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Главные футбольные матчи выходных, 29-30 марта 2025: Реал, Барселона, Интер, Манчестер Сити, Ювентус, Наполи

У «Барсы» — дерби, Гвардиола идёт к трофею, а «Юве» — с новым тренером. Топ-матчи уикенда
Кирилл Закатченко
Главные футбольные матчи выходных, 29-30 марта
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А ещё «Наполи» играет с «Миланом».

Ура! Клубный футбол возвращается после перерыва на игры сборных. Мы по традиции собрали 10 самых интригующих встреч (помимо РПЛ), которые предлагаем вам распределить в порядке интереса.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 29-30 марта
«Наполи» — «Милан»
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
1 место

«Наполи» — «Милан»: воскресенье, 30 марта, 21:45

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Наполи» победу в матче с неудобным соперником?

«Наполи» потерял первое место в таблице чемпионата Италии. Это произошло из-за того, что команда одержала всего лишь одну победу в семи предыдущих встречах. В итоге банда Антонио Конте откатилась на второе место, а отставание от первой строчки составляет три очка. «Милан» одержал две победы подряд, но его положение в таблице по-прежнему не радует болельщиков команды (девятое место). Любопытно, что «Наполи» не лучшим образом играет дома с «Миланом». Южане не побеждали соперника на своём стадионе с 2018 года.

«Барселона» — «Жирона»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
2 место

«Барселона» — «Жирона»: воскресенье, 30 марта, 17:15

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Барса» соперника дома впервые с 2018 года?

Сине-гранатовые возглавляют таблицу чемпионата Испании, но впереди игра с другим каталонским клубом. «Барселона» набрала достаточно приличную форму — она ещё ни разу не уступала в 2025 году (речь обо всех турнирах). Более того, команда Ханс-Дитера Флика одержала восемь побед подряд в чемпионате. Правда, «Реал» совсем рядом, поэтому «Барсе» нужно сохранять заданный темп. А вот «Жирона» не побеждает почти два месяца — с 3 февраля. С другой стороны, она не проигрывает «Барсе» в гостях в течение трёх матчей.

ПСВ — «Аякс»
Фото: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images
3 место

ПСВ — «Аякс»: воскресенье, 30 марта, 15:30

Нидерланды — Эредивизия . 27-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Аякс
Амстердам
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве лучших клубов Нидерландов?

Первая команда Эредивизии приедет в гости ко второй. Отличная вывеска для предстоящего тура! Отрыв «Аякса» от ПСВ составляет шесть очков, и поражение клуба из Эйндховена прикончит чемпионскую интригу. 2:1, 3:0 и 5:2 — результаты трёх предыдущих матчей с участием соперников на поле ПСВ. Исходя из такой статистики, шансов на победу у «Аякса» немного. Впрочем, даже ничья в гостевой игре с ближайшим преследователем станет хорошим результатом для клуба из Амстердама.

«Эспаньол» — «Атлетико»
Фото: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images
4 место

«Эспаньол» — «Атлетико»: суббота, 29 марта, 18:15

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сократит ли «Атлетико» отставание от лидеров Примеры?

Два подряд поражения немного ухудшили положение «Атлетико» в чемпионате Испании. Третье место в таблице с отставанием от первого места в семь очков. «Эспаньол» рубится за сохранение места в элитном дивизионе испанского футбола. Пока он занимает 15-ю строчку в таблице, а отрыв от зоны вылета совсем скромный (одно очко). 0:0, 3:3, 1:1 — результаты трёх предыдущих матчей с участием соперников. К слову, «Эспаньол» не обыгрывал соперника с 2019 года.

«Ювентус» — «Дженоа»
Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images
5 место

«Ювентус» — «Дженоа»: суббота, 29 марта, 20:00

Италия — Серия А . 30-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Юве» проведёт первую встречу с новым тренером?

