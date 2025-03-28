«Барса» не забила пенальти, и какой же подарок ей сделал соперник! Это был приговор

«Барселона» отыграла перенесённый матч 27-го тура и без проблем взяла реванш у «Осасуны» за поражение в первом круге. Ротация помехой не стала.

Флик оставил на лавке не до конца восстановившегося от травмы Кубарси и Левандовского, а только-только вернувшийся из сборной Бразилии и испытавший дикий стресс Рафинья (пообещал обязательно обыграть Аргентину без Месси, разгромно уступил и подвергся насмешкам) не попал в заявку. В итоге Гави закрывал левый фланг. Араухо сам попросился в запас, хотя тоже едва прилетел. При этом Кунде, де Йонг и Ямаль недавно отпахали свыше 100 минут – и всё равно оказались в старте. Морено, в свою очередь, приберёг Бойомо и Будимира.

Ещё в центре нападения вышел Ферран. Да, сразу в основе, иногда случается и такое. Тренерский штаб «Барсы» всё сделал правильно: на 11-й минуте де Йонг покатил налево, Бальде сильно прострелил, и вечный запасной проткнул мяч в сетку. Чуть ли не сразу же Торрес и второй мог положить, шикарно открывшись под ювелирный заброс Ямаля. Но Эррера вовремя выдвинулся из ворот и в упор ликвидировал угрозу.

Повторить пройденное вратарю «Осасуны» не удалось. Он сбил Ольмо при аналогичной атаке соперника (ассистентом выступил Педро) и даже самостоятельно всё исправил, отразив удар Дани низом влево с 11 метров. Подвёл зачем-то слишком рано рванувший в штрафную Монкайола. Перебивка, гол, занавес: Ольмо не стал менять угол, а вот Эррера прыгнул уже в другую сторону.

Дани Ольмо празднует гол Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По сути, игра была сделана. Правда, не обошлось без изъянов: на 26-й минуте Ольмо уселся на газон и попросил замену. Пришлось выходить Фермину. Случилась вынужденная рокировка и у «Осасуны» — Муньоса сменил Гарсия.

«Барселона» спокойно катала мяч (порой с 80% владения), зарабатывала фолы. После одного из таких Ферран закрутил со штрафного в перекладину — Эррера даже не дрогнул. Щенсны же в игру совсем не вступал, так что в теории мог бы спокойно заняться любимой вредной привычкой.

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Второй тайм можно охарактеризовать двумя словами — его провели. Практику получили Будимир и Бойомо, Торре и Левандовски, Виктор и Мартин. «Осасуна» активизировалась и всё равно была так же далека от гола, как Салах — от «Золотого мяча» после вылета «Ливерпуля» из 1/8 финала ЛЧ.

На 77-й «Барса» улетела в контратаку и создала-таки новый момент. Торрес закинул вперёд, Фермин пробежался по правому краю и подал на Левандовского. Поляк незамедлительно исполнил приговор головой. Между прочим, это его 36-й гол за каталонцев в сезоне. Он стареть вообще планирует, нет?

Ещё под конец матча Виктор замешкался и не использовал изумительную проникающую передачу Ямаля — Эррера в ближнем бою вновь не сплоховал. Гави пытался положить «сухой лист» и чуть-чуть не попал. На этом всё. Без нервов, на классе, с большим преимуществом — об этой встрече скоро забудут. Главное — теперь есть трёхочковый задел над «Реалом».