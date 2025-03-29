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Динамо Москва — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ, где смотреть, 29 марта 2025

Яркий день в РПЛ! Играют два «Динамо», ЦСКА, «Пари НН», «Химки» и «Оренбург»! LIVE
Кирилл Закатченко
22-й тур РПЛ
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 марта, состоятся три встречи 22-го тура РПЛ. Московское «Динамо» примет «Оренбург», «Пари НН» приедет в гости к «Химкам», а закончится день матчем ЦСКА и «Динамо» из Махачкалы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» практически обречён, и у него очень мало шансов на спасение. «Динамо» не только в теории ещё может побороться за чемпионство – нужно лишь добавить в стабильности. Противостояние бывшей команды Марцела Лички и нынешней – всегда яркое, в этой паре в последних четырёх матчах было забито 19 голов! Интересно, что будет в этот раз.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Химок» и «Пари НН» одинаковая задача – избежать стыков и сохраниться в РПЛ на следующий сезон. Команды разделяет одно очко в таблице, а это значит, что борьба в предстоящей встрече будет серьёзная. Где побеждать, если не в матче с прямым конкурентом?

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА в марте на позитиве – команда Марко Николича стабильно набирает очки и всё ближе к лидирующей тройке. Махачкалинцы тоже вряд ли грустят: да, у них побед в весенней части сезона не так много, но они есть – а для дебютанта лиги это самое важное. Пока команда Хасанби Биджиева на 11-й строчке, но по итогам тура может влезть и в топ-10.

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