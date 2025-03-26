Трофей, выход на ЧМ и травма звезды «Спартака». Как съездили в сборные легионеры РПЛ

Международная пауза завершилась, и футболисты РПЛ возвращаются в клубы. Если про успехи игроков сборной России все прекрасно знают, то уследить за иностранцами тяжело. Поэтому мы собрали в один материал всех представителей РПЛ в других сборных и рассказали об их достижениях в эту паузу. А их накопилось немало!

Сборная Сербии

Страхиня Эракович, Огнен Мимович, Саша Зделар (все – «Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)

Сборная Сербии провела два матча в марте. Команда Драгана Стойковича осталась в дивизионе А Лиги наций, в стыковых встречах разобравшись с Австрией (1:1, 2:0). И не без помощи представителей РПЛ. Страхиня Эракович появился в старте в обеих встречах и провёл по 90 минут в каждой. Его партнёр по «Зениту» – Огнен Мимович – а также защитник «Спартака» Срджан Бабич также оказались в основе на первую игру с Австрией (1:1) и провели весь матч.

Страхиня Эракович Фото: Guenther Iby/Getty Images

Но на ответную встречу Бабич остался в запасе. А Мимович вышел только в концовке на 90+1-й минуте при счёте 2:0. Полузащитник Саша Зделар вовсе не попал в заявку на игру с Австрией. Первый же он провёл на скамейке.

Сборная Беларуси

Артём Шуманский (ЦСКА), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Кирилл Зинович («Динамо» Махачкала)

В марте сборная Беларуси провела два товарищеских матча: обыграла Таджикистан (5:0) и Азербайджан (2:0). Отличный результат перед стартом в отборочном цикле ЧМ-2026.

В прошедших встречах за белорусов сыграли сразу три футболиста из чемпионата России. Форвард ЦСКА Артём Шуманский провёл на поле час в игре с Таджикистаном, но не отметился результативными действиями. Также в этой встрече 45 минут записал в актив полузащитник «Динамо» из Махачкалы Кирилл Зинович. А защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин появился в обеих играх. Он провёл 17 минут с Таджикистаном и один тайм с Азербайджаном – голевых действий нет.

Сборная Армении

Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба – «Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин»)

Армения потерпела два болезненных поражения. Команда под руководством нового тренера Джона вант Схипа уступила в стыковых матчах Лиги наций Грузии: дома со счётом 0:3, а в гостях – 1:6. В обеих встречах на поле выходили футболисты «Локомотива» Наир Тикнизян и Эдгар Севикян. Первый провёл два полных матча, но результативными действиями не отметился.

А вот Севикян забил единственный гол Армении за эти встречи. И какой! Возможно, лучший в международную паузу среди всех представителей РПЛ. На 48-й минуте матча в Тбилиси Севикян при счёте 0:5 получил передачу с фланга и с ходу пробил ударом через себя. Красивый, хоть и не слишком важный гол.

Наир Тикнизян Фото: ffa.am

В центре поля у Армении работал опорный полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Натурализованный нигериец в обеих встречах выходил в старте и два раза был заменён. Особенно обидно получилось в ответном матче: вант Схип убрал Иву уже на 40-й минуте при счёте 0:5. Угочукву провалил встречу. Впрочем, как и вся остальная команда.

Армения упустила шанс подняться в дивизион В Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира команда снова сыграет в дивизионе С.

Сборная Черногории

Игор Вуячич («Рубин»), Стефан Лончар («Акрон»), Стефан Мелентиевич («Химки», Черногория U21)

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар помог Черногории одержать две победы на старте квалификации ЧМ-2026. Он вышел в старте во встречах с Гибралтаром (3:1) и Фарерскими островами (1:0). В первой игре Лончар провёл 59 минут, во второй – тайм. Также с Фарерами на поле появился защитник «Рубина» Игор Вуячич (90 минут). Хороший старт отбора для Черногории. Но впереди команду ждут матчи с фаворитами группы – Чехией и Хорватией.

Также 39 минут за молодёжную сборную Черногории в товарищеской встрече с Боснией и Герцеговиной U21 провёл защитник «Химок» Стефан Мелентиевич.

