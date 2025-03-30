Какая гонка за золото РПЛ между тремя клубами — лучшая в истории? Есть три топовых примера

И ещё два бонуса. А войдёт ли в историю развязка борьбы между «Краснодаром», «Спартаком» и «Зенитом»?

Похоже, всё идёт к тому, что чемпионский титул в РПЛ разыграют три команды. «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» — шансы этих команд пока выглядит предпочтительнее. Вспомнили другие случаи в XXI веке, когда три клуба претендовали на титул после 21-го тура. Ещё несколько сезонов представлены бонусом, поскольку соискателей на чемпионство было больше.

Сезон-2002: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак»

После 21-го тура первое место в таблице чемпионата России занимал ЦСКА, набравший 45 очков. Правда, «Локомотив» и «Спартак» отставали всего на два очка. У армейцев был полный порядок с забитыми мячами (41), у железнодорожников — с пропущенными (восемь). А ещё «Локомотив» проиграл на тот момент всего один раз. Встречи с участием «Спартака» получались очень весёлыми — по 2,9 гола в среднем за игру. В топ-5 также входили «Сатурн» и «Крылья Советов» (были же времена!), но они отставали от первой тройки на семь очков.

Дмитрий Лоськов (в центре) и Юрий Сёмин празднуют чемпионство Фото: РИА Новости

Судьбу чемпионского титула решил «золотой» матч. ЦСКА и «Локомотив» пришли к финишу, набрав одинаковое количество очков (по 66). Железнодорожники проиграли всего два раза и пропустили только 14 мячей. ЦСКА стал лидером турнира по победам (21) и забитым мячам (60). А ещё у армейцев была лучшая разница голов («+34»). «Спартак» не выдержал темп и завершил сезон на третьем месте с отставанием от лидеров в 11 очков. Чемпионом стал «Локомотив» — одолел ЦСКА (1:0) в «золотой» встрече благодаря быстрому голу Дмитрия Лоськова.

Сезон-2010: «Зенит», ЦСКА и «Рубин»

Перед 22-м туром «Зенит» оторвался от ЦСКА и «Рубина» на четыре очка. С другой стороны, ближайший преследователь московского и казанского клубов («Спартак») отставал от топ-3 уже на восемь очков. ЦСКА находился на второй строчке в таблице, но забил на тот момент больше всех в лиге (34 гола). Правда, красно-синие пропустили 16 раз — худший результат среди топ-3. У «Рубина» было всё хорошо. Команда пропустила всего восемь мячей, однако она играла вничью чаще конкурентов (семь раз). «Зенит» был лидером чемпионата не только по очкам (47), но и по разнице мячей («+21»).

Футболисты «Зенита» в сезоне-2010 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Три команды завершили чемпионат на тех же местах, на каких были после 21-го тура. «Зенит» прошёл финишный отрезок чуть стабильнее соперников и оторвался от ЦСКА на шесть очков, а от «Рубина» — на 10. Казанский клуб хоть и пропустил меньше всех в лиге (16 мячей), но и забил значительно меньше конкурентов (37). «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате после 9-го тура, а затем ни разу не пропустил никого вперёд. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России во второй раз в истории и в первый — при Лучано Спаллетти.

Сезон-2023/2024: «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»

Год назад первую команду от третьей в таблице отделяли всего два очка. «Краснодар» был первым, «Динамо» — вторым, «Зенит» — только третьим. Сине-бело-голубые проиграли на тот момент уже пять раз, но они забивали больше всех в лиге (39 голов). Несмотря на то что клуб из Санкт-Петербурга откатился на третье место, слабо верилось, что он упустит чемпионский титул.

«Динамо» упустило чемпионство в матче с «Краснодаром» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Правда, «Зенит» неудачно провёл матч 28-го тура с ЦСКА — поражение со счётом 0:1. Команда Сергея Семака пропустила вперёд московское «Динамо» (отставание составило два очка). Этот расклад сохранился и перед заключительным туром. В итоге сразу три клуба претендовали на чемпионство, а два из них («Краснодар» и «Динамо») встретились друг с другом. Южане обыграли столичный клуб (1:0) и оставили его без золотых медалей с учётом победы «Зенита». Сине-бело-голубые стали чемпионами в седьмой раз подряд.

Бонус. Сезон-2004: «Зенит», ЦСКА, «Крылья Советов», «Локомотив»

«Зенит» возглавлял таблицу после 21-го тура, однако четвёртая команда лиги («Локомотив») отставала всего лишь на три очка. Правда, через пару туров «Крылья Советов» упали на четвёртое место. Шансы на чемпионство заметно сократились, поскольку «Зенит» оторвался на восемь очков. Впрочем, ещё через два тура ситуация стала ещё более интересной. ЦСКА и «Зенит» набрали по 49 очков, «Локо» — 48, «Крылья» — 46. Вот это интрига!

Футболисты «Локомотива» в 2004 году Фото: fclm.ru

«Крылья» не выдержали темп, а «Зенит» лишился шансов на чемпионство за тур до финиша. Всё решилось в борьбе «Локомотива» и ЦСКА. Красно-синие были первыми после 28-го тура, однако затем не смогли обыграть «Динамо» (0:0). «Локомотив» воспользовался осечкой конкурента и опередил его в таблице. Железнодорожники завоевали второй чемпионский титул в истории.

Бонус. Сезон-2006: «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак»

Перед 22-м туром сразу три московских клуба оказались в первой четвёрке. У «Локомотива» было 42 очка, у ЦСКА — 39, у «Зенита» — 38 и у «Спартака» — 37. Красно-белые забили 41 мяч (лучший результат в лиге), но и пропустили 26 (худший результат в топ-6). После 23-го тура лидер чемпионата (ЦСКА) опережал четвёртую команду («Спартак») всего лишь на два очка. Вот это плотность!

Матч «Спартак» — ЦСКА в 2006 году Фото: РИА Новости

Перед 28-м туром ЦСКА опережал «Спартак» на три очка, «Локомотив» — на шесть. «Зенит», в свою очередь, выпал из первой тройки. Красно-синие и красно-белые набрали по 58 очков, однако ЦСКА опередил соперника по дополнительным показателям и защитил чемпионский титул. «Локомотив» получил бронзовые медали. Таким образом, в первой тройке оказались исключительно московские клубы.

Бонус. Сезон-2013/2014: «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА

Тот самый сезон, когда сразу три команды сохранили шансы на чемпионский титул за один тур до финиша. Золотые медали завоевали футболисты ЦСКА, обыгравшие в последнем матче «Локомотив» (1:0) благодаря голу Зорана Тошича. За девять туров до финиша армейцы располагались только на пятой строчке в таблице, а отставание от первого места составило семь очков. Но мощный рывок в концовке сезона позволил ЦСКА удрать от всех конкурентов. «Зенит» отстал на одно очко, «Локомотив» — на пять.

Футболисты ЦСКА в сезоне-2013/2014 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» не лучшим образом провёл заключительный отрезок. После 21-го тура красно-белая команда располагалась на третьем месте, а в итоге завершила чемпионат на шестой строчке в таблице. «Динамо» было четвёртым перед 22-м туром, а потом сохранило это место и по окончании сезона. А вот «Краснодар» ворвался в топ-5, опередив «Спартак» только по дополнительным показателям.