречи. И какой! Возможно, лучший в международную паузу среди всех представителей РПЛ. На 48-й минуте матча в Тбилиси Севикян при счёте 0:5 получил передачу с фланга и с ходу пробил ударом через себя. Красивый, хоть и не слишком важный гол.

Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Фото: ffa.am

В центре поля у Армении работал опорный полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Натурализованный нигериец в обеих встречах выходил в старте и два раза был заменён. Особенно обидно получилось в ответном матче: вант Схип убрал Иву уже на 40-й минуте при счёте 0:5. Угочукву провалил встречу. Впрочем, как и вся остальная команда.

Армения упустила шанс подняться в дивизион В Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира команда снова сыграет в дивизионе С.

Остальные подробности матча:
Грузия забила Армении 5 за 31 минуту! А потом красоту через себя оформил вингер «Локо»
Грузия забила Армении 5 за 31 минуту! А потом красоту через себя оформил вингер «Локо»

Сборная Черногории

Игор Вуячич («Рубин»), Стефан Лончар («Акрон»), Стефан Мелентиевич («Химки», Черногория U21)

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар помог Черногории одержать две победы на старте квалификации ЧМ-2026. Он вышел в старте во встречах с Гибралтаром (3:1) и Фарерскими островами (1:0). В первой игре Лончар провёл 59 минут, во второй – тайм. Также с Фарерами на поле появился защитник «Рубина» Игор Вуячич (90 минут). Хороший старт отбора для Черногории. Но впереди команду ждут матчи с фаворитами группы – Чехией и Хорватией.

Также 39 минут за молодёжную сборную Черногории в товарищеской встрече с Боснией и Герцеговиной U21 провёл защитник «Химок» Стефан Мелентиевич.

Игор Вуячич

Игор Вуячич

Фото: fscg.me

Сборная Узбекистана

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Рустам Ашурматов («Рубин»)

Узбекистан близок к историческому попаданию на чемпионат мира! После восьми туров команда занимает второе место в отборочной группе, которое даёт право на прямую квалификацию. Отрыв от ОАЭ (3-е место) – четыре очка за две игры до финиша. 5 июня команды ждёт очная встреча. Узбекистану достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе первый в истории выход на ЧМ.

Аббосбек Файзуллаев

Аббосбек Файзуллаев

Фото: ufa.uz

А в марте команда Тимура Каладзе разобралась с Кыргызстаном (1:0) и добыла ничью на выезде с Ираном (2:2) – лидером группы. Отличные результаты. В обоих матчах по 90 минут провели два представителя РПЛ – вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник «Рубина» Рустам Ашурматов. Первый отметился двумя результативными действиями: 21-летний полузащитник оформил ассист с Кыргызстаном и забил со штрафного Ирану. Наряду с Абдукодиром Хусановым и Эльдором Шомуродовым, Файзуллаев – лидер сборной Узбекистана. Ждём компанию на ЧМ-2026.

А ведь Узбекистан был близок к победе над Ираном:
Как Файзуллаев забил штрафной оттуда?! Узбекистан — в матче от ЧМ после гола звезды ЦСКА
Видео
Как Файзуллаев забил штрафной оттуда?! Узбекистан — в матче от ЧМ после гола звезды ЦСКА

Сборная Казахстана

Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»)

Сборная Казахстана без Станислава Черчесова стартовала в отборе к ЧМ-2026. Команда под руководством и. о. главного тренера Али Алиева уступила в гостях Уэльсу (1:3) и обыграла Лихтенштейн (2:0). Ожидаемые результаты. В обоих встречах на поле вышли защитник «Зенита» Нуралы Алип и форвард «Ахмата» Максим Самородов. Нападающий грозненцев обеспечил Казахстану победу над Лихтенштейном: он забил мяч и оформил ассист за 65 минут на поле.

