Семак доверится Глушенкову, большие сложности для «Спартака» и другие интриги тура РПЛ

При одном раскладе пауза на матчи сборных хороша особенно — когда она заканчивается. Что, собственно, и происходит. Сегодня наконец-то стартует 22-й тур РПЛ, и вот его главные интриги.

На пятницу выпала встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива». Предыдущая в Самаре привела к ничейной перестрелке с шестью мячами. Вероятность повторения такого — не слишком хорошая: «Крылья» хоть и в начале весны вырвали ничью в Краснодаре, следом уступили «Акрону» и махачкалинскому «Динамо» с кошмарной общей разностью 0:6. Зона переходных матчей маячит сильнее и сильнее: «Пари НН» с 13-го места уже идёт вровень.

Возможно, как-то взбодрит команду встреча с болельщиками руководства, тренера и футболистов. Игорь Осинькин, например, пообещал, что «ребята будут умирать» за результат. После такого исход особенно любопытен — не приведёт ли он к отставке? Из минусов — дисквалификация Ильи Гапонова и риск потерять на следующий тур, а там принимать «Рубин», Томаса Гальдамеса с Игорем Дмитриевым.

«Локо» же набрал неплохой ход и убрал с пути два «Динамо»: и без травмированного Дмитрия Баринова прошёл в Кубке махачкалинское, прервал пятиматчевую серию без побед во встрече с московским. Второе и третье место находятся на расстоянии трёх очков — почему бы не развить успех, обыграв кризисного соперника и зацепившись за медальную зону? Но нужно помнить про возможную дисквалификацию на следующий тур Дмитрия Воробьёва — весной он хорош, без него будет тяжко с «Зенитом». «Висят» на карточках и Вадим Раков с Евгением Морозовым, но это не столь критично.

В субботу начнут «Динамо» и «Оренбург» — дерби имени Марцела Лички. Для самого чешского тренера оно случится не прямо уж вовремя. Оренбуржцы начали подавать признаки жизни и наконец-то победили — впервые с самого старта РПЛ (!), заодно и прямого конкурента из Воронежа. Отыграть семь очков за девять туров и попасть в стыки — задачу уже не назвать прямо уж безнадёжной. К тому же в первом круге с динамовцами удалось на последних минутах добыть яркую ничью 2:2. Тогда, кстати, Иван Башич «привёз» пенальти, а сейчас он дисквалифицирован. Важно и не потерять из-за перебора карточек Максима Сидорова с Химми Марином — всё-таки на следующей неделе состоится битва за выживание с «Пари НН».

Динамовцы в предыдущем туре не смогли оформить 10-й матч РПЛ подряд без поражений и уступили «Локо». Тем не менее показали качественный футбол в атаке и насоздавали уйму моментов. Выжимать из 2,72 xG и 19 ударов по воротам нужно было точно больше одного гола — сказывается отсутствие травмированного Константина Тюкавина. Получится вернуть достойную реализацию? Учитывая риск упасть на шестое место — надо бы. К тому же в таблице сильная плотность — четыре очка до второго места. Кстати, в 23-м туре «братское» дерби с ЦСКА, и есть риск лишиться на него Роберто Фернандеса с Эли Дасой.

Продолжится игровой день «выживательным» матчем «Химок» и «Пари НН». Не сказать, что обе команды в порядке. Собственно, поэтому они и находятся внизу таблицы. Первая — в одном очке от зоны стыков, вторая — как раз там. Проблемы в случае химчан вполне понятны: новости об их финансовых неурядицах то и дело возникают ещё с осени. После ничейной встречи с «Ахматом» футболистам дали аж пять выходных, что практикуется не так уж часто даже по ходу международных пауз. Поможет ли это перезагрузиться? Да, набрали весной четыре очка, но не смотрелись лучше ни с «Факелом» (1:0), ни с «Ахматом» (1:1), ни тем более с ЦСКА (0:1). Всего два пропущенных гола — огромная заслуга поймавшего кураж Никиты Кокарева.

У «Химок», в отличие от «Пари НН», есть сразу две потери из-за дисквалификаций — Дани Фернандес и Роберт Мехия. К выезду в Каспийск они вернутся. Главное, чтобы не вместо Зелимхана Бакаева — он в группе риска. Как и Хуан Босельи, а также Виктор Александров с Лукой Тичичем у нижегородцев перед встречей с «Оренбургом». Команда Виктора Гончаренко весной набрала только три очка, тем не менее поражение от «Рубина» из логики игры не совсем вытекало — привычно не хватило свежести в концовке. Да и с «Акроном» удалось разобраться уверенно. Поменяются ли соперники местами в таблице?

Игровой день завершат ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Главный фактор в пользу дагестанцев — отсутствие дисквалифицированного Матвея Кисляка, который весной стал лидером армейцев в новой ромбовидной расстановке. Скажется ли это на результате? В порядке ведь вся команда, не только её опорник. Семь очков за три тура, победа в кубковом «братском» дерби — если бы не смазанная вторая половина осени, парни Марко Николича вполне могли бы замахнуться даже на чемпионство. Но и так до второго места всего пять очков. Как цель — вполне осязаемо. Тут будет в тему не потерять из-за перебора карточек Виллиана Рошу, Данила Кругового и Секу Койта, который наконец-то разыгрался. Перед матчем с московским «Динамо» такое ни к чему.

