Статистика Миранчука на старте сезона в США — просто провал. Что происходит и почему?

«Атланта Юнайтед» проваливает старт сезона, и это весьма удивительно. В прошлом году клуб выбил в плей-офф МЛС сам «Интер Майами» с Лео Месси и другими суперзвёздами, дойдя до четвертьфинала. А перед стартом новой регулярки подкрепил высокие амбиции солидным усилением: совершил самый дорогой трансфер в истории лиги, подписав за € 21,25 млн нападающего «Мидлсбро» Эммануэля Латте Лата и за € 9,55 млн вернул из «Ньюкасла» вингера Мигеля Альмирона. У первого — 27 голов за два неполных сезона в Чемпионшипе. Второй хоть и потерял место в старте «сорок», имеет колоссальный опыт в АПЛ и отыграл там 186 туров.

Существенных потерь в составе не случилось. Весь он оценивается в € 61,2 млн — четвёртый показатель во всей лиге. Ещё в декабре пришёл новый тренер: не самого опытного временщика Роба Валентино сменил норвежец Ронни Дейла, у которого за плечами работа в «Селтике», «Брюгге» и других известных клубах. Плюс опыт в МЛС, где он полтора года возглавлял «Нью-Йорк Сити». Букмекеры котировали «Атланту» седьмой. А у неё после пяти туров 24-е место в общей таблице и 12-е — на Востоке.

Нас, конечно, больше всего в этой истории интересует Алексей Миранчук. Как только полузащитник переехал в США, оформил 4+3 в 14 матчах. Теперь в плане результативных действий — пустота. Действительно ли он сдал? Давайте разбираться.

Первым в нынешнем сезоне Миранчука испытал в Атланте «Клёб де Фут Монреаль». Алексей выходил на ударную позицию и красиво пустил мяч между ног сопернику, но его удар низом потащил вратарь. Плюс несколько раз опасно подал и в конце встречи разогнал передачей на Латте Лата решающую голевую атаку. Тем не менее погоду сделали звёздные новички: тот же Латте Лат оформил дубль, Альмирон ассистировал Эдвину Москере. Так и состоялась пока единственная победа «Юнайтед» (3:2).

Удар Миранчука Фото: Кадр из трансляции

Далее прошёл выезд к «Шарлотт» Уилфрида Захи. Миранчук в первом тайме неплохо рулил игрой и выводил Альмирона на ближний угол — хорват Калина среагировал на удар парагвайца чётко. Однако «Атланта» на старте второй половины пропустила две быстрые контратаки, и обе стали голевыми. Алексей старался исправить положение: однажды ушёл от двоих и пальнул из-за штрафной чуть выше цели. Дейла поменял его на 73-й минуте. Не помогло — 0:2.

Миранчук вывел на ворота Альмирона Фото: Кадр из трансляции

Следом «Юнайтед» дома зарубился с действующим финалистом плей-офф — «Нью-Йорк Ред Буллз». Получилось неплохо. Хозяева во многом за счёт Миранчука создавали гораздо больше угрозы. Алексей, правда, мог быть и порасторопнее. К примеру, он слишком слабо вблизи от ворот завершил в касание прострел Мэттью Эдвардса. Зато позже исправился и удачно вступил в отбор возле чужой штрафной. Опасно бил издали с отскоком от газона. Никуда не делись и острые подачи. И всё равно изменить нули на табло никому не удалось.

Затем «Атланта» принимала «Интер Майами». И Латте Лат быстро открыл счёт. Миранчук в голевой комбинации не поучаствовал, а вот в скором голе Месси — да. Виноват там, впрочем, не он. Алексей принял мяч в опорной зоне, где его прессинговали сразу трое соперников. Пришлось отдавать назад, и завозившийся Бартош Слиш позволил обокрасть себя Лео.

Россиянин прикладывался с дальней дистанции и отдавал в совершенно свободный район 11-метровой, где Саба Лобжанидзе и Латте Лат попросту помешали друг другу и заруинили шанс. В итоге вместо 2:1 получилось 1:2 с пропущенным на 89-й минуте.

Острая передача Миранчука в матче с «Интер Майами» Фото: Кадр из трансляции

Последний на данный момент тур отправил «Юнайтед» в Цинциннати к одноимённой команде. Перед ним Миранчук посетил пресс-конференцию и поделился разговором с Лобжанидзе. Россиянин и грузин жили в одном номере, и первый объяснял второму про набор хорошей формы за четыре-пять матчей. Рассказал, что осознаёт: и ему, и всей команде нужно чаще бить и забивать. Однако моментов хватает, и всё впереди — главное, сохранять позитивный настрой. Также Алексей отметил своё старание в поиске свободных зон и возможностей снабжать партнёров проникающими передачами.

Иронично, что после этих слов Дейла отрядил Миранчука практически в опорную зону. Но не с первых минут, так что обо всём по порядку. Уже в самом начале Алексей шарахнул издалека и сотряс перекладину! И это не единственный признак невезения «Атланты»: Тристан Муюмба бил практически в упор и попал в стоящего в метре от ворот Латте Лата, девять ударов с общим весом 1,92 xG для забитого мяча не хватило. А на 41-й минуте Муюмба покинул поле, и россиянин оказался на несвойственной позиции — его место занял Кейман Тогаси.

Странное решение тренера ему аукнулось. Да, в начале второго тайма отличился Латте Лат. Тем не менее с 70-й по 75-ю минуту «Цинциннати» дважды пробил Брэда Гузана. Второй раз — на совести Миранчука: ошибся при выносе и нарвался на результативный перехват.

Ошибка Миранчука Фото: Кадр из трансляции

Знаете, что самое интересное? После этого Алексей вернулся вперёд, а опорником стал Матеуш Клих. И именно россиянин разогнал голевую атаку, в её финальной стадии отдав Лобжанидзе направо. Тот прострелил, и защитник хозяев случайной срезкой уравновесил счёт.

Было заметно, как Миранчуку некомфортно играть ниже привычной зоны. Помимо «привоза», россиянин слабо помогал защитникам и был во многих эпизодах инертен. Вот что о нём писали в соцсетях американские болельщики:

@MarkD_Bertram: «Миранчук посредственен весь сезон»;

@artoutjames: «Миранчук провел всего два плохих матча — сегодня и с «Интером»;

@cfc-waffle: «Миранчук губит атаки. По правде говоря, он ужасен».

Алексей Миранчук в «Атланте Юнайтед» Фото: atlutd.com

От пика формы Алексей точно далёк. Это заметно хотя бы по его передвижениям: иногда он прямо пешеходил. Но по факту провалил россиянин только 40 минут. Те, где надо было вгрызаться в мячи на своей половине.

Дейла перед выездом в Цинциннати тоже покритиковал Миранчука. Но в то же время отметил его важность: «Алексей, несомненно, способен на большее. И всё же я думаю, что он выглядит всё острее и острее. Выполняет очень важную работу в обороне, помогая команде, и при этом придаёт спокойствия, когда мы атакуем».

Миранчук — пятый в «Атланте» по среднему рейтингу Sofascore (6,96). 13 ударов (четыре – в створ), по 0,8 ожидаемого гола и ассиста, попадание в перекладину: 0+0 по такой статистике FBref — явно не самый справедливый промежуточный итог. Дейла наверняка усвоил урок и больше не будет опускать Алексея слишком низко, а результативные действия обязательно придут. Как раз закончились, если россиянин не соврал Лобжанидзе, необходимые для отменной физподготовки пять туров.

Проверим, так ли это, в ночь с субботы на воскресенье, когда «Атланта» сыграет с «Нью-Йорк Сити».