Игор Вуячич Фото: fscg.me

Сборная Узбекистана

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Рустам Ашурматов («Рубин»)

Узбекистан близок к историческому попаданию на чемпионат мира! После восьми туров команда занимает второе место в отборочной группе, которое даёт право на прямую квалификацию. Отрыв от ОАЭ (3-е место) – четыре очка за две игры до финиша. 5 июня команды ждёт очная встреча. Узбекистану достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе первый в истории выход на ЧМ.

Аббосбек Файзуллаев Фото: ufa.uz

А в марте команда Тимура Каладзе разобралась с Кыргызстаном (1:0) и добыла ничью на выезде с Ираном (2:2) – лидером группы. Отличные результаты. В обоих матчах по 90 минут провели два представителя РПЛ – вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник «Рубина» Рустам Ашурматов. Первый отметился двумя результативными действиями: 21-летний полузащитник оформил ассист с Кыргызстаном и забил со штрафного Ирану. Наряду с Абдукодиром Хусановым и Эльдором Шомуродовым, Файзуллаев – лидер сборной Узбекистана. Ждём компанию на ЧМ-2026.

Сборная Казахстана

Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»)

Сборная Казахстана без Станислава Черчесова стартовала в отборе к ЧМ-2026. Команда под руководством и. о. главного тренера Али Алиева уступила в гостях Уэльсу (1:3) и обыграла Лихтенштейн (2:0). Ожидаемые результаты. В обоих встречах на поле вышли защитник «Зенита» Нуралы Алип и форвард «Ахмата» Максим Самородов. Нападающий грозненцев обеспечил Казахстану победу над Лихтенштейном: он забил мяч и оформил ассист за 65 минут на поле.

Сборная Молдавии

Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Молдавия неудачно начала отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года. Команда уступила Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3). Надежд на квалификацию было мало изначально, сейчас же история выглядит вовсе фантастической. Не помогли молдаванам даже защитник «Спартака» Олег Рябчук и полузащитник «Факела» Никита Моцпан. Первый провёл два полных матча. А Моцпан сыграл 80 минут с Норвегией и ещё 78 – с Эстонией.

Сборная Колумбии

Джон Кордоба («Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)

Сборная Колумбии ещё не обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года. После 14 матчей команда занимает шестое место в отборочной группе. Оно даёт право на прямой выход на турнир, но отрыв от идущей седьмой Венесуэлы составляет пять очков. Впереди ещё четыре тура – есть возможность свалиться в зону стыковых встреч.

Джон Кордоба Фото: Rebeca Schumacker/Getty Images

В марте колумбийцы уступили Бразилии (1:2) и сыграли вничью с Парагваем (2:2). Футболисты из РПЛ не очень сильно помогли тренеру Нестору Лоренсо. Джон Кордоба появился в старте на встречу с Бразилией, провёл 87 минут, но не отметился голевыми действиями. Хорхе Карраскаль вышел на поле на 87-й минуте и также ничем не помог колумбийцам. А на игру с Парагваем Кордоба остался на скамейке. Карраскаль же не попал даже в заявку.

Сборная Парагвая

Фабиан Бальбуэна, Хуан Касерес (оба – «Динамо» Москва)

Хороший март получился для сборной Парагвая. Команда одолела Чили (1:0) и сыграла вничью с Колумбией (2:2), став ближе к чемпионату мира – 2026. Парагвайцы закрепились в топ-5 и всего на два очка отстают от идущего вторым Эквадора.

Большая заслуга в этом принадлежит двум защитникам московского «Динамо». Капитан сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна провёл по 90 минут в обоих матчах с Чили и Колумбией. А новичок москвичей – Хуан Касерес – сыграл полную встречу с чилийцами и один тайм – с колумбийцами.

Сборная Ирана

Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала)

Сборная Ирана – участник чемпионата мира 2026 года! Благодаря победе над ОАЭ (2:0) и ничьей с Узбекистаном (2:2) команда гарантировала участие в четвёртом первенстве планеты подряд.

Мохаммад Мохеби Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад так и не вышел на поле. Пока что 21-летний футболист провёл всего три встречи за сборную и не готов решать в ключевые моменты. А форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби важен для Ирана. И в матче с ОАЭ он стал автором второго забитого мяча. Правда, в той же встрече он получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в отборочном цикле. Из-за этого Мохеби пропустил матч с Узбекистаном. Но иранцы справились и без игрока «Ростова».