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Сборная Молдавии

Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Молдавия неудачно начала отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года. Команда уступила Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3). Надежд на квалификацию было мало изначально, сейчас же история выглядит вовсе фантастической. Не помогли молдаванам даже защитник «Спартака» Олег Рябчук и полузащитник «Факела» Никита Моцпан. Первый провёл два полных матча. А Моцпан сыграл 80 минут с Норвегией и ещё 78 – с Эстонией.

Сборная Колумбии

Джон Кордоба («Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)

Сборная Колумбии ещё не обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года. После 14 матчей команда занимает шестое место в отборочной группе. Оно даёт право на прямой выход на турнир, но отрыв от идущей седьмой Венесуэлы составляет пять очков. Впереди ещё четыре тура – есть возможность свалиться в зону стыковых встреч.

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: Rebeca Schumacker/Getty Images

В марте колумбийцы уступили Бразилии (1:2) и сыграли вничью с Парагваем (2:2). Футболисты из РПЛ не очень сильно помогли тренеру Нестору Лоренсо. Джон Кордоба появился в старте на встречу с Бразилией, провёл 87 минут, но не отметился голевыми действиями. Хорхе Карраскаль вышел на поле на 87-й минуте и также ничем не помог колумбийцам. А на игру с Парагваем Кордоба остался на скамейке. Карраскаль же не попал даже в заявку.

Главное южноамериканское противостояние получилось эпичным:
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Сборная Парагвая

Фабиан Бальбуэна, Хуан Касерес (оба – «Динамо» Москва)

Хороший март получился для сборной Парагвая. Команда одолела Чили (1:0) и сыграла вничью с Колумбией (2:2), став ближе к чемпионату мира – 2026. Парагвайцы закрепились в топ-5 и всего на два очка отстают от идущего вторым Эквадора.

Большая заслуга в этом принадлежит двум защитникам московского «Динамо». Капитан сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна провёл по 90 минут в обоих матчах с Чили и Колумбией. А новичок москвичей – Хуан Касерес – сыграл полную встречу с чилийцами и один тайм – с колумбийцами.

Сборная Ирана

Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала)

Сборная Ирана – участник чемпионата мира 2026 года! Благодаря победе над ОАЭ (2:0) и ничьей с Узбекистаном (2:2) команда гарантировала участие в четвёртом первенстве планеты подряд.

Мохаммад Мохеби

Мохаммад Мохеби

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад так и не вышел на поле. Пока что 21-летний футболист провёл всего три встречи за сборную и не готов решать в ключевые моменты. А форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби важен для Ирана. И в матче с ОАЭ он стал автором второго забитого мяча. Правда, в той же встрече он получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в отборочном цикле. Из-за этого Мохеби пропустил матч с Узбекистаном. Но иранцы справились и без игрока «Ростова».

Просто сравните рекорд Дзюбы с форвардом сборной Ирана:
Рекорд Дзюбы — мощный только для России. Топ-бомбардиры сборных забили намного больше
Рекорд Дзюбы — мощный только для России. Топ-бомбардиры сборных забили намного больше

Сборная Мексики

Луис Чавес («Динамо» Москва), Сесар Монтес («Локомотив»)

Сборная Мексики выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. В полуфинале команда разобралась с Канадой (2:0), а в финале обыграла Панаму (2:1). Поздравляем с трофеем сразу двух мексиканцев из РПЛ: защитника «Локомотива» Сесара Монтеса и полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса!

Оба футболиста вышли на поле в финале. Монтес провёл полную игру, а Чавес появился на замену во втором тайме. Интересно, что именно Сесар «привёз» пенальти в ворота Мексики, после которого Панама забила единственный мяч. Отметим, что полуфинал с Канадой защитник «Локомотива» пропустил, а Чавес вышел в самой концовке.

