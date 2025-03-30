Главная проблема «Спартака». У команды Станковича ещё нет важнейшего чемпионского качества

«Спартак» Деяна Станковича кажется безупречным. Семь побед подряд с октября по март, включая четыре крупных. Убедительный и вполне заслуженный по качеству футбола выигрыш у «Зенита» в последнем туре РПЛ. Однако успешную серию от удачного матча с чемпионом отделило поражение в Казани. И в тот день в битве с «Рубином» проявился, возможно, главный недостаток команды Станковича.

Как ни удивительно, есть статистический показатель, по которому «Спартак» – один из аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ. Красно-белым нельзя пропускать первыми. Это становится почти нерешаемой проблемой для команды Станковича. В нынешнем чемпионате «Спартак» набрал всего одно очко, уступая в счёте! Такой же низкий результат по «волевым» очкам только у ЦСКА и «Пари НН».

«Болезнь» проявилась с первого же тура чемпионата. В «Оренбурге» при счёте 0:0 «Спартак» пропустил на 62-й минуте от Матиаса Переса и не сумел уйти от поражения. Более того, затем Эмирджан Гюрлюк забил второй гол хозяев.

Единственным исключением из этого правила должно было стать дерби с московским «Динамо» в 9-м туре. «Спартак» пропустил на третьей минуте от Константина Тюкавина, но был близок к волевой победе после голов Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко – с пенальти. А в итоге набрал то самое единственное очко, так как в компенсированное время Тюкавин оформил дубль и спас бело-голубых от поражения.

В следующий раз «Спартак» уступил, пропустив первым, в матче 10-го тура с «Локомотивом». Илья Самошников своим голом уже на седьмой минуте поставил красно-белых в неудобное положение. У красно-белых ничего не получалось в атаке при счёте 0:1, но им повезло отыграться на ровном месте, использовав первый же голевой момент – пенальти Барко. А когда Самошников вскоре сделал дубль, у «Спартака» уже не нашлось ресурсов, чтобы вытащить дерби. Хуже того, команда Станковича пропустила в третий раз от Воробьёва.

В следующий раз «Спартак» оказался в роли отыгрывающегося во встрече 12-го тура с «Краснодаром». На восьмой минуте красно-белым забил Виктора Са. Как результат – домашние 0:3. Потом в краснодарском матче, словно в зеркальном отражении, получилось наоборот.

История повторилась в Казани. «Спартак» быстро пропустил от Мирлинда Даку и… потерялся почти на целый тайм. Пока думали, как вскрыть оборону «Рубина», албанец оформил дубль. Спастись не успели. Очевидно, что это тревожный сигнал для Станковича. Как известно, один раз – случайность, два – совпадение, а три – закономерность.

Деян Станкович с игроками «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К слову, этот недостаток проявляется и в Кубке России. «Спартак» в четырёх матчах турнира пропускал первым и три из них проиграл. Исключением опять же стало дерби с московским «Динамо» (волевая победа – 3:2), но тут дело скорее в команде Марцела Лички. Она с кем угодно может упустить преимущество. Что называется, сама играет и другим даёт. Как раз после кубкового поражения от «Ростова» (0:1) в Москве Станкович рассуждал о проблеме характера:

«Мы стараемся расти в характере, но нам зачастую недостаёт циничности или спортивной злости. Я сказал это ребятам в раздевалке… Сегодня мне понравился характер ребят, однако порой нам не хватает инстинкта убийцы».

Понятно, что между одним «волевым» очком «Спартака» и «Пари НН» – большая разница. Ведь красно-белые уступали в счетё по ходу только пяти встреч РПЛ, а нижегородцы – 13. Но, например, «Краснодар» проигрывал четыре раза и набрал пять очков. А «Зенит» – семь раз и взял семь очков. Самая же волевая команда на сегодняшний день у Рашида Рахимова. «Рубин», как и «Пари НН». 13 раз вынужден был отыгрываться по ходу сезона РПЛ, тем не менее заработал в этих матчах 14 очков.

Между тем за последние годы «Спартак» дважды становился самой волевой командой чемпионата, причём в обоих случаях – с большим отрывом. В сезоне-2020/2021 московская команда взяла 22 очка за 17 встреч при Доменико Тедеско, а в сезоне-2022/2023 набрала 21 очко также за 17 матчей при Гильермо Абаскале. Худшим же был сезон-2018/2019. Тогда «Спартак» победил всего однажды и девять раз проиграл в 10 встречах, по ходу которых уступал в счёте.

Сейчас «Спартак» на ходу. Но в этот уикенд предстоит непростой выезд в Грозный, где команду Станковича ждёт борющийся за выживание «Ахмат». Главное – не пропустить первым.