Сборная Мексики

Луис Чавес («Динамо» Москва), Сесар Монтес («Локомотив»)

Сборная Мексики выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. В полуфинале команда разобралась с Канадой (2:0), а в финале обыграла Панаму (2:1). Поздравляем с трофеем сразу двух мексиканцев из РПЛ: защитника «Локомотива» Сесара Монтеса и полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса!

Оба футболиста вышли на поле в финале. Монтес провёл полную игру, а Чавес появился на замену во втором тайме. Интересно, что именно Сесар «привёз» пенальти в ворота Мексики, после которого Панама забила единственный мяч. Отметим, что полуфинал с Канадой защитник «Локомотива» пропустил, а Чавес вышел в самой концовке.

Сборная Словении

Ванья Дркушич («Зенит»)

Дркушич помог сборной Словении выйти в дивизион В Лиги наций! Ванья отыграл все 210 минут в двух встречах стыков со Словакией. Основное время в обоих матчах завершилось вничью – 0:0. Ответная игра в Любляне ушла в экстра-таймы, в которых единственный мяч забил Адам Гнезда Черин. А защитник «Зенита» не позволил отличиться словакам.

Сборная Люксембурга

Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Набравший топ-форму полузащитник «Спартака» здорово проявил себя и в сборной. Люксембург сенсационно обыграл Швецию (1:0) в товарищеском матче. Затем команда выдала неплохую игру со Швейцарией, хотя уступила – 1:3. Мартинс провёл по 90 минут в обеих встречах, не отметившись голевыми действиями. Удивительно, если учитывать его результативность в последних двух встречах за «Спартак» (по два гола «Акрону» и «Зениту»).

Сборная ДР Конго

Тео Бонгонда («Спартак»)

Вингер «Спартака» принёс сборной ДР Конго важнейшую победу над Южным Суданом (1:0), забив единственный гол во встрече отбора ЧМ-2026. Однако на 62-й минуте встречи Тео заменили из-за мышечного повреждения. Следующий матч с Мавританией (2:0) Бонгонда пропустил, хотя он тренировался в общей группе.

Тео Бонгонда Фото: cafonline.com

Важно, что вингер покинул поле во время встречи с Южным Суданом самостоятельно, без медицинской помощи. Так что длительное отсутствие маловероятно. Ждём Тео в составе «Спартака» на следующий матч с «Ахматом»?

Сборная Израиля

Элазар Даса («Динамо» Москва)

Элазар Даса забил первый мяч за сборную Израиля в 66-м матче! Гол Дасы стал победным во встрече 1-го тура квалификации ЧМ-2026 с Эстонией (2:1). Капитан израильтян на 75-й минуте ворвался в чужую штрафную с правого фланга и поразил ворота Карла Хейна.

Но следующий матч с Норвегией (2:4) Даса начал на скамейке и появился на поле только во втором тайме.

Сборная Камеруна

Муми Нгамалё («Динамо» Москва)

Сборная Камеруна борется за попадание на ЧМ-2026. В марте команда провела два матча: неожиданно сыграла вничью с Эсватини (0:0) и разобралась с Ливией (3:1). Вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё появился на поле в обеих встречах. С Эсватини он провёл на поле всего 15 минут, зато с Ливией отыграл почти весь матч (73 минуты). Хотя забить или отдать голевой пас у Муми не получилось.

Сборная Кабо-Верде

Кевин Ленини («Краснодар»)

Интересно, что главным соперником Камеруна в отборочном цикле является Кабо-Верде. После шести матчей камерунцы набрали 12 очков. А у Кабо-Верде – 13. Не обошлось без помощи полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини. Он пропустил встречу кабовердцев со сборной Маврикия (1:0), но зато провёл 90 минут с Анголой (2:1). Ленини «подчищал» в опорной зоне и добыл вместе с командой три важных очка. За четыре тура до финиша именно Кабо-Верде пробивается на ЧМ-2026 напрямую.

Сборная Коста-Рики

Манфред Угальде («Спартак»)

Коста-Рика дважды обыграла Белиз в матчах квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ – 7:0 и 6:1. В обеих встречах голами отметился форвард «Спартака» Манфред Угальде. В первой игре он оформил дубль, а во второй забил ещё один мяч.

