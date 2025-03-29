«Лидс» рвётся в АПЛ. И вот почему Сперцяну подходит эта команда

Похоже, в АПЛ возвращается легендарный «Лидс». Команда, которая в 2001 году доходила до полуфинала Лиги чемпионов. С тех пор клуб больше времени провёл в Чемпионшипе, хоть и возвращался в АПЛ на три сезона. И вот теперь «Лидс» близок к ещё одному выходу в чемпионат Англии.

Прямо сейчас команда лидирует в Чемпионшипе, правда, ситуация неоднозначная. Три клуба оторвались от конкурентов: «Лидс» (80 очков), «Шеффилд» (80) и Бёрнли (78). При этом напрямую в АПЛ выходят лишь первые две команды, а клубы с третьего по шестое место проводят стыковые матчи. В прошлом сезоне «Лидс» занял третье место и в решающей встрече на «Уэмбли» уступил с минимальным счётом «Саутгемптону» путёвку в чемпионат Англии.

Арчи Грей Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако в случае с «Лидсом» имеет смысл смотреть не только на очки. Если брать календарь, у команды просто не осталось тяжёлых матчей – в предстоящих восьми турах нет ни одной встречи с кем-либо из топ-6. На седьмом месте идёт «Бристоль», который «Лидс» примет на своём поле. А вот «Шеффилд» и «Бёрнли» ещё сыграют между собой.

Впрочем, главный аргумент в пользу «Лидса» – это даже не календарь, а игра команды. При Даниэле Фарке она демонстрирует смелый футбол, а владение мячом составляет в среднем 60,9%. Это больше, чем у любой другой команды в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Да и у любой из 20 команд АПЛ меньше. По количеству ударов и голов «Лидс» так же сильно впереди конкурентов – 76 мячей (у остальных до 55 голов) при 631 ударе (у остальных до 523). Разница созданных и допущенных ожидаемых голов тоже впечатляет:

+46,2 xGD – «Лидс»;

+16,9 xGD – «Ковентри»;

+13,9 xGD – «Бёрнли»;

+12,3 xGD – «Шеффилд»;

+11,9 xGD – «Мидлсбро».

Фарке ещё относительно молодой тренер (48 лет), но едва ли не лучше всех знает, как побеждать в Чемпионшипе. Немец дважды приводил «Норвич» к первому месту в этом турнире. И теперь, вероятно, сделает это с «Лидсом». Тем более что сейчас после травм как раз восстановились Ампаду и Бэмфорд, которых многие помнят по выступлениям в АПЛ. В команде нет травмированных, за исключением вингера Ньонто, который получил небольшое повреждение в молодёжной сборной Италии, но этот футболист не является основным (ни одной встречи в старте в 2025 году).

Даниэль Фарке и Вильфред Ньонто Фото: Lewis Storey/Getty Images

Интересный факт: «Лидс» стабильно выигрывает Чемпионшип в год, когда «Ливерпуль» забирает чемпионство. Так было последние три раза: в 1964, 1990 и 2020 годах. Всё идёт к тому, что история повторится, и в 2025 году снова «Ливерпуль» возьмёт АПЛ, а «Лидс» – Чемпионшип. Просто забавное совпадение. Чуть более серьёзные цифры касаются посещаемости стадиона «Лидса». На «Элланд Роуд» в среднем ходят 36 147 зрителей (больше только у «Сандерленда»). Арена «Лидса» вмещает 37 792 человека, так что заполняемость близка к 100%.

Ещё неизвестно, в каком турнире будет выступать команда в следующем сезоне, но стоимость абонементов на днях подняли на 14%. Если раньше цены начинались от £ 434, то теперь – от £ 495. И это независимо от того, будут ли у команды 19 домашних матчей в АПЛ или 23 – в Чемпионшипе. Официальное объединение болельщиков уже выразило своё разочарование повышением цен. Абонемент можно продлить только до 1 мая и лишь тем, кто посетил 80% игр в этом сезоне. В листе ожидания на покупку абонемента сейчас находится около 26 000 человек.

Стадион «Фрэттон Парк» Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Нам «Лидс» интересен ещё и тем, что в эту команду может перейти полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Похоже, что для этого клуб должен выйти в АПЛ. Даниэль Фарке лично знает хавбека, с которым работал в «Краснодаре». Пускай даже тренер провёл в этом клубе лишь шесть недель. Вот что рассказал сам Сперцян в февральском интервью «Чемпионату».

— На днях писали про интерес «Лидса».

— Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.

— С Фарке общался на эту тему?

— (После паузы) Нет (смеётся).

— В Чемпионшип бы пошёл?

— Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, находятся на первом месте. Но и «Краснодар» идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб.

— Чувствуешь, что начинаешь проседать, играя в РПЛ?

— Иногда чувствую — 100%. Бывает, думаю, что что-то не так. Но главное — не снижать к себе требования. Я хочу выиграть титул с «Краснодаром», хочу уехать в Европу. Мне 24 года, почему я должен снижать к себе требования?

— У тебя в голове есть крайний возраст, до которого хочешь уехать?

— Нет. Чем раньше, тем лучше, но сейчас уже поздно об этом думать. Надо было в 18 или 20 лет об этом рассуждать.

На зимний перерыв «Краснодар» уходил лидером РПЛ. Отпускать ключевого игрока в «Лидс» в разгар борьбы за чемпионство явно не хотелось. Летом трансфер выглядит более реальным. Тем более что футболист уже давно ведёт переговоры о том, чтобы попробовать свои силы в Европе. И, похоже, после «Краснодара» атакующий футбол «Лидса» ему очень даже подходит.