У «Барсы» — дерби, Гвардиола идёт к трофею, а «Юве» — с новым тренером. Топ-матчи уикенда

Ура! Клубный футбол возвращается после перерыва на игры сборных. Мы по традиции собрали 10 самых интригующих встреч (помимо РПЛ), которые предлагаем вам распределить в порядке интереса.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.