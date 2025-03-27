Что не так с Глушенковым в «Зените»?

Максим Глушенков – возможно, самая обсуждаемая фигура последних дней в нашем футболе. Внимание к его спаду в «Зените» во второй части сезона усилило выступление атакующего полузащитника за сборную России. В матче с Гренадой он смотрелся достаточно хорошо, а с Замбией и вовсе оформил хет-трик. Это были первые голы Глушенкова за национальную команду. И первые результативные действия в 2025 году.

Добавил огня сам Максим, сделавший очередное «неполиткорректное» высказывание после игры с Гренадой.

Максим Глушенков полузащитник сборной России и «Зенита» «Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры».

С одной стороны, Глушенков похвалил сборную России и главного тренера Валерия Карпина. Но между строк все прочитали другое – он не получает удовольствия от своей роли в «Зените» и игры, которую ставит Сергей Семак. Это было понятно также по ответу Максима на критику в свой адрес за неудачное выступление в матче со «Спартаком»:

«Со «Спартаком» я чётко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру».

Если быть точным, то по статистике во встрече со «Спартаком» Глушенков за 67 минут на поле совершил 24 касания мяча. Поделим одно на другое и получим, что в среднем на одно касание ему требовались 2,79 минуты (иными словами, 2 минуты 47 секунд). Это худший показатель для Максима за все игры в нынешнем чемпионате России.

Однако нельзя утверждать, что каждый весенний матч в «Зените» получился такими скупыми на встречи с мячом для Глушенкова. В игре с ЦСКА этот показатель был равен 1,6, а с «Факелом» – 1,5. В Воронеже он провёл на поле лишь 45 минут и сделал 30 касаний. В нынешнем сезоне Максим чаще контактировал с мячом только во встречах с «Акроном» (1,02), «Оренбургом» (1,23) и московским «Динамо» (1,39). А, например, осенний матч с «Краснодаром» (2,12) был в этом смысле самым неудачным для Глушенкова до «Спартака». Ещё в тройке худших – дебютная игра за «Зенит» в РПЛ с «Крыльями Советов» (1,93), в которой он тем не менее оформил дубль. В общем, прямая связь между результативностью и частотой получения мяча у Максима не прослеживается.

Во встречах с «Факелом» и «Спартаком» в последних двух турах Глушенков не нанёс ни одного удара по воротам. Такое в нынешнем сезоне РПЛ было с ним только однажды – в 5-м туре с «Химками», когда Максим ушёл с поля уже через 23 минуты после перелома руки. Совпадение это или нет, но это первые два матча, которые Глушенков провёл вместе с дорогим зимним новичком «Зенита» Луисом Энрике. «Король Америки», тоже будучи правым вингером, любящим смещаться в центр под удар с левой ноги, занял по воле тренера место россиянина. Сам Максим в результате был переведён на позицию под нападающим. Казалось бы, идеальная роль для свободного художника вроде Глушенкова, но в реальности происходит то, что происходит.

В первом матче года с ЦСКА Максим вышел справа (Луис Энрике отсутствовал из-за травмы) нанёс три удара и покинул поле без результативных действий. Лучший шанс забить загубил, когда вылетал один на один с Игорем Акинфеевым. Правда, по ходу встречи Семак передвинул его в центр, а направо отправил Лусиано. О причинах этого тренерского решения – ниже. Судя по словам Глушенкова, от игры с ЦСКА он тоже не получил удовольствия, хотя три голевых момента имел.

В остальных матчах чемпионата у Глушенкова тур за туром была такая статистика ударов: пять с «Крыльями Советов» в Самаре (оформил дубль), два с «Рубином» (забил гол), четыре с «Ростовом» (сотворил хет-трик), четыре с московским «Динамо» (забил гол), один с «Краснодаром», шесть с «Оренбургом», три с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге (забил гол) и два – с «Акроном».

В целом ударная активность на старте сезона РПЛ у Глушенкова была выше, но его реализация выглядела аномальной. Она не может держаться на запредельном уровне весь чемпионат. Это объясняется, наверное, только невероятным эмоциональным подъёмом после перехода в новый клуб – залетало почти всё! Тем более Максим никогда не забивал за сезон РПЛ больше 10 голов. В прошлом чемпионате он потряс не как бомбардир, а как ассистент – отдал 16 голевых передач. Сейчас в сборной России у Глушенкова случился похожий эмоциональный подъём на фоне последних событий. Да и Замбия, мягко говоря, многое позволяла.

На данный момент Глушенков – второй в команде Семака по количеству ударов в среднем за 90 минут игры (3,2). Первый – Лусиано (3,6), который тоже круто начал в «Зените», забив четырежды за три тура и потом ещё дважды за три игры, а после этого пережил спад результативности. По ударам в створ Максим до сих пор лучший – 1,7 за 90 минут.

