Правила игры в футбол и основные термины

Материал будет полезен и тем, кто давно в теме, и новичкам. Ведь нюансы есть везде!
- Что такое футбол
- Краткий экскурс в историю футбола
- Терминология в футболе
- Какие амплуа в футболе бывают
- Правила футбола: кратко
- 17 главных правил в футболе
Что такое футбол
Футбол — вид спорта, в котором соревнуются две команды по 11 игроков. Выигрывает тот, кто забил больше голов.
Вопреки распространённому мнению, футбол — это не про то, как 22 игрока пинают мяч 90 минут. Футбол — это особенная игра с различной тактикой, тренерскими решениями, бурными фанатами, захватывающими эмоциями, радостными победами и горькими поражениями.
«Сказать, что все эти люди платят свои шиллинги, чтобы посмотреть, как 22 наёмника пинают мяч, всё равно что сказать: скрипка — это дерево и струны, а «Гамлет» — бумага с чернилами» — Джон Бойнтон Пристли.
Краткий экскурс в историю футбола
Таблица с основными событиями
|Год
|Что произошло
|1847
|Издали первые футбольные правила
|1857
|Создали первый футбольный клуб — «Шеффилд»
|1863
|Футбольная ассоциация Англии установила первые официальные правила
|1869
|Внедрили удар от ворот
|1871
|Основали первый турнир — Кубок Англии
|1872
|Внедрили угловой удар
|1875
|Ограничили ворота по высоте, так появилась перекладина
|1878
|У судей появились свистки
|1886
|Образовали Международный совет футбольных организаций (IFAB)
|1891
|Приняли первые правила о пенальти. А в 1902 году их «довели до ума». Так на поле появилась «точка», с которой до сих пор бьют 11-метровый.
|1897
|В Российской империи состоялся первый официальный футбольный матч
|1904
|Основали Международную федерацию футбола, сейчас более известна как ФИФА
|1912
|Ввели запрет на игру руками для вратарей за пределами штрафной площади
|1925
|Изменили правила офсайда. Теперь «вне игры» засчитывали, если перед нападающим оставался один игрок обороны. До этого было три
|1930
|Уругвайцы стали первыми победителями Кубка мира ФИФА
|1937
|Добавили полукруг перед штрафной линией
|1958
|Ввели систему замен
|1970
|Впервые показали жёлтую карточку
|1990
|Очередные изменения в офсайдах. Теперь игрокам нападения разрешили быть на одной линии с защитниками
|1998
|Ввели новое наказание — красная карточка за подкат сзади
|2013
|В официальные футбольные правила внесли изменения, теперь их 17. Ниже рассказываем про них подробнее.
|2017
|Ввели систему VAR для просмотра спорных ситуаций на поле
|2019
|Ввели запрет на любой гол рукой. Подробнее
Терминология в футболе
- Штрафная площадь — пространство перед лицевой линией. Если в этой зоне игрок обороны нарушил правила — судья покажет на «точку» и назначит пенальти.
- Ворота — прямоугольная конструкция, куда нужно забивать мячи. Конструкция простая: штанги, перекладина и сетки. Штанга — вертикальная стойка ворот, перекладина — горизонтальная часть сверху.
- Капитан — лидер команды, который участвует в жеребьёвке перед началом матча, общается с главным судьёй по поводу поведения своих игроков или различных игровых ситуаций. Отличительный знак — носит капитанскую повязку.
- Финт — технический приём, чтобы обыграть противника.
- Дриблинг — это особая техника футболиста, владеющего мячом, с целью обыграть соперника.
- Автогол — это когда футболист забивает мяч в собственные ворота. Читайте про курьёзные случаи автоголов в отдельном материале.
- Дубль — это когда один игрок забивает два гола за матч.
- Хет-трик — это когда один игрок забивает три гола за матч.
- Покер — это когда один игрок забивает четыре гола за матч.
- Пента-трик — это когда один игрок забивает пять голов за матч.
- Универсальный игрок — футболист, который эффективно играет на разных позициях: в защите, полузащите и нападении, например, на фланге.
- Фланг — боковая часть футбольного поля, где действуют крайние защитники и вингеры.
- ФИФА — Международная федерация футбола. Это главный орган, который управляет мировым футболом.
- Аутсайдер — команда заведомо с минимальными шансами на победу, как правило, занимает одно из последних мест в турнире.
- Фанат — страстный и преданный болельщик одной определённой команды.
- Дерби — принципиальный матч между клубами одного города или региона, например, матч «Спартак» ー ЦСКА (оба клуба из Москвы).
- Сыграть в стенку — манёвр, при котором игрок отдаёт пас и в одно касание от партнёра получает его обратно, будто мяч отскочил от стенки.