Манфред Угальде Фото: fcrf.cr

Сборная Коста-Рики попала на Золотой кубок КОНКАКАФ, который состоится летом 2025 года. Жеребьёвка финального турнира состоится 10 апреля. Помимо Коста-Рики, участие в турнире примут: Гаити, Сальвадор, Кюрасао, США, Панама, Доминиканская Республика, Канада, Мексика, Тринидад и Тобаго, Суринам, Ямайка, Гваделупа, Гватемала, Гондурас и приглашённая сборная Саудовской Аравии.

Сборная Мали

Секу Койта (ЦСКА)

Койта не забивает за сборную Мали с июня 2022 года. Безголевая серия увеличилась до 14 игр. На этот раз форвард ЦСКА вышел во втором тайме встречи с Коморскими островами. Ещё до появления Койты малийцы забили три мяча. А с нападающим на поле счёт не изменился. И следующий матч с ЦАР Секу провёл уже на скамейке полностью.

Сборная Нигера

Умар Сако («Ростов»)

Сборная Нигера провела один матч квалификации ЧМ-2026 в марте. Дома команда уступила полуфиналисту последнего турнира – Марокко (1:2). Защитник «Ростова» Умар Сако провёл на поле все 90 минут, но это не помогло команде набрать очки. Марокко на 99,9% займёт первое место в группе и отберётся на чемпионат мира. А у Нигера сохраняются неплохие шансы на вторую строчку и борьбу в стыках.

Сборная Грузии U21

Лука Гагнидзе («Крылья Советов»)

Молодёжная сборная Грузии провела два товарищеских матча. Как и старшие товарищи, команда одержала две победы – над Финляндией U21 (4:2) и Сербией U21 (3:1). Лука Гагнидзе вышел на поле в обеих встречах: с финнами полузащитник провёл 79 минут, с сербами – около получаса. Арендованный у московского «Динамо» футболист «Крыльев» не отметился результативными действиями.

Сборная Боснии и Герцеговины

Иван Башич («Оренбург»)

Да, из клуба-аутсайдера РПЛ также вызывают футболистов в сборные! И не самые плохие. Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич появился в концовке матча квалификации ЧМ-2026 с Кипром (2:1). Ранее боснийцы также обыграли Румынию (1:0) и вышли на первое место в отборочной группе. У команды нарисовались неплохие перспективы сыграть на чемпионате мира. Хотя в дело ещё не вступила главный фаворит группы – Австрия.

Сборная Панамы

Эдгардо Фаринья («Химки»)

Фаринья поучаствовал в историческом матче для сборной Панамы. Команда сенсационно обыграла США (1:0) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ: после гола на 90+4-й минуте все панамцы рванули обниматься с Тьерри Анри. Легендарный форвард работал экспертом на игре и попался на пути радующейся Панамы.

Игроки Панамы с Тьерри Анри Фото: Robin Alam/Getty Images

А в финале команда с Фариньей в составе оказала достойное сопротивление Мексике. И всё же уступила – 1:2. Защитник «Химок» провёл на поле по 90 минут в обеих играх.

Сборная Боливии

Роберто Фернандес («Акрон»)

Сборная Боливии с 1994 года не выступала на чемпионатах мира. Ждёте экзотическую команду на первенстве планеты? История вполне реальна! После 14 встреч Боливия всего на одно очко отстаёт от седьмого места (Венесуэла) в отборочной группе Южной Америки. Эта строчка даёт право сыграть стыковые матчи за попадание на ЧМ-2026. Всё в руках боливийцев.

Хотя в марте команда набрала всего одно очко за две встречи. Сначала Боливия уступила Перу (1:3), а затем сыграла вничью с Уругваем (0:0, неплохо). Полузащитник «Акрона» Роберто Фернандес провёл полную игру с перуанцами. А с уругвайцами вышел на замену после перерыва.

Сборная Туниса

Надер Гандри («Ахмат»)

Сборная Туниса одержала две победы в отборочном цикле ЧМ-2026 – над Либерией (1:0) и Малави (2:0). Защитник «Ахмата» Надер Гандри появился на поле в обеих встречах уже в самой концовке, чтобы удержать преимущество. Со своей задачей он справился. А Тунис уверенно лидирует в отборочной группе и рвётся на чемпионат мира.