Правила игры в футбол и основные термины

В статье узнаете про все важные аспекты игры и основные термины в футболе.

Материал будет полезен и тем, кто давно в теме, и новичкам. Ведь нюансы есть везде!

Что такое футбол

Футбол — вид спорта, в котором соревнуются две команды по 11 игроков. Выигрывает тот, кто забил больше голов.

Вопреки распространённому мнению, футбол — это не про то, как 22 игрока пинают мяч 90 минут. Футбол — это особенная игра с различной тактикой, тренерскими решениями, бурными фанатами, захватывающими эмоциями, радостными победами и горькими поражениями.

«Сказать, что все эти люди платят свои шиллинги, чтобы посмотреть, как 22 наёмника пинают мяч, всё равно что сказать: скрипка — это дерево и струны, а «Гамлет» — бумага с чернилами» — Джон Бойнтон Пристли.

Краткий экскурс в историю футбола

Таблица с основными событиями

Год Что произошло 1847 Издали первые футбольные правила 1857 Создали первый футбольный клуб — «Шеффилд» 1863 Футбольная ассоциация Англии установила первые официальные правила 1869 Внедрили удар от ворот 1871 Основали первый турнир — Кубок Англии 1872 Внедрили угловой удар 1875 Ограничили ворота по высоте, так появилась перекладина 1878 У судей появились свистки 1886 Образовали Международный совет футбольных организаций (IFAB) 1891 Приняли первые правила о пенальти. А в 1902 году их «довели до ума». Так на поле появилась «точка», с которой до сих пор бьют 11-метровый. 1897 В Российской империи состоялся первый официальный футбольный матч 1904 Основали Международную федерацию футбола, сейчас более известна как ФИФА 1912 Ввели запрет на игру руками для вратарей за пределами штрафной площади 1925 Изменили правила офсайда. Теперь «вне игры» засчитывали, если перед нападающим оставался один игрок обороны. До этого было три 1930 Уругвайцы стали первыми победителями Кубка мира ФИФА 1937 Добавили полукруг перед штрафной линией 1958 Ввели систему замен 1970 Впервые показали жёлтую карточку 1990 Очередные изменения в офсайдах. Теперь игрокам нападения разрешили быть на одной линии с защитниками 1998 Ввели новое наказание — красная карточка за подкат сзади 2013 В официальные футбольные правила внесли изменения, теперь их 17. Ниже рассказываем про них подробнее. 2017 Ввели систему VAR для просмотра спорных ситуаций на поле 2019 Ввели запрет на любой гол рукой. Подробнее

Терминология в футболе

Штрафная площадь — пространство перед лицевой линией. Если в этой зоне игрок обороны нарушил правила — судья покажет на «точку» и назначит пенальти.

— пространство перед лицевой линией. Если в этой зоне игрок обороны нарушил правила — судья покажет на «точку» и назначит пенальти. Ворота — прямоугольная конструкция, куда нужно забивать мячи. Конструкция простая: штанги, перекладина и сетки. Штанга — вертикальная стойка ворот, перекладина — горизонтальная часть сверху.

— прямоугольная конструкция, куда нужно забивать мячи. Конструкция простая: штанги, перекладина и сетки. Штанга — вертикальная стойка ворот, перекладина — горизонтальная часть сверху. Капитан — лидер команды, который участвует в жеребьёвке перед началом матча, общается с главным судьёй по поводу поведения своих игроков или различных игровых ситуаций. Отличительный знак — носит капитанскую повязку.

— лидер команды, который участвует в жеребьёвке перед началом матча, общается с главным судьёй по поводу поведения своих игроков или различных игровых ситуаций. Отличительный знак — носит капитанскую повязку. Финт — технический приём, чтобы обыграть противника.

— технический приём, чтобы обыграть противника. Дриблинг — это особая техника футболиста, владеющего мячом, с целью обыграть соперника.

— это особая техника футболиста, владеющего мячом, с целью обыграть соперника. Автогол — это когда футболист забивает мяч в собственные ворота. Читайте про курьёзные случаи автоголов в отдельном материале.