- Жеребьёвка — процедура, при которой определяют, кто с кем будет играть: составы групп или пар команд на каком-либо турнире.
- Трофей — награда победителю турнира или чемпионата, например, кубок Лиги чемпионов.
- Голевая передача — последний пас перед голом.
- Игра в корпус — приём единоборства, при котором игрок использует своё тело для отбора мяча или прессинга соперника, конечно же, в рамках правил.
- «Ложная девятка» — это нападающий, который располагается ниже классической позиции центрфорварда, а одна его из ключевых его задач — увести за собой защитников.
- Либеро — по сути, это защитник, но обычно он располагается под парой центральных защитников, ближе к своим воротам, тем самым страхует партнёров, подчищает мячи.
- Опорник — это оборонительный полузащитник в середине поля. Его задача — отбирать мячи, разрушать атаки соперника, нейтрализовать суету у своих ворот.
- Дисквалификация — временное отстранение игрока, а иногда и человека из тренерского штаба, от участия в матчах за нарушение правил.
Какие амплуа в футболе бывают
Вратарь
Главная его задача — защитить свои ворота, а значит, и свою команду, от пропущенного гола. Goalkeeper c английского дословно переводится хранитель (keeper) от гола (goal).
В своей штрафной вратарь может играть руками. Также у вратаря особая форма, отличающаяся от формы полевых игроков.
Эдерсон Мораес
Фото: Carl Recine/Getty Images
Защитники
Их задача — предотвращать атаки противника. В разных схемах разное число защитников, от трёх до пяти. Защитники бывают центральные, левые и правые, а также свободные.
Полузащитники
С этим амплуа не всё так тривиально. Во-первых, полузащитники или хавбеки — это универсальные игроки, выполняют как оборонительные, так и атакующие функции: действуют в центре поля, между защитой и нападением. Во-вторых, их количество ещё разнообразнее, чем у защитников: от двух до шести.
Какие полузащитники бывают, их роль, ключевые навыки, а также примеры успешных хавбеков — в отдельном материале.
Нападающие
Нападающий или форвард — это игрок атаки. Главная его задача — забивать голы, тем самым приближать свою команду к победе, а болельщиков — к положительным эмоциям. Поэтому нападающие — мегапопулярные люди. Это легко объяснить. Для подавляющего большинства людей, которые смотрят футбольный матч, главное — это голы: то, что остаётся в памяти.
Как подчеркнул в своём творчестве один из известных болельщиков московского «Спартака», рэп-исполнитель Александр Степанов (ST): «Кто отдал пас — не помнят, помнят автора гола».
Причём знают нападающих даже те люди, которые далеки от футбола. Например, Криштиану Роналду, помимо футбола, является одним из самых востребованных спортсменов в мире рекламы.
Правила футбола: кратко
Основная цель — забить больше голов, чем соперник. В футбол играют специальным футбольным мячом, им забивают голы. Гол будет засчитан, если:
- мяч целиком пересёк линию ворот;
- не было фола в атаке, например, игрок не был в офсайде.
Главная особенность футбола — полевым игрокам касаться мяча руками строго запрещено. Трогать мяч руками можно вратарю и только в собственной штрафной.
17 главных правил в футболе
Тезисно разобрали основные футбольные правила.
1. Футбольное поле
Игровое поле имеет форму прямоугольника с газонным покрытием. Регламент касательно размеров, можно сказать, не строгий:
- длина – 90-110 метров;
- ширина – 45-90 метров.
Рекомендуемые размеры от ФИФА:
- длина – 105 метров;
- ширина – 68 метров.
Разметку рисуют линиями, их ширина не должна превышать 12 см.
Футбольное поле делится ровно пополам, чтобы у команд были равнозначные условия. Параллельно середине лицевой линии, с двух сторон, ставят ворота. Перед ними очерчивают зоны: вратарскую и штрафную. В центре поля — центральный круг.
Стадион «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне
Фото: Michael Regan/Getty Images
2. Мяч
Футбольный мяч строго регламентирован и должен иметь:
- сферическую форму;
- определённое давление внутри камеры;
- определённый размер и материалы.
Точно ли мяч подходит для игры по регламенту? Узнать просто — каждый мяч, прошедший сертификацию, имеет штамп FIFA Approved.
Футбольный мяч со штампом FIFA Approved
Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images
3. Количество игроков
В каждой команде должно быть по 11 игроков. Допускаются запасные, и можно делать замены: от трёх и более, в зависимости от правил турнира.
4. Экипировка
По правилам, у каждого футболиста, который выходит на поле, должна быть следующая экипировка:
- футболка (возможен длинный рукав);
- шорты;
- щитки;
- гетры;
- бутсы.