Махачкалинцы тем временем эффектно прервали пятиматчевую серию без побед в РПЛ и разгромили «Крылья Советов». Но есть повод для беспокойства — предыдущие два выезда в Москву не принесли ничего хорошего: 0:4 с одноклубниками из «Динамо», 0:2 с «Локомотивом». С учётом формы ЦСКА пока не слишком-то верится в изменение тенденции. И всё же дагестанцы в этом сезоне уже не раз удивляли. Вдруг и теперь удастся? У них дисквалификаций нет, разве что на карточках «висят» Гамид Агаларов с Абакаром Гаджиевым. Далее в расписании «Химки».

Открывать воскресенье выпало «Краснодару» и «Факелу». В первом круге они друг другу не забили, и очередные 0:0 увидеть бы не хотелось — ещё так было летом 2023-го. Южане наверняка не допустят «сухарь» Александра Беленова. Во-первых, они наконец-то одержали две победы подряд в РПЛ и лидируют. Во-вторых, воронежцам было бы неплохо и самим проявить себя впереди: они не забивают в трёх турах кряду, и зона стыков отдалилась уже на расстояние четырёх очков. Уж кто-кто, а «Краснодар» умеет наказывать в контратаках. Такие шансы должны предоставиться.

Тем не менее есть важный нюанс: «Факел» получал красные карточки в матчах с «Зенитом» и «Оренбургом», а забивать вдесятером не слишком-то просто. Причём ЭСК признал оба удаления ошибочными. Отсюда и отмена дисквалификации Дилана Мертенса. А вот у «быков» её схлопотал Джон Кордоба. Воронежцы воспользуются таким подарком? Традиционно отметим группу риска. Она серьёзная: Сергей Петров, Кевин Ленини и Витор Тормена — у одних (перед «Акроном»), Ильнур Альшин, Никита Моцпан и Райан Сенхаджи — у вторых (перед «Ахматом»).

Следом «Спартак» сразится в Грозном с «Ахматом». Красно-белые эффектно обыграли «Зенит», сравнялись с ним в таблице и активно преследуют «Краснодар», однако расслабляться не стоит. Да, по домашним матчам они с отрывом лидируют. Зато по гостевым идут только девятыми с четырьмя победами и двумя ничьими в девяти турах, а выезд к «Ахмату» — всегда серьёзное испытание. За последние четыре года таких матчей было четыре. Статистика идентична: по одной победе у каждой команды плюс две ничьих. Есть и важная потеря Олега Рябчука. Без него за левый фланг обороны будет не так спокойно. Ещё перед «Ростовом» на грани дисквалификации Руслан Литвинов.

Грозненцы весной пока не проигрывают. Да, не смогли взять три очка с «Химками», но там снова подкачала реализация 11-метровых. Зато оказались повержены «Рубин» и «Краснодар» в Кубке, и южане выпускали основу. Ничья на выезде с «Локо» — тоже супер. Выбраться из зоны стыков пока не удалось, однако всё идёт к подъёму. Интересно, как проявит себя арендованный как раз у «Спартака» Даниил Зорин. Во встрече с «Химками» он забил и в свои, и в чужие ворота. Пресс-служба «Ахмата» сообщила, что запрета на его участие в матче нет. Мотивации там точно будет в избытке. Нельзя забывать, что Исмаэл и Даниил Уткин «зависли» на карточках перед «Факелом».

«Зенит» и «Рубин» сойдутся в воскресенье позже других, и здесь всё перекрывает фигура Максима Глушенкова. На неделе он дал яркое интервью и заявил, что перестал получать удовольствие от игры в клубе. Действительно, после двух травм в этом сезоне от бодрого футбола нападающего не осталось и следа. В матче с ЦСКА Сергей Семак убрал Максима с фланга, потому что его не замечал Мойзес. Со «Спартаком» он оказался отрезан и редко получал мяч, потому что петербуржцы тотально уступили центр поля. С «Факелом» Глушенкова вообще заменили в перерыве. Также в прессе полно слухов о конфликтах Максима с Семаком. Как бы ни случилось того же, что 13 лет назад: когда из-за бардака в раздевалке команда посыпалась. Выйдет ли скандальный футболист снова в старте?

«Рубину», к слову, не привыкать побеждать в Петербурге: в РПЛ так было в трёх последних матчах из пяти. А тут ещё и выздоровел Мирлинд Даку, команда на ходу и добивалась отличных результатов даже с учётом уймы потерь. Казанцы — единственные с середины октября, кто остановил «Спартак» (2:1). У «Зенита» же четыре весенних очка — совсем не чемпионский график. Зато дисквалификацию отбыл Вендел: больше не будет чисто оборонительной опорной зоны. К слову о карточках: на них «висят» Нино, Густаво Мантуан и Лусиано Гонду у чемпионов (между прочим, перед «Локо»), у казанцев — Илья Рожков, Руслан Безруков, Олег Иванов и Александр Зотов (перед «Крыльями»).

На понедельник вынесли встречу «Акрона» с «Ростовом», и команды едва ли дадут заскучать. Обе показывают симпатичный атакующий футбол и допускают много моментов у своих ворот. За результат особых переживаний нет — что тольяттинцы, что ростовчане зависли в середине таблицы и не будут любыми способами цепляться за ничью, отсиживаясь в обороне. Плюс интригует момент встречи Артёма Дзюба с бывшей командой — на такие он особенно заряжен. Здесь можно лишний раз не пускаться в рассуждения, а просто дождаться футбола и кайфануть от него.

Дисквалификаций никаких нет. Только риски получить их к следующему туру: Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Роналдо и Егор Голенков — «Спартак» явно не против, чтобы эти парни отдохнули на следующей неделе. У «Акрона» в этом плане страхов никаких быть не должно, только если кто-нибудь не схватит удаление.

Фото: Дмитрий Голубович, Елена Разина, «Чемпионат»