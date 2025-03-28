Такого с «Локо» в РПЛ ещё не случалось. «Крылья» просто растоптали соперника! Видео

Пропустили три за 32 минуты и четыре — за первый тайм. А потом и ещё разок. Отыграть получилось лишь один гол. Фантастика.

«Крылья Советов» не могли обыграть «Локомотив» в РПЛ в течение 14 лет, которые вместили в себя 20 матчей. Многие первоклашки, которые застали ту самую апрельскую игру 2011-го с голом Ненада Джорджевича, скоро уже получат высшее образование. И вот удивительная серия завершилась! Так, как вряд ли кто-то мог даже представить.

У москвичей из-за травмы вне заявки оказался не только Баринов, но и Пиняев. Также в основу впервые с начала декабря вернулся Карпукас. У самарцев же в запасе неожиданно остался Зиньковский — Игорь Осинькин отметил, что Антон не совсем здоров, и выпустил его только в концовке. Едва-едва вернулся в Самару Дмитриев — и тоже присел на лавку. Это не помешало «Крыльям» забить дважды за первые четыре (!) минуты! Ещё раз, дважды за первые четыре минуты, это не учебная тревога!

Сначала самарцы огорошили москвичей двумя подряд угловыми. Второй и стал голевым: Гальдамес подал, Лантратов неуверенно сыграл на выходе и толком не выбил мяч кулаком, Сильянов по привычке отразил удар Бейла прямо с ленточки (помните, как он делал то же самое в матче с «Динамо»?), а вот Орозу уже никто не помешал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А тут и Сергеев красоту исполнил, ложным движением одурачив Фассона и «боковыми ножницами» замкнув в прыжке подачу Ежова на дальнюю штангу! В очередной раз задаёмся вопросом: и стоило «Зениту» менять Ивана на Соболева? Болельщики «Крыльев», да и «Спартака» однозначно ответят: стоило, конечно!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У самарцев и дальше были интересные подходы. Например, из выгодной позиции смазал с неопорной правой ноги Ежов. «Локо» же действовал хаотично: заметно больше владел мячом (доходило до 66%), но ничего опасного не конструировал. И вновь пропустил! 3:0 к 32-й минуте — в такое не поверил бы даже самый ярый оптимист из Самары.

Рассказов прострелил и выключил из игры Сильянова с Карпукасом, а Олейников оторвался от Тимофеева, качнул Фассона и изумительно пальнул под перекладину!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Думаете, это всё? Нет! «Локомотив» окончательно развалился и на 41-й минуте вообще никак не мешал самарцам заколотить четвёртый! Ежов в полном одиночестве стоял прямо перед воротами. Пас Сергеева на него не удался, тем не менее Бейл спокойно набежал и чётко пробил в одно касание.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересны три факта. Во-первых, сегодня в России отмечают день машиниста. Прекрасный подарок от «Локо»! Во-вторых, «Локомотив» впервые в истории РПЛ отдал первый тайм со счётом 0:4. В-третьих, «Крылья Советов» ранее никогда в чемпионатах России не забивали четыре гола к 41-й минуте. Страшно подумать, что творилось в раздевалке москвичей. Сразу на ум пришла любая сцена с омским «ГазМясом» из скетч-шоу «Наша Russia».

Михаил Галактионов в перерыве пошёл ва-банк и ещё сильнее оголил оборону, заменив Тикнизяна, Ненахова и Карпукаса на Ракова, Сарвели и Сулейманова. И «Локо» быстро получил пятый! Прострел Олейникова могли замыкать бежавшие рядом друг с другом Ежов и Рассказов. Вместо этого они пропустили мяч, а Констанца скинул под удар Сергееву. Бам, и Иван прошил низом правый угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С трибун скандировали: «Осинькин, Осинькин, Осинькин!» И всё же футболисты «Крыльев» чуть-чуть испортили настроение тренеру. Они продолжили упорно атаковать, однако мяч вслед за выносом Ороза подобрал на левом краю штрафной Раков. Бейл случайно подкорректировал его выстрел с лёта и рикошетом обломал «сухарь» Песьякову.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Олейников и Рассказов пользовались пространством, и у них были шикарные шансы вернуть преимущество в пять мячей. Не срослось. Да и ладно, и без этого «Крылья» устроили болельщикам незабываемый вечер. Особенно после 0:4 в Каспийске. «Локо» же теперь придётся перекрывать унизительное, историческое поражение в следующем туре — на матч с «Зенитом» команда выйдет вдвойне заряженной. Недостатка настроя, впрочем, не наблюдалось и сегодня.