Сборная Словении

Ванья Дркушич («Зенит»)

Дркушич помог сборной Словении выйти в дивизион В Лиги наций! Ванья отыграл все 210 минут в двух встречах стыков со Словакией. Основное время в обоих матчах завершилось вничью – 0:0. Ответная игра в Любляне ушла в экстра-таймы, в которых единственный мяч забил Адам Гнезда Черин. А защитник «Зенита» не позволил отличиться словакам.

Сборная Люксембурга

Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Набравший топ-форму полузащитник «Спартака» здорово проявил себя и в сборной. Люксембург сенсационно обыграл Швецию (1:0) в товарищеском матче. Затем команда выдала неплохую игру со Швейцарией, хотя уступила – 1:3. Мартинс провёл по 90 минут в обеих встречах, не отметившись голевыми действиями. Удивительно, если учитывать его результативность в последних двух встречах за «Спартак» (по два гола «Акрону» и «Зениту»).

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Сборная ДР Конго

Тео Бонгонда («Спартак»)

Вингер «Спартака» принёс сборной ДР Конго важнейшую победу над Южным Суданом (1:0), забив единственный гол во встрече отбора ЧМ-2026. Однако на 62-й минуте встречи Тео заменили из-за мышечного повреждения. Следующий матч с Мавританией (2:0) Бонгонда пропустил, хотя он тренировался в общей группе.

Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Фото: cafonline.com

Важно, что вингер покинул поле во время встречи с Южным Суданом самостоятельно, без медицинской помощи. Так что длительное отсутствие маловероятно. Ждём Тео в составе «Спартака» на следующий матч с «Ахматом»?

Сборная Израиля

Элазар Даса («Динамо» Москва)

Элазар Даса забил первый мяч за сборную Израиля в 66-м матче! Гол Дасы стал победным во встрече 1-го тура квалификации ЧМ-2026 с Эстонией (2:1). Капитан израильтян на 75-й минуте ворвался в чужую штрафную с правого фланга и поразил ворота Карла Хейна.

Но следующий матч с Норвегией (2:4) Даса начал на скамейке и появился на поле только во втором тайме.

ЧМ хотят расширить ещё. Сколько можно:
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Сборная Камеруна

Муми Нгамалё («Динамо» Москва)

Сборная Камеруна борется за попадание на ЧМ-2026. В марте команда провела два матча: неожиданно сыграла вничью с Эсватини (0:0) и разобралась с Ливией (3:1). Вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё появился на поле в обеих встречах. С Эсватини он провёл на поле всего 15 минут, зато с Ливией отыграл почти весь матч (73 минуты). Хотя забить или отдать голевой пас у Муми не получилось.

Сборная Кабо-Верде

Кевин Ленини («Краснодар»)

Интересно, что главным соперником Камеруна в отборочном цикле является Кабо-Верде. После шести матчей камерунцы набрали 12 очков. А у Кабо-Верде – 13. Не обошлось без помощи полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини. Он пропустил встречу кабовердцев со сборной Маврикия (1:0), но зато провёл 90 минут с Анголой (2:1). Ленини «подчищал» в опорной зоне и добыл вместе с командой три важных очка. За четыре тура до финиша именно Кабо-Верде пробивается на ЧМ-2026 напрямую.

Сборная Коста-Рики

Манфред Угальде («Спартак»)

Коста-Рика дважды обыграла Белиз в матчах квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ – 7:0 и 6:1. В обеих встречах голами отметился форвард «Спартака» Манфред Угальде. В первой игре он оформил дубль, а во второй забил ещё один мяч.

Манфред Угальде

Манфред Угальде

Фото: fcrf.cr

Сборная Коста-Рики попала на Золотой кубок КОНКАКАФ, который состоится летом 2025 года. Жеребьёвка финального турнира состоится 10 апреля. Помимо Коста-Рики, участие в турнире примут: Гаити, Сальвадор, Кюрасао, США, Панама, Доминиканская Республика, Канада, Мексика, Тринидад и Тобаго, Суринам, Ямайка, Гваделупа, Гватемала, Гондурас и приглашённая сборная Саудовской Аравии.

