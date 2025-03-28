«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству

Станислав Агкацев — безоговорочный первый номер «Краснодара» и один из лучших вратарей РПЛ. Хотя ещё прошлой весной казалось, что голкиперу придётся менять клуб. Но «поменял» всё Матвей Сафонов – уехав в «ПСЖ», а Агкацев блестяще воспользовался шансом.

Мы поговорили со Стасом на сборе национальной команды России, чтобы понять, как в этом сезоне изменились и он сам, и «Краснодар». А начали разговор с того, что Агкацева порядком достало.

Про что Агкацев шутит с Сафоновым? Что поменялось в «Краснодаре»? Чего боится сам?

— Тебе сильно надоели вопросы про Сафонова?

— По шкале от 1 до 10 – где-то на 9. Знаешь, мы сыграли в РПЛ 21 матч. И после каждой игры меня спрашивают про Мотю. Причём я отвечаю одно и то же. Зачем тогда спрашиваете? (Смеётся.)

— С ним не шутили на эту тему?

— Шутили. Он мне скидывал какое-то моё интервью с припиской: «Представляю, как ты задолбался».

Матвей Сафонов и Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тебя, кстати, не задолбало, что «Краснодар» — лидер, а о вас как будто вообще не говорят по сравнению со «Спартаком» или «Зенитом»?

— Мы привыкли. Помним, как после трёх ничьих на старте сезона нас все списали, после 11 побед подряд снова вознесли, а потом опять опустили. Волны привычны уже.

— Сам чувствуешь, что в «Краснодаре» собралась чемпионская команда?

— Да. Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки.

— За счёт чего это пришло?

— Опыт. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много — о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон.

— Не страшно?

— У меня вообще страха не бывает. Не было ни одного матча, перед которым меня бы трясло. Есть предвкушение и волнение, да.

— А чего-то вообще боишься?

— Особо нет. Змей только. Если увижу, сердце может не выдержать.

Кажется, в клубе такой настрой у многих: Сперцян — о чемпионской гонке РПЛ: сейчас опыт есть — будет полегче

Любовь к вредной еде. Трепет перед Галицким. Вратари — не инопланетяне

— Ты стал основным вратарём. Какой это накладывает отпечаток на жизнь, на восприятие себя?

— Больше ответственности на моих плечах. Я себе и раньше поблажек не давал, а сейчас вдвойне. Физическая и психологическая нагрузка возросла в два раза. Много времени провожу на базе, готовлю своё тело к следующей тренировке.

Станислав Агкацев Фото: ФК «Краснодар»

— Что мог себе раньше позволить? Что-то из еды?

— У меня с лишним весом никогда проблем не было, поэтому здесь я себя особо не ограничиваю. Если захочу наесться осетинскими пирогами, наемся. Десертик тоже могу себе позволить. Да, стараюсь не есть вредное, но если хочу – съем.

— Когда в последний раз наелся вредным?

— После игр частенько хочется гадость. Например, ехали с Федей Смоловым на минивэне после матча в Ростове и по пути, конечно, во «Вкусно и точка» заехали. Проведали ростовский «Макдоналдс».

— Как «Краснодар» растит таких крутых вратарей? Ты, Сафонов, Латышонок, Адамов, Кокарев.

— Крутая система, классные тренеры. В академии высокая конкуренция. На один возраст заезжает 10 вратарей, а на выпуск остаётся только один. Надо через многое пройти, чтобы проделать путь от академии до молодёжной команды. Дай бог, чтобы поток не заканчивался.

— Галицкий до сих пор считает, что пенальти надо брать по удару?

— Кстати, я давно такого от него не слышал. Слава богу, что забыли об этой теме. (Улыбается.)

— Невозможно же?

— Ноль шансов. Только если нападающий споткнётся или ударит по центру. Мы на тренировках пытались ради интереса. Даже если удар просто точный и в угол, шансов среагировать, не гадая, нет. Я уже не говорю про сильный удар.

— Чему тебя научила академия?

— Дисциплина — это главное. На втором месте — трудолюбие. До академии ни у кого не было двух тренировок в день. А так — многое бывало. Драки были, но об этом пусть никто не знает.

