Трент не предатель. Для перехода легенды «Ливерпуля» в «Реал» сложилось вообще всё

Весь сезон говорят об уходе защитника «Ливерпуля» Трента в «Реал». На этой неделе тему стали обсуждать ещё больше, поскольку некоторые источники сообщили, что англичанин уже согласовал переход (информация – talkSPORT и SkySports Switzerland). Два самых авторитетных футбольных инсайдера в мире (Фабрицио Романо и Давид Орнштейн) настаивают, что контракт ещё обсуждается, но и они подтверждают, что Трент и «Реал» очень-очень близки к соглашению.

Похоже, с вероятностью 90% Трент переедет в Мадрид. Это подняло вопрос об этичности перехода футболиста. Ведь «Ливерпуль» его воспитал, дал ему всё, а теперь он не просто покидает команду, а уходит бесплатно по окончании контракта. То есть английский клуб не заработает на трансфере ничего. Transfermarkt оценивает защитника в € 75 млн. Пока рано говорить о единой позиции фанатов «Ливерпуля», но уже звучит мнение, что такой переход станет предательством. В соцсетях даже завирусилось видео, на котором фанат сжигает майку Трента.

Майка Трента Александер-Арнольда Фото: Скриншот

Джейми Каррагер бывший игрок «Ливерпуля» «Местный парень, провёл здесь 20 лет своей жизни. Не думаю, что уходить бесплатно — хорошее решение. Я уверяю вас, фанаты думают так же. Когда ты воспитанник клуба, от тебя ожидают определённых стандартов».

Насколько корректно поступает Трент – эта тема вызывает споры и в редакции «Чемпионата». Само собой, поклонникам «Ливерпуля» тяжело смириться с такой ситуацией, но давайте глянем на неё с точки зрения футболиста – центральной фигуры во всей истории. Футболист выиграл с «Ливерпулем» всё, что только можно:

Лигу чемпионов;

АПЛ (вероятно, даже дважды);

Кубок Англии;

Кубок лиги;

Суперкубок Англии;

Суперкубок УЕФА;

клубный ЧМ.

Вклад Трента в успехи клуба был весомым. Он отыграл 349 матчей за команду – из них более 250 в АПЛ. Установил рекорд чемпионата Англии по голевым передачам среди защитников (64 ассиста). Будет справедливо сказать, что Трент в какой-то степени отблагодарил клуб своей игрой. Это не то же самое, если бы футболист ушёл спустя год игры в основе. Просто напомним: защитник дебютировал в АПЛ ещё в 2016 году.

Ещё один важный нюанс – куда именно отправляется Трент. Мадридский «Реал» считается главным клубом планеты. Тут можно спорить, так ли это, но непонятно, кто вообще в мире может претендовать на это звание, помимо «Реала». То есть при всей крутости «Ливерпуля» очевиден карьерный рост игрока. «Мадрид» примерно каждый второй сезон забирает Лигу чемпионов. Так что этот шаг выглядит естественным в плане развития. Имеет значение, что Трент уходит в команду из другой страны. Если бы он сменил «Ливерпуль» на другой английский топ-клуб, то разговоры о предательстве имели бы больше смысла.

На самом деле, мировоззрение Трента было понятно и раньше. В прошлом году защитник в интервью SkySpotrs всего несколькими фразами дал понять, к чему он стремится.

Трент Александер-Арнольд защитник «Ливерпуля» «Я хочу стать легендой футбола, человеком, который изменил игру. Моя коронная фраза: «Не участвуй в игре, а измени её». Хочу, чтобы меня запомнили как величайшего правого защитника, когда-либо игравшего в футбол. Хочу дотянуться до звёзд. Я бы сказал, что выиграть «Золотой мяч» [важнее, чем победа на чемпионате мира]. Верю, что могу это сделать. Хочу стать первым крайним защитником, которому это удастся».

Разговоры о «Золотом мяче» могут выглядеть смешными. Шансы Трента действительно ничтожные, но целеустремлённость впечатляет. И здорово, что она есть. Критики заслуживают как раз спортсмены, которые лишены мотивации, отказываются от развития карьеры и продалбливают свой талант. По состоянию на сегодня кажется очевидным, что с «Реалом» Трент будет забирать больше трофеев, чем с «Ливерпулем». Уже во вторую очередь влияет всё остальное: приятный климат в Испании, дружба с Беллингемом и стиль игры «Реала». Можно говорить, что Тренту больше подходил футбол Клоппа, а при Слоте чаще подсвечиваются недостатки защитника (например, в этом сезоне Доку его обвёл рекордные 12 раз за матч), но мы не понимаем, кто будет тренировать «Реал» в следующем сезоне. Вполне вероятно, что уже не Анчелотти.

Была ли мотивация Трента в деньгах? Об этом сложно говорить, потому что мы не знаем, какие условия предлагает «Ливерпуль». По информации Фабрицио Романо, зарплата защитника в «Реале» не будет на уровне Винисиуса и Мбаппе. Похоже, что предложения двух клубов сопоставимы – и не финансы станут причиной ухода футболиста.

Если болельщики «Ливерпуля» видят несправедливость в уходе Трента, то, возможно, своей гнев стоит направить на руководство клуба. Один из базовых законов рынка – нельзя доводить до того, что у важного футболиста (тем более если ему не за 30 лет) остался лишь год контракта. Уже летом 2024 года нужно было продавать или продлить игрока, а по-хорошему – ещё в январе 2024 года (то есть за полтора года до истечения) – перезаключать соглашение. Как мы видим по Салаху и ван Дейку, проблема именно в «Ливерпуле». До сих пор кажутся невероятными слова египтянина: «Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться в клубе». Непонятно, на что вообще мог рассчитывать «Ливерпуль» с таким подходом. Так не ведут переговоры с футболистами, которые нужны команде.

А тут ещё совпало по времени, что у «Реала» наметились проблемы на правом фланге обороны. Они там были далеко не всегда. Например, Марсело почти 15 лет закрывал эту позицию. Легко могло сложиться так, что Трент был не нужен «Реалу», но всё совпало в пользу перехода англичанина. У защитника «Ливерпуля» заканчивается контракт, а Карвахаль порвал «кресты». Да, он вот-вот восстановится, но каким он будет в 33 года после такой тяжёлой травмы?

Мы живём в мире, где спортсмены в значительной степени лишены субъектности. Футболисты – главные действующие лица на поле. Ради них собираются тысячи зрителей на стадионе и миллионы – у телевизора. При этом влияние игроков на индустрию невелико. Им просто говорят, что они должны делать. И речь не про тренеров – в этом случае как раз логично. Дело и в новых правилах, и в новых турнирах, о которых футболистов не спрашивают. Даже безобидные публикации в соцсетях оборачиваются дисквалификацией. А тут ещё общественное мнение навязывает, когда и куда переходить. Желательно – вообще никогда. Хотя всем понятно, что Мюллер и Акинфеев – это как раз исключения. Таких футболистов меньше 1%, и, скорее, стоит их ценить, а не критиковать 99% остальных.

Болельщики имеют право относиться к футболистам как считают нужным (в адекватной форме, само собой). Но мнение фанатов не может быть решающим фактором. Последнее слово – за игроками. Уж хотя бы в вопросе построения карьеры.

В материале использованы фото Getty Images.