Спад результативности Глушенкова – не только естественный ход событий, но, очевидно, и следствие двух подряд травм. Перелом руки и повреждение бедра выбили его из тонуса, а возвращаться всегда непросто. Летом подавляющее большинство своих голов Максим забил с передач Вендела, они невероятно чувствовали друг друга на поле. Затем оба сломались и до сих пор не вернулись, какими были. Правда, с сентября вместе провели в стартовом составе всего пять матчей, поскольку с ЦСКА и «Спартаком» бразилец отсутствовал из-за дисквалификаций.

Вот ещё одно любопытное мнение по поводу того, почему Максим перестал быть опасен в «Зените» для ворот соперника. Его озвучил отец атакующего полузащитника, бывший профессиональный футболист Александр Глушенков:

«Вот я смотрю на защитников «Зенита» с трибуны – они боятся давать мяч между линиями. Даже опорники боятся давать. Не знаю, с чем это связано, – может, требования изменились, тактика. Но скорее всего, боятся обрезов. Не прошла одна передача, вторая – и боятся. Вот в сборной Максим провёл два матча, смотрелся нормально. Пусть соперники не те, но всё равно. Думаю, если бы и в «Зените» мячи доставляли, было бы всё нормально. Но минимум мяча – минимум атак» («РБ Спорт»).

Высказывание действительно интересное, особенно если задуматься, делился ли Глушенков-старший собственным мнением или тем, о чём говорил с ним сам Максим. Отец игрока расшифровал слова сына о выполнении тренерской задачи после Воронежа. Во встрече с «Факелом» Семак заменил атакующего полузащитника, поскольку Глушенков, как он это любит, опускался глубоко, чтобы находить свободное пространство и получать мяч. Поэтому не хватало поддержки впереди. Со «Спартаком» Максим не открывался внизу – ждал передач между линиями.

Ни для кого не секрет, что Семак – тренер осторожный. Риску всегда предпочтёт надёжность. «Зенит» никогда не славился при нём ярким комбинационным футболом, хотя с трио Вендел – Клаудиньо – Малком команда стала симпатичнее в 2022 году. Вполне возможно, что после ухода Клаудиньо, которому не отыскали равноценную замену в зимнее окно, поменялись и требования тренерского штаба. Теперь Глушенков чувствует, что отрезан от партнёров. Он почти перестал бить из-за штрафной.

Впрочем, у проблемы, о которой рассуждает Глушенков-старший, есть и обратная сторона. Максим – очень рисковый игрок. По ходу сезона где-то появлялись данные о том, что в этом чемпионате потерь мяча у него слишком много на фоне возвратов, и потери эти зачастую угрожающие опасными контрвыпадами для «Зенита». Самый памятный пример – из домашнего матча с «Крыльями Советов». Глушенков забил в тот день на «Газпром Арене», но нивелировал свой гол обрезом, после которого петербуржцы пропустили. Проиграл эпизод – фактически выключился.

Семак, давая свободу Глушенкову, не готов жертвовать обороной. Разногласия тренера и игрока по поводу действий Максима без мяча тоже могут быть причиной недовольства и следствием спада футболиста. Собственно, и за конфликтом с Карпиным стояли претензии тренера сборной России к атакующему полузащитнику в этом аспекте. «В клубе у него хорошая статистика, но, помимо этого, надо делать ещё много вещей, например, много бегать», – объяснял Карпин, когда Глушенков феерил в «Локомотиве». У Гренады или Замбии реально выиграть, защищаясь вполноги, а в большом матче в Европе или даже в РПЛ – нет.

Во встрече с ЦСКА Глушенков недорабатывал в обороне против Мойзеса, поэтому Семак и поменял его позициями с Лусиано. Одному Густаво Мантуану не под силу было справиться со всей нагрузкой. И это, очевидно, отнюдь не единственный случай, когда штаб «Зенита» расстраивали действия Максима в позиционной обороне либо прессинге. Например, гол Артёма Дзюбы в матче с «Акроном» пришёл с фланга Глушенкова, когда Роберто Фернандес совершенно свободно протащил мяч и подал на центрфорварда. Если другие игроки вынуждены смещаться направо из своих зон на подстраховку не добежавшего Максима, ломается система.

Луис Энрике при всём его звёздном статусе и умении решать эпизоды один в один защищается лучше. Поэтому по совокупности факторов правый фланг полузащиты наверняка будет за ним. Глушенкову нужно искать себя в роли «десятки», чтобы не потерять место в основе «Зенита». Во встрече со «Спартаком» Максим при обороне контролировал Наиля Умярова, и эта задача, вероятно, также ограничивала его в передвижениях по полю. Быть может, Семак вообще придёт к решению использовать Максима как «ложную девятку», хотя, скорее всего, уже поступил бы так, если бы видел выгоду.

Выжать из Глушенкова максимум – вызов для Семака-тренера. Максим не первый и не последний одарённый футболист со своими игровыми особенностями и непростым характером. В конце концов, тренер знал его плюсы и минусы, когда давал добро на трансфер.