— это когда футболист забивает мяч в собственные ворота. Читайте про курьёзные случаи автоголов в отдельном материале. Дубль — это когда один игрок забивает два гола за матч.

— это когда один игрок забивает два гола за матч. Хет-трик — это когда один игрок забивает три гола за матч.

— это когда один игрок забивает три гола за матч. Покер — это когда один игрок забивает четыре гола за матч.

— это когда один игрок забивает четыре гола за матч. Пента-трик — это когда один игрок забивает пять голов за матч.

— это когда один игрок забивает пять голов за матч. Универсальный игрок — футболист, который эффективно играет на разных позициях: в защите, полузащите и нападении, например, на фланге.

— футболист, который эффективно играет на разных позициях: в защите, полузащите и нападении, например, на фланге. Фланг — боковая часть футбольного поля, где действуют крайние защитники и вингеры.

— боковая часть футбольного поля, где действуют крайние защитники и вингеры. ФИФА — Международная федерация футбола. Это главный орган, который управляет мировым футболом.

— Международная федерация футбола. Это главный орган, который управляет мировым футболом. Аутсайдер — команда заведомо с минимальными шансами на победу, как правило, занимает одно из последних мест в турнире.

— команда заведомо с минимальными шансами на победу, как правило, занимает одно из последних мест в турнире. Фанат — страстный и преданный болельщик одной определённой команды.

— страстный и преданный болельщик одной определённой команды. Дерби — принципиальный матч между клубами одного города или региона, например, матч «Спартак» ー ЦСКА (оба клуба из Москвы).

— принципиальный матч между клубами одного города или региона, например, матч «Спартак» ー ЦСКА (оба клуба из Москвы). Сыграть в стенку — манёвр, при котором игрок отдаёт пас и в одно касание от партнёра получает его обратно, будто мяч отскочил от стенки.

— манёвр, при котором игрок отдаёт пас и в одно касание от партнёра получает его обратно, будто мяч отскочил от стенки. Жеребьёвка — процедура, при которой определяют, кто с кем будет играть: составы групп или пар команд на каком-либо турнире.

— процедура, при которой определяют, кто с кем будет играть: составы групп или пар команд на каком-либо турнире. Трофей — награда победителю турнира или чемпионата, например, кубок Лиги чемпионов.

— награда победителю турнира или чемпионата, например, кубок Лиги чемпионов. Голевая передача — последний пас перед голом.

— последний пас перед голом. Игра в корпус — приём единоборства, при котором игрок использует своё тело для отбора мяча или прессинга соперника, конечно же, в рамках правил.

— приём единоборства, при котором игрок использует своё тело для отбора мяча или прессинга соперника, конечно же, в рамках правил. «Ложная девятка» — это нападающий, который располагается ниже классической позиции центрфорварда, а одна его из ключевых его задач — увести за собой защитников.

— это нападающий, который располагается ниже классической позиции центрфорварда, а одна его из ключевых его задач — увести за собой защитников. Либеро — по сути, это защитник, но обычно он располагается под парой центральных защитников, ближе к своим воротам, тем самым страхует партнёров, подчищает мячи.

— по сути, это защитник, но обычно он располагается под парой центральных защитников, ближе к своим воротам, тем самым страхует партнёров, подчищает мячи. Опорник — это оборонительный полузащитник в середине поля. Его задача — отбирать мячи, разрушать атаки соперника, нейтрализовать суету у своих ворот.

— это оборонительный полузащитник в середине поля. Его задача — отбирать мячи, разрушать атаки соперника, нейтрализовать суету у своих ворот. Дисквалификация — временное отстранение игрока, а иногда и человека из тренерского штаба, от участия в матчах за нарушение правил.

Какие амплуа в футболе бывают

Вратарь

Главная его задача — защитить свои ворота, а значит, и свою команду, от пропущенного гола. Goalkeeper c английского дословно переводится хранитель (keeper) от гола (goal).

В своей штрафной вратарь может играть руками. Также у вратаря особая форма, отличающаяся от формы полевых игроков.

