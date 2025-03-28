У «Барсы» — дерби, Гвардиола идёт к трофею, а «Юве» — с новым тренером. Топ-матчи уикенда

Ура! Клубный футбол возвращается после перерыва на игры сборных. Мы по традиции собрали 10 самых интригующих встреч (помимо РПЛ), которые предлагаем вам распределить в порядке интереса.
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«Наполи» — «Милан»: воскресенье, 30 марта, 21:45
Интрига: одержит ли «Наполи» победу в матче с неудобным соперником?
«Наполи» потерял первое место в таблице чемпионата Италии. Это произошло из-за того, что команда одержала всего лишь одну победу в семи предыдущих встречах. В итоге банда Антонио Конте откатилась на второе место, а отставание от первой строчки составляет три очка. «Милан» одержал две победы подряд, но его положение в таблице по-прежнему не радует болельщиков команды (девятое место). Любопытно, что «Наполи» не лучшим образом играет дома с «Миланом». Южане не побеждали соперника на своём стадионе с 2018 года.
«Барселона» — «Жирона»: воскресенье, 30 марта, 17:15
Интрига: обыграет ли «Барса» соперника дома впервые с 2018 года?
Сине-гранатовые возглавляют таблицу чемпионата Испании, но впереди игра с другим каталонским клубом. «Барселона» набрала достаточно приличную форму — она ещё ни разу не уступала в 2025 году (речь обо всех турнирах). Более того, команда Ханс-Дитера Флика одержала восемь побед подряд в чемпионате. Правда, «Реал» совсем рядом, поэтому «Барсе» нужно сохранять заданный темп. А вот «Жирона» не побеждает почти два месяца — с 3 февраля. С другой стороны, она не проигрывает «Барсе» в гостях в течение трёх матчей.
ПСВ — «Аякс»: воскресенье, 30 марта, 15:30
Интрига: кто победит в битве лучших клубов Нидерландов?
Первая команда Эредивизии приедет в гости ко второй. Отличная вывеска для предстоящего тура! Отрыв «Аякса» от ПСВ составляет шесть очков, и поражение клуба из Эйндховена прикончит чемпионскую интригу. 2:1, 3:0 и 5:2 — результаты трёх предыдущих матчей с участием соперников на поле ПСВ. Исходя из такой статистики, шансов на победу у «Аякса» немного. Впрочем, даже ничья в гостевой игре с ближайшим преследователем станет хорошим результатом для клуба из Амстердама.
«Эспаньол» — «Атлетико»: суббота, 29 марта, 18:15
Интрига: сократит ли «Атлетико» отставание от лидеров Примеры?
Два подряд поражения немного ухудшили положение «Атлетико» в чемпионате Испании. Третье место в таблице с отставанием от первого места в семь очков. «Эспаньол» рубится за сохранение места в элитном дивизионе испанского футбола. Пока он занимает 15-ю строчку в таблице, а отрыв от зоны вылета совсем скромный (одно очко). 0:0, 3:3, 1:1 — результаты трёх предыдущих матчей с участием соперников. К слову, «Эспаньол» не обыгрывал соперника с 2019 года.
«Ювентус» — «Дженоа»: суббота, 29 марта, 20:00
Интрига: как «Юве» проведёт первую встречу с новым тренером?
Туринский клуб в ходе перерыва на матчи сборных поменял главного тренера. Тьяго Мотта покинул свой пост, а его место занял Игор Тудор. Два подряд поражения в чемпионате Италии откинули «Ювентус» на пятую строчку в таблице. «Дженоа» не проигрывал в течение трёх туров и расположился на 12-м месте. Генуэзский клуб не набирал три очка в гостевой встрече с «Ювентусом» с далёкого 1991 года. Идеальный соперник для дебюта Тудора в новом клубе?
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 30 марта, 18:30
Интрига: сохранит ли «Сити» шансы на победу в Кубке Англии?
«Манчестер Сити» уже вылетел из Лиги чемпионов, а об итоговой победе в АПЛ можно только мечтать. Кубок Англии — единственный турнир, который команда Хосепа Гвардиолы может выиграть в нынешнем сезоне. «Сити» уже добрался до четвертьфинала, а там его ждёт встреча с «Борнмутом». Кстати, команда Гвардиолы уже проигрывала сопернику на выезде в нынешнем сезоне. В конце 2024 года «Борнмут» одолел соперника со счётом 2:1. С другой стороны, команда не побеждала в основное время в течение пяти матчей подряд во всех турнирах.
«Интер» — «Удинезе»: воскресенье, 30 марта, 19:00 мск
Интрига: лучший клуб Серии А упрочит лидерство в турнире?
«Интер» набрал больше всех очков в Серии А (64), а ещё он забил 65 мячей (лучший показатель в турнире). Правда, ближайший преследователь отстаёт от лидера турнира на три очка. «Удинезе» — удобный соперник для «Интера». Миланский клуб обыграл соперника в пяти матчах подряд. В каждой из этих встреч чёрно-синие забивают не меньше двух мячей. «Удинезе», в свою очередь, проиграл сопернику в семи гостевых встречах подряд. Принесёт ли новая игра радость фанатам чёрно-белого клуба?
«Монако» — «Ницца»: суббота, 29 марта, 23:05
Интрига: поможет ли Головин «Монако» в игре с «Ниццей»?
Александр Головин не играл за «Монако» в чемпионате Франции с 7 февраля, то есть почти два месяца. Главная задача монегасков — оказаться в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Пока команда располагается на третьей строчке в таблице Лиги 1, а отставание от второго места составляет всего лишь два очка. Любопытно, что «Ницца» набрала такое же количество очков, что и «Монако» (у каждого из клубов по 47 очков). В последнее время у монегасков возникают проблемы в матчах с соперником — три поражения в четырёх предыдущих встречах.
«Реал» — «Леганес»: суббота, 29 марта, 23:00
Интрига: «Реал» обыграет соперника в третий раз в сезоне?
Команды располагаются в разных частях таблицы чемпионата Испании. «Реал» находится на второй строчке, а «Леганес» — на третьей с конца. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Барсы» на три очка. К тому же сине-гранатовые провели на один матч меньше, так что «Реалу» нельзя сбавлять темп. «Леганес» в последнее время не радует своих болельщиков результатами — одна победа в пяти предыдущих турах Примеры. В этом сезоне «Реал» уже дважды обыграл «Леганес» (3:0 и 3:2).
«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити»: воскресенье, 30 марта, 2:30
Интрига: прервёт ли Миранчук серию без результативных действий?
«Атланта» не лучшим образом стартовала в новом сезоне — одна победа в пяти матчах регулярного чемпионата МЛС. Неудивительно, что команда оказалась на четвёртой с конца строчке в таблице Восточной конференции. Алексей Миранчук провёл пять встреч в турнире без результативных действий. Россиянин наверняка хочет прервать неудачную серию. Но получится ли? А вот клуб из Нью-Йорка находится в топ-8. Четыре предыдущих матча с участием соперников завершились вничью.