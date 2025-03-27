10 любимчиков Карпина. Кто при нём чаще всего играл за сборную России

Валерий Карпин продлил свою беспроигрышную серию в сборной России до 15 матчей и приблизился к рекорду Олега Романцева (17). Более того, у него восемь побед подряд с общим счётом 44:0. Какими бы ни были соперники, статистика тренера внушает уважение. Но в любом случае главные герои и антигерои на поле – сами футболисты. Кто чаще всего играет при Карпине за национальную команду? Кого можно назвать его любимчиками? Рассказываем в этом тексте.

Всего сборная России провела 22 матча под руководством Карпина. Одержала 16 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно-единственное поражение. Правда, очень болезненное – от Хорватии в Сплите в отборочном цикле ЧМ-2022. Тогда мы ещё не знали, что нашей национальной команде всё равно закроют дорогу на чемпионат мира. Но даже лидеры по количеству выступлений за сборную России при Карпине сыграли далеко не во всех матчах.

Далер Кузяев, 14 матчей

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кузяев «достался в наследство» Карпину от Станислава Черчесова. Далер был основным игроком сборной России на Евро-2020, он играл с первых матчей и у нового тренера в отборочном цикле ЧМ-2022. Хотя решающую выездную встречу с хорватами пропустил из-за повреждения. Всего же провёл 14 матчей при Карпине – больше, чем любой другой сборник. Дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой. Забил Вьетнаму в сентябре 2024-го. Но после этого не вызывался, очевидно, из-за травм и потери места в стартовом составе «Гавра».

Максим Осипенко, 13 матчей

Максим Осипенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осипенко раскрылся в «Ростове» Карпина – превратился из никому не известного защитника в лидера обороны ростовчан. И в сборной России дебютировал при своём тренере в сентябре 2021-го, причём сразу в стартовом составе. Провёл все 90 минут в игре отборочного цикла ЧМ-2022 с Мальтой. Вполне естественно, что Карпин доверяет тому, кого хорошо знает. Тем более Максим продолжал держать уровень. У Осипенко 13 матчей за это время, он забил Сербии и Сирии (оформил дубль), сделал голевой пас с Ираком. Удивительно, что, несмотря на статус сборника, центрбек не ушёл из «Ростова» в топ-клуб РПЛ.

Данил Глебов, 13 матчей

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Истории Глебова и Осипенко похожи, как и их статистика в российской сборной. Данил также превратился в «Ростове» Карпина из ноунейма в большого для РПЛ игрока. В разы повысил свою трансферную стоимость на радость ростовскому клубу. В национальной команде дебютировал в ноябре 2021-го во встрече отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром. Получил четверть часа и в следующем матче с Хорватией в Сплите. Всего же поучаствовал в 13 играх, результативных действий не совершил, зато однажды был капитаном. Теперь должен закрепиться в основе московского «Динамо», чтобы не выпасть из обоймы сборной.

Даниил Фомин, 13 матчей

Даниил Фомин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фомин появился в сборной России ещё при Черчесове, однако по-настоящему закрепился в ней уже в период Карпина. Евро-2020 полузащитник московского «Динамо» посмотрел фактически как болельщик, а у нового тренера выходил в решающих встречах отборочного цикла ЧМ-2022. Например, в Хорватии сыграл 79 минут. Всего провёл 13 матчей, с Ираком был капитаном команды. Гол Гренаде стал первым для Фомина за сборную, кроме того, он при Карпине отдал три голевые передачи.

Дмитрий Баринов, 11 матчей

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Баринов в сборной России вообще с 2019-го, а на Евро-2020 Черчесов ставил его даже в тройку центральных защитников — в матче с Финляндией. При Карпине роль опорника «Локомотива» стала ещё более важной – Дмитрий провёл почти все игры отборочного цикла ЧМ-2022, также исполнял роль капитана команды. Разве что результативных действий не совершал, но это было непросто в силу амплуа. В эпоху товарняков участвовал в матчах до марта 2024-го, а вот последний год отсутствует в составе. Поэтому у Баринова осталось 11 игр.

Матвей Сафонов, 10 матчей

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сафонов превратился в основного голкипера сборной России по ходу Евро-2020, а вот при Карпине на старте отборочного цикла ЧМ-2022 звезды «Краснодара» не было в составе. Но начиная с домашней встречи со Словакией (1:0) Матвей вернул себе статус первого номера. Это постоянно подчёркивает и тренер вратарей нашей национальной команды Виталий Кафанов. В Хорватии Сафонов выдал очень приличную игру – пропустил только от своего. Однако после перехода в «ПСЖ» он не выступал за сборную. В результате статистика Матвея «заморозилась» на отметке в 10 матчей. Мешают, очевидно, известные личные обстоятельства.

Вячеслав Караваев, 10 матчей

Вячеслав Караваев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Караваев и до Карпина стабильно играл за сборную России на разных флангах, а после ухода из национальной команды Марио Фернандеса его ценность для команды ещё повысилась. У нового тренера защитник «Зенита» выходил в отборочном цикле ЧМ-2022, провёл на поле все 90+ минут в Хорватии. Затем участвовал в многочисленных спаррингах, был капитаном. Тем не менее из-за травм у Караваева только 10 матчей. Вот и сейчас он залечивает повреждение ахилла, поэтому в заявке на встречи с Гренадой и Замбией его фамилия отсутствовала.

Алексей Миранчук, 10 матчей

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Миранчук так давно в сборной России, что и не вспомнишь, при ком он дебютировал. А случилось это ещё в 2015 году – под руководством Фабио Капелло. Карпин принял национальную команду, когда Миранчук был игроком клуба из топ-5 лиг Европы. Разумеется, Алексей новому тренеру пригодился. Правда, в Сплите остался в запасе. Но забивал Сербии и Сирии, ассистировал во встречах с Кипром в отборе ЧМ-2022, Беларусью (дважды) и той же Сирией. Получал капитанскую повязку. После переезда в США добираться до сборной стало тяжелее, поэтому с Гренадой и Замбией хавбек не сыграл. У Миранчука осталось 10 матчей.

Антон Миранчук, 10 матчей

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Антон и Алексей – близнецы и с точки зрения статистики в сборной России при Карпине. Полузащитник «Сьона» тоже сыграл 10 матчей у этого тренера. Миранчук выступал ещё в команде Черчесова, а вот отборочный цикл ЧМ-2022 пропустил из-за травмы. Всю статистику набил в эпоху товарняков. Забивал Ирану, Ираку, Кубе и Сербии, поучаствовал в голе в ворота Беларуси. А в марте 2025-го неожиданно получил капитанскую повязку во встрече с Замбией.

Андрей Мостовой, 10 матчей

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И последний игрок, проведший не менее 10 матчей за сборную России под руководством Карпина, – вингер «Зенита» Мостовой. Андрей привык к национальной команде ещё при Черчесове, хотя Евро-2020 пропустил из-за коронавируса. Новый тренер вернул его в сборную России на финише отборочного цикла ЧМ-2022. Мостовой сыграл с Кипром (забил гол) и с Хорватией, выйдя в Сплите за четверть часа до конца. А остальные выступления вингера были в товарищеских встречах. Он оформил 1+2 с Кубой, поразил ворота Брунея и ассистировал в матче с Замбией.