Эдерсон Мораес Фото: Carl Recine/Getty Images

Защитники

Их задача — предотвращать атаки противника. В разных схемах разное число защитников, от трёх до пяти. Защитники бывают центральные, левые и правые, а также свободные.

Полузащитники

С этим амплуа не всё так тривиально. Во-первых, полузащитники или хавбеки — это универсальные игроки, выполняют как оборонительные, так и атакующие функции: действуют в центре поля, между защитой и нападением. Во-вторых, их количество ещё разнообразнее, чем у защитников: от двух до шести.

Какие полузащитники бывают, их роль, ключевые навыки, а также примеры успешных хавбеков — в отдельном материале.

Нападающие

Нападающий или форвард — это игрок атаки. Главная его задача — забивать голы, тем самым приближать свою команду к победе, а болельщиков — к положительным эмоциям. Поэтому нападающие — мегапопулярные люди. Это легко объяснить. Для подавляющего большинства людей, которые смотрят футбольный матч, главное — это голы: то, что остаётся в памяти.

Как подчеркнул в своём творчестве один из известных болельщиков московского «Спартака», рэп-исполнитель Александр Степанов (ST): «Кто отдал пас — не помнят, помнят автора гола».

Причём знают нападающих даже те люди, которые далеки от футбола. Например, Криштиану Роналду, помимо футбола, является одним из самых востребованных спортсменов в мире рекламы.

Правила футбола: кратко

Основная цель — забить больше голов, чем соперник. В футбол играют специальным футбольным мячом, им забивают голы. Гол будет засчитан, если:

мяч целиком пересёк линию ворот;

не было фола в атаке, например, игрок не был в офсайде.

Главная особенность футбола — полевым игрокам касаться мяча руками строго запрещено. Трогать мяч руками можно вратарю и только в собственной штрафной.

17 главных правил в футболе

Тезисно разобрали основные футбольные правила.

1. Футбольное поле

Игровое поле имеет форму прямоугольника с газонным покрытием. Регламент касательно размеров, можно сказать, не строгий:

длина – 90-110 метров;

ширина – 45-90 метров.

Рекомендуемые размеры от ФИФА:

длина – 105 метров;

ширина – 68 метров.

Разметку рисуют линиями, их ширина не должна превышать 12 см.

Футбольное поле делится ровно пополам, чтобы у команд были равнозначные условия. Параллельно середине лицевой линии, с двух сторон, ставят ворота. Перед ними очерчивают зоны: вратарскую и штрафную. В центре поля — центральный круг.

Стадион «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне Фото: Michael Regan/Getty Images

2. Мяч

Футбольный мяч строго регламентирован и должен иметь:

сферическую форму;

определённое давление внутри камеры;

определённый размер и материалы.

Точно ли мяч подходит для игры по регламенту? Узнать просто — каждый мяч, прошедший сертификацию, имеет штамп FIFA Approved.

Футбольный мяч со штампом FIFA Approved Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

3. Количество игроков

В каждой команде должно быть по 11 игроков. Допускаются запасные, и можно делать замены: от трёх и более, в зависимости от правил турнира.

Последствие пандемии не всегда печальные: Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

4. Экипировка

По правилам, у каждого футболиста, который выходит на поле, должна быть следующая экипировка:

футболка (возможен длинный рукав);

шорты;

щитки;

гетры;

бутсы.

Форма вратаря отличается от формы полевых игроков: у них есть вратарские перчатки, также допускается надевать штаны или футболку с длинным рукавом и даже головные уборы, например, кепки с солнцезащитным козырьком.

5-6. Рефери

Матчи бывают крайне эмоциональными. Чтобы игра не превратилась в анархию и массовые бесчинства, за ней следят судьи, целой бригадой, в которой:

главный арбитр: пребывает непосредственно на поле, принимает все решения касательно матча;

два линейных судьи: располагаются по бокам поля слева и справа, помогают рефери фиксировать нарушения, в основном офсайды и ауты;

резервный арбитр: в случае проблем со здоровьем у основного выходит на его замену. А также производит замены, показывает табло с добавленным временем;

видеоассистенты (VAR): это отдельная бригада в специально оборудованной комнате, помогает главному арбитру принимать спорные решения. Ассистенты VAR просматривают видеоповторы и передают свой вердикт рефери либо просят его подойти к монитору у бровки, чтобы тот посмотрел повтор сам и лично принял решение.