— Даже заслуженные игроки «Краснодара» признаются, что до сих пор испытывают перед Галицким трепет.

— Я такой же. Даже если 500 матчей за «Краснодар» сыграю, всё равно буду перед ним трепет испытывать. Он очень важный человек в моей жизни. Кстати, было забавно, что на протяжении большей части этого сезона он хвалил почти всех игроков после матчей, но не меня.

— Объяснил почему?

— Да. Боялся сглазить. Только на зимних сборах признался, что намеренно меня не хвалил.

— Ты сам суеверный?

— Больше нет, чем да.

— Ты говорил, что хотел бы посмотреть в глаза человеку, кто придумал, что вратари не от этого мира.

— Да. Вратари — такие же люди. У полевых даже побольше заскоков. Любую команду возьми – в каждой есть три-четыре «инопланетянина».

Кто лучше всех бьёт пенальти в РПЛ? Ненависть к поражениям

— Кто тебя в РПЛ больше остальных раздражает из форвардов?

— Кто голы мне забивает.

— Кого тебе тяжелее остальных прочитать?

— Пенальтистов назову. Первым на ум приходит Федя Чалов. В этом плане — хорошо, что он уехал. К его пенальти невозможно готовиться, потому что там нет абсолютно никакой закономерности: один удар влево, другой — вправо, следующий — по центру, потом — по вратарю, какой-то — в девять, а потом и черпаком может. Ни к чему не придраться. Два раза он мне бил пенальти — два раза я в другой угол улетал.

ФЁДОР ЧАЛОВ БЬЁТ ПЕНАЛЬТИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты говорил, что ненавидишь проигрывать. Как это проявляется?

— Места себе не нахожу. Я понимаю, что мог сыграть лучше. Даже если было без вариантов выручить – всё равно буду себя корить. На тренировках мне три удара по девяткам сунут – я начну заводиться.

— Когда было худшее состояние?

— После финала Кубка с ЦСКА. Я не спал нормально несколько дней, на душе ещё неделю было мерзкое состояние. Понимал, что мы были в сантиметре от трофея. Я же один удар отбил, а он от моей руки в ворота закатился. На сантиметр правее руку поставь – трофей наш. Видимо, надо было через это пройти.

— Тебя даже перед этим финалом не трясло? Тогда же было непонятно, кто будет играть.

— Не трясло. Стало понятно, что я сыграю, дней за пять до финала. Мы начали подготовку за неделю до матча, первые два дня наигрывали состав, и мы с Мотей вдвоем отрабатывали тактические элементы. И на третью тренировку Ивич назвал в составе меня. Кстати, Мотя классно себя повёл, поступил как капитан и близкий товарищ. Сразу же подошёл, сказал, что чем угодно поможет, чтобы я отыграл хорошо.

Любовь к Осетии и горам. Отъезд в Европу

— Ты сам не путался, как правильно звучит твоя фамилия?

— Нет. У Магкеева та же ситуация. Меня раньше бесило, когда коверкали. Сейчас уже привык, потому что это постоянно происходит. Уже скорее удивляет, когда правильно говорят.

— Ты из Осетии. Почему футболист, а не борец?

— У меня был футбольный двор, все играли с мячом. Если бы во дворе все ходили на борьбу – тоже стал бы борцом. Папа первое время чуть ворчал, ему хотелось, чтобы я в борьбу пошёл. Но сейчас он уже рад, что я футболист.

— У тебя много фотографий в горах. Для тебя это лучший отдых?

— В каждый отпуск два-три дня выделяю, чтобы в горы Осетии доехать. Я там заряжаюсь, горы же не всех к себе зовут.

СТАНИСЛАВ АГКАЦЕВ В ГОРАХ Фото: Из личного архива Станислава Агкацева

— Тебе больно, когда видишь происходящее с «Аланией», со стадионом?

— Не могу сказать, что сильно слежу. У меня много знакомых в клубе. Но мне неприятно. Хочется, чтобы в Осетии была сильная команда, классный стадион. Люди в регионе точно этого заслужили.

— Сафонов и Европа. Повторишь?

— Возможно, я когда-нибудь перерасту уровень РПЛ, как это сделал Мотя. Тогда надо будет двигаться дальше. Пока предложений не было, но хочется в Англию.