Сборная Мали

Секу Койта (ЦСКА)

Койта не забивает за сборную Мали с июня 2022 года. Безголевая серия увеличилась до 14 игр. На этот раз форвард ЦСКА вышел во втором тайме встречи с Коморскими островами. Ещё до появления Койты малийцы забили три мяча. А с нападающим на поле счёт не изменился. И следующий матч с ЦАР Секу провёл уже на скамейке полностью.

Зато за ЦСКА Койта положил шедевр в ворота московского «Динамо»:
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Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео

Сборная Нигера

Умар Сако («Ростов»)

Сборная Нигера провела один матч квалификации ЧМ-2026 в марте. Дома команда уступила полуфиналисту последнего турнира – Марокко (1:2). Защитник «Ростова» Умар Сако провёл на поле все 90 минут, но это не помогло команде набрать очки. Марокко на 99,9% займёт первое место в группе и отберётся на чемпионат мира. А у Нигера сохраняются неплохие шансы на вторую строчку и борьбу в стыках.

Сборная Грузии U21

Лука Гагнидзе («Крылья Советов»)

Молодёжная сборная Грузии провела два товарищеских матча. Как и старшие товарищи, команда одержала две победы – над Финляндией U21 (4:2) и Сербией U21 (3:1). Лука Гагнидзе вышел на поле в обеих встречах: с финнами полузащитник провёл 79 минут, с сербами – около получаса. Арендованный у московского «Динамо» футболист «Крыльев» не отметился результативными действиями.

Сборная Боснии и Герцеговины

Иван Башич («Оренбург»)

Да, из клуба-аутсайдера РПЛ также вызывают футболистов в сборные! И не самые плохие. Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич появился в концовке матча квалификации ЧМ-2026 с Кипром (2:1). Ранее боснийцы также обыграли Румынию (1:0) и вышли на первое место в отборочной группе. У команды нарисовались неплохие перспективы сыграть на чемпионате мира. Хотя в дело ещё не вступила главный фаворит группы – Австрия.

Сборная Панамы

Эдгардо Фаринья («Химки»)

Фаринья поучаствовал в историческом матче для сборной Панамы. Команда сенсационно обыграла США (1:0) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ: после гола на 90+4-й минуте все панамцы рванули обниматься с Тьерри Анри. Легендарный форвард работал экспертом на игре и попался на пути радующейся Панамы.

Игроки Панамы с Тьерри Анри

Игроки Панамы с Тьерри Анри

Фото: Robin Alam/Getty Images

А в финале команда с Фариньей в составе оказала достойное сопротивление Мексике. И всё же уступила – 1:2. Защитник «Химок» провёл на поле по 90 минут в обеих играх.

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Сборная Боливии

Роберто Фернандес («Акрон»)

Сборная Боливии с 1994 года не выступала на чемпионатах мира. Ждёте экзотическую команду на первенстве планеты? История вполне реальна! После 14 встреч Боливия всего на одно очко отстаёт от седьмого места (Венесуэла) в отборочной группе Южной Америки. Эта строчка даёт право сыграть стыковые матчи за попадание на ЧМ-2026. Всё в руках боливийцев.

Хотя в марте команда набрала всего одно очко за две встречи. Сначала Боливия уступила Перу (1:3), а затем сыграла вничью с Уругваем (0:0, неплохо). Полузащитник «Акрона» Роберто Фернандес провёл полную игру с перуанцами. А с уругвайцами вышел на замену после перерыва.

Сборная Туниса

Надер Гандри («Ахмат»)

Сборная Туниса одержала две победы в отборочном цикле ЧМ-2026 – над Либерией (1:0) и Малави (2:0). Защитник «Ахмата» Надер Гандри появился на поле в обеих встречах уже в самой концовке, чтобы удержать преимущество. Со своей задачей он справился. А Тунис уверенно лидирует в отборочной группе и рвётся на чемпионат мира.

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