Форма вратаря отличается от формы полевых игроков: у них есть вратарские перчатки, также допускается надевать штаны или футболку с длинным рукавом и даже головные уборы, например, кепки с солнцезащитным козырьком.
5-6. Рефери
Матчи бывают крайне эмоциональными. Чтобы игра не превратилась в анархию и массовые бесчинства, за ней следят судьи, целой бригадой, в которой:
- главный арбитр: пребывает непосредственно на поле, принимает все решения касательно матча;
- два линейных судьи: располагаются по бокам поля слева и справа, помогают рефери фиксировать нарушения, в основном офсайды и ауты;
- резервный арбитр: в случае проблем со здоровьем у основного выходит на его замену. А также производит замены, показывает табло с добавленным временем;
- видеоассистенты (VAR): это отдельная бригада в специально оборудованной комнате, помогает главному арбитру принимать спорные решения. Ассистенты VAR просматривают видеоповторы и передают свой вердикт рефери либо просят его подойти к монитору у бровки, чтобы тот посмотрел повтор сам и лично принял решение.
Комната VAR во время футбольного матча
Фото: Jens Schlueter/Getty Images
7. Продолжительность матча
90 минут, которые разделены на два тайма по 45 минут. Обычно к основному времени судья добавляет несколько минут. Перерыв — 15 минут.
В футболе могут быть овертаймы — 30 минут, которые разделены на два экстра-тайма по 15 минут. Овертаймы встречаются, когда исход матча неясен. Например, по итогам основного времени на табло ничья, а по регламенту соревнования дальше должна пройти одна команда. Тогда в ход идут овертаймы, если и это не помогло — встречу решает серия пенальти.
8. Начало и возобновление игры
Всё начинается с подбрасывания главным арбитром монеты, так проводится жеребьёвка капитанами, в которой решают, «чей мяч» и «чьи ворота». То есть, кто начинает матч, а кто выбирает, с какой стороны будет в первом тайме. После перерыва команды меняются сторонами.
Судья подбрасывает монетку перед матчем
Фото: George Wood/Getty Images
9. Мяч в игре и «вне игры»
По правилам, мяч в игре, когда он находится в пределах поля после свистка судьи. Если мяч попадает в каркас ворот, но не покидает поле, — игра не останавливается. Если же мяч попадает в арбитра, то игра приостанавливается и назначается «спорный мяч».
10. Подсчёт голов
Гол команде засчитывается при полном пересечении мячом линии ворот соперника. Если были зафиксированы нарушения — гол отменяют. Обидно, когда гол отпраздновали, а после его отменили. Частое разочарование футболистов в современных реалиях — это офсайды.
11. Офсайд
Или положение «вне игры». Если в двух словах, то: получение мяча за последним защитником запрещено. Это одно из самых спорных понятий. Про все нюансы читайте в отдельной статье.
12. Фолы и неспортивное поведение
Фолы — это нарушение правил, за которые существуют определённые санкции. Примеры частых фолов: игра рукой, срыв перспективной атаки, неудачные подкаты и так далее.
За лёгкие нарушения арбитр не наказывает, за нарушения средней тяжести — награждает жёлтой карточкой, максимум игрок может получить два таких «горчичника». За серьёзные нарушения показывается красная карточка, а это уже удаление.
13. Стандартные положения
Судья может назначить штрафной или свободный удар за различные нарушения.
Штрафной удар — удар по мячу из статичного положения, назначают за фолы за пределами штрафной площади.
Свободный удар — похож на штрафной: тоже удар из статичного положения. Но со свободного нельзя забивать прямым ударом, гол засчитан не будет. Свободный удар могут назначить и внутри штрафной.
14. Пенальти
Его ещё называют 11-метровым ударом. Пенальти назначают за фол внутри штрафной соперника. Это строгое нарушение, вероятность гола с такой позиции велика.
Назначение пенальти может сопровождаться жёлтой карточкой, а в некоторых случаях — красной.
«Пенальти — это смертный приговор, при котором палач может стать жертвой» — Франческо Тотти, итальянский футболист.
Пенальти
Фото: Aitor Alcalde/Getty Images
15. Аут
Когда мяч полностью покидает пределы поля по боковой линии, судья назначает аут. Важный момент — мяч из аута футболисты вводят двумя руками броском из-за спины.
16. Удар от ворот
Если игрок бьёт по чужим воротам и промахивается — это удар от ворот. Но если мяча коснулся кто-то из противоположной команды — это угловой.
17. Угловой удар
Удар совершают с угла поля соперника. Это, конечно, не пенальти, но тоже считается опасным стандартом.
Нередко с угловых забивают, особенно это трагично, когда это гол с углового на последних минутах или в даже в добавленное время.