Туринский клуб в ходе перерыва на матчи сборных поменял главного тренера. Тьяго Мотта покинул свой пост, а его место занял Игор Тудор. Два подряд поражения в чемпионате Италии откинули «Ювентус» на пятую строчку в таблице. «Дженоа» не проигрывал в течение трёх туров и расположился на 12-м месте. Генуэзский клуб не набирал три очка в гостевой встрече с «Ювентусом» с далёкого 1991 года. Идеальный соперник для дебюта Тудора в новом клубе?

«Борнмут» — «Манчестер Сити»
Фото: Matt McNulty/Getty Images
6 место

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 30 марта, 18:30

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Сити» шансы на победу в Кубке Англии?

«Манчестер Сити» уже вылетел из Лиги чемпионов, а об итоговой победе в АПЛ можно только мечтать. Кубок Англии — единственный турнир, который команда Хосепа Гвардиолы может выиграть в нынешнем сезоне. «Сити» уже добрался до четвертьфинала, а там его ждёт встреча с «Борнмутом». Кстати, команда Гвардиолы уже проигрывала сопернику на выезде в нынешнем сезоне. В конце 2024 года «Борнмут» одолел соперника со счётом 2:1. С другой стороны, команда не побеждала в основное время в течение пяти матчей подряд во всех турнирах.

«Интер» — «Удинезе»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
7 место

«Интер» — «Удинезе»: воскресенье, 30 марта, 19:00 мск

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучший клуб Серии А упрочит лидерство в турнире?

«Интер» набрал больше всех очков в Серии А (64), а ещё он забил 65 мячей (лучший показатель в турнире). Правда, ближайший преследователь отстаёт от лидера турнира на три очка. «Удинезе» — удобный соперник для «Интера». Миланский клуб обыграл соперника в пяти матчах подряд. В каждой из этих встреч чёрно-синие забивают не меньше двух мячей. «Удинезе», в свою очередь, проиграл сопернику в семи гостевых встречах подряд. Принесёт ли новая игра радость фанатам чёрно-белого клуба?

«Монако» — «Ницца»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
8 место

«Монако» — «Ницца»: суббота, 29 марта, 23:05

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Головин «Монако» в игре с «Ниццей»?

Александр Головин не играл за «Монако» в чемпионате Франции с 7 февраля, то есть почти два месяца. Главная задача монегасков — оказаться в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Пока команда располагается на третьей строчке в таблице Лиги 1, а отставание от второго места составляет всего лишь два очка. Любопытно, что «Ницца» набрала такое же количество очков, что и «Монако» (у каждого из клубов по 47 очков). В последнее время у монегасков возникают проблемы в матчах с соперником — три поражения в четырёх предыдущих встречах.

«Реал» — «Леганес»
Фото: Aitor Alcalde/Getty Images
9 место

«Реал» — «Леганес»: суббота, 29 марта, 23:00

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» обыграет соперника в третий раз в сезоне?

Команды располагаются в разных частях таблицы чемпионата Испании. «Реал» находится на второй строчке, а «Леганес» — на третьей с конца. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Барсы» на три очка. К тому же сине-гранатовые провели на один матч меньше, так что «Реалу» нельзя сбавлять темп. «Леганес» в последнее время не радует своих болельщиков результатами — одна победа в пяти предыдущих турах Примеры. В этом сезоне «Реал» уже дважды обыграл «Леганес» (3:0 и 3:2).

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити»
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
10 место

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити»: воскресенье, 30 марта, 2:30

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Миранчук серию без результативных действий?

«Атланта» не лучшим образом стартовала в новом сезоне — одна победа в пяти матчах регулярного чемпионата МЛС. Неудивительно, что команда оказалась на четвёртой с конца строчке в таблице Восточной конференции. Алексей Миранчук провёл пять встреч в турнире без результативных действий. Россиянин наверняка хочет прервать неудачную серию. Но получится ли? А вот клуб из Нью-Йорка находится в топ-8. Четыре предыдущих матча с участием соперников завершились вничью.

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