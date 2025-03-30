В АПЛ ворвался крутой защитник. Этого испанца уже хотят «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль»!

Центральный защитник Дин Хёйсен – одно из главных открытий последнего времени. Он родился в Нидерландах, учился футболу в Испании, дебютировал на взрослом уровне в Италии, а теперь играет в Англии. И это ему всё ещё 19 лет! Сейчас парень выступает за «Борнмут» из АПЛ, но, судя по всему, летом окажется в топ-клубе.

За последнее время появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Баварии», «Челси», «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Журналист The Athletic Давид Орнштейн отмечает, что последний клуб из этого списка может иметь преимущество, поскольку нынешний спортивный директор «Ливерпуля» Марк Хьюз ещё недавно работал на аналогичной должности в «Борнмуте» и сохранил ключевые контакты. Однако, похоже, фаворитом является «Реал». Marca сообщает, что мадридский клуб уже пообщался с окружением футболиста. Сам Хёйсен, в свою очередь, говорит: «Это честь для меня. Я горжусь, что «Реал» проявляет ко мне интерес. Это точно что-то особенное. […] Мой кумир – Серхио Рамос. Он лучший центральный защитник в истории – у него есть всё, абсолютная легенда».

Фабрицио Романо сообщает, что в контракте Хёйсена прописана цена выкупа в £ 50 млн, которая активируется уже этим летом. При этом часть денег будет передана «Ювентусу». Летом 2024 года, когда итальянский клуб продавал защитника в «Борнмут», он потребовал не только € 18 млн, но и процент с будущей продажи футболиста.

Дин Хёйсен Фото: Warren Little/Getty Images

Как Хёйсен заявил о себе?

Нынешний сезон получился прорывным для защитника. И это при том, что он далеко не сразу заиграл в Англии. До декабря Дин не считался игроком основы «Борнмута», но последние четыре месяца он провёл в АПЛ максимальное количество времени – каждый тур по 90 минут. Важным фактором стала травма другого центрального защитника «Борнмута» – Маркоса Сенеси – в конце ноября.

Ну а в начале декабря случилась важная встреча с «Тоттенхэмом». В этом матче Хёйсен вышел в старте и накосячил уже на восьмой минуте – нелепо промахнулся по мячу и подарил Доминику Соланке практически выход один на один, но нападающий пробил выше ворот из отличной позиции. А на 17-й минуте Хёйсен забил головой, замкнув на дальней штанге навес с углового. Этот мяч стал для него первым в Англии, и испанец отпраздновал, засунув ладони в шорты в стиле мема с чиловым парнем. В результате защитник запомнился не как парень, который «привёз» в свои ворота, а как человек, забивший победный гол.

Дин Хёйсен Фото: Michael Steele/Getty Images

Именно после этого матча Хёйсен стал железным игроком основы. Ну а затем защитник забил победный мяч ещё и в ворота «МЮ» в Манчестере. Отличился опять же головой, но уже после навеса со штрафного. Причём после удара мяч полетел по такой траектории, что Андре Онана даже не стал прыгать. Теперь уже и на «Олд Траффорд» увидели празднование в стиле чилового парня. Хотя, само собой, футболист привлёк внимание главных клубов мира далеко не двумя голами в АПЛ.

Чем крут Хёйсен?

Защитник сделал больше выносов (126), чем любой другой игрок младше 20 лет в топ-5 лигах Европы в этом сезоне. Чтение игры позволяет ему оказываться в нужных местах, чтобы подстраховать команду. При этом Хёйсен хорош и в созидании – лучший защитник в команде по передачам на чужую треть поля (109 пасов). И это при том, что стал игроком основы лишь в декабре! Длинные передачи – это вообще одна из его фишек. Он является лидером команды по пасам на 40+ ярдов (36,5+ метра).

Качества Хёйсена особенно важны для «Борнмута», который играет вертикально. Команда Андони Ираолы старается атаковать быстро, а не перекатывать мяч. При владении темп атаки измеряют в метрах в секунду. Так вот у «Борнмута» мяч продвигается в среднем со скоростью 1,6 м/с. В этом сезоне АПЛ показатель выше только у «Ноттингем Форест» – 1,8 м/с. Особенно опасен «Борнмут» при передачах Хёйсена на Антуана Семеньо. Оба играют в левой части поля. Один из таких забросов позволил забить победный гол в ворота «Эвертона».

Пас Хёйсена на Семеньо Фото: кадр из трансляции

На прогресс Хёйсена обратили внимание и в сборной Испании, куда его вызвали в мартовское окно. Изначально он не должен был выходить на поле, но и здесь ему помогла травма партнёра по команде. На 38-й минуте встречи Нидерланды – Испания повреждение получил Пау Кубарси. Его заменил именно Хёйсен. И, судя по всему, сделал это достаточно убедительно для Луиса де ла Фуэнте, потому что через три дня защитник дебютировал уже в основе сборной.

Нужно отметить, что тренера критиковали из-за решения по центральным защитникам. Дело в том, что в «Реале» заявил о себе 22-летний воспитанник Рауль Асенсио. Он стал более явным открытием этого сезона – доказывает игрой на уровне топ-клуба (в том числе в Лиге чемпионов). Однако тренер сборной Испании решил, что Асенсио сейчас нужнее отдохнуть, а Хёйсену – отыграть ещё 120 минут. В результате игрок «Борнмута» совершил больше всех пасов (104), с учётом футболистов обеих команд, а ещё выдал вот такой ассист на Ламина Ямаля.

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Похоже, конкуренция между Асенсио и Хёйсеном началась ещё до перехода в «Реал». Хотя пока непонятно, где именно окажется игрок «Борнмута». Возможно, и не в Мадриде. Но, судя по инсайдам, клуб он всё-таки сменит в самое ближайшее время.