Комната VAR во время футбольного матча Фото: Jens Schlueter/Getty Images

7. Продолжительность матча

90 минут, которые разделены на два тайма по 45 минут. Обычно к основному времени судья добавляет несколько минут. Перерыв — 15 минут.

В футболе могут быть овертаймы — 30 минут, которые разделены на два экстра-тайма по 15 минут. Овертаймы встречаются, когда исход матча неясен. Например, по итогам основного времени на табло ничья, а по регламенту соревнования дальше должна пройти одна команда. Тогда в ход идут овертаймы, если и это не помогло — встречу решает серия пенальти.

8. Начало и возобновление игры

Всё начинается с подбрасывания главным арбитром монеты, так проводится жеребьёвка капитанами, в которой решают, «чей мяч» и «чьи ворота». То есть, кто начинает матч, а кто выбирает, с какой стороны будет в первом тайме. После перерыва команды меняются сторонами.

Судья подбрасывает монетку перед матчем Фото: George Wood/Getty Images

9. Мяч в игре и «вне игры»

По правилам, мяч в игре, когда он находится в пределах поля после свистка судьи. Если мяч попадает в каркас ворот, но не покидает поле, — игра не останавливается. Если же мяч попадает в арбитра, то игра приостанавливается и назначается «спорный мяч».

10. Подсчёт голов

Гол команде засчитывается при полном пересечении мячом линии ворот соперника. Если были зафиксированы нарушения — гол отменяют. Обидно, когда гол отпраздновали, а после его отменили. Частое разочарование футболистов в современных реалиях — это офсайды.

11. Офсайд

Или положение «вне игры». Если в двух словах, то: получение мяча за последним защитником запрещено. Это одно из самых спорных понятий. Про все нюансы читайте в отдельной статье.

Офсайды всё чаще порождают споры: Видео РФС представил дополнительные ракурсы спорного гола Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

12. Фолы и неспортивное поведение

Фолы — это нарушение правил, за которые существуют определённые санкции. Примеры частых фолов: игра рукой, срыв перспективной атаки, неудачные подкаты и так далее.

За лёгкие нарушения арбитр не наказывает, за нарушения средней тяжести — награждает жёлтой карточкой, максимум игрок может получить два таких «горчичника». За серьёзные нарушения показывается красная карточка, а это уже удаление.

13. Стандартные положения

Судья может назначить штрафной или свободный удар за различные нарушения.

Штрафной удар — удар по мячу из статичного положения, назначают за фолы за пределами штрафной площади.

Свободный удар — похож на штрафной: тоже удар из статичного положения. Но со свободного нельзя забивать прямым ударом, гол засчитан не будет. Свободный удар могут назначить и внутри штрафной.

Неочевидная ситуации с назначением свободного удара: Видео В Румынии судья назначил свободный удар после скидки головой мяча вратарю

14. Пенальти

Его ещё называют 11-метровым ударом. Пенальти назначают за фол внутри штрафной соперника. Это строгое нарушение, вероятность гола с такой позиции велика.

Назначение пенальти может сопровождаться жёлтой карточкой, а в некоторых случаях — красной.

«Пенальти — это смертный приговор, при котором палач может стать жертвой» — Франческо Тотти, итальянский футболист.

Пенальти Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

15. Аут

Когда мяч полностью покидает пределы поля по боковой линии, судья назначает аут. Важный момент — мяч из аута футболисты вводят двумя руками броском из-за спины.

16. Удар от ворот

Если игрок бьёт по чужим воротам и промахивается — это удар от ворот. Но если мяча коснулся кто-то из противоположной команды — это угловой.

17. Угловой удар

Удар совершают с угла поля соперника. Это, конечно, не пенальти, но тоже считается опасным стандартом.

Нередко с угловых забивают, особенно это трагично, когда это гол с углового на последних минутах или в даже в добавленное время.