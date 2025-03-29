Яркий день в РПЛ! Играют два «Динамо», ЦСКА, «Пари НН», «Химки» и «Оренбург»! LIVE

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Сегодня, 29 марта, состоятся три встречи 22-го тура РПЛ. Московское «Динамо» примет «Оренбург», «Пари НН» приедет в гости к «Химкам», а закончится день матчем ЦСКА и «Динамо» из Махачкалы.

«Оренбург» практически обречён, и у него очень мало шансов на спасение. «Динамо» не только в теории ещё может побороться за чемпионство – нужно лишь добавить в стабильности. Противостояние бывшей команды Марцела Лички и нынешней – всегда яркое, в этой паре в последних четырёх матчах было забито 19 голов! Интересно, что будет в этот раз.

У «Химок» и «Пари НН» одинаковая задача – избежать стыков и сохраниться в РПЛ на следующий сезон. Команды разделяет одно очко в таблице, а это значит, что борьба в предстоящей встрече будет серьёзная. Где побеждать, если не в матче с прямым конкурентом?

ЦСКА в марте на позитиве – команда Марко Николича стабильно набирает очки и всё ближе к лидирующей тройке. Махачкалинцы тоже вряд ли грустят: да, у них побед в весенней части сезона не так много, но они есть – а для дебютанта лиги это самое важное. Пока команда Хасанби Биджиева на 11-й строчке, но по итогам тура может влезть и в топ-10.