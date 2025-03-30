Мусаев не может расчитывать на Кордобу, Станкович знакомится с Грозным, а Семак реагирует на шумиху вокруг Глушенкова. Следите с нами!

Большой день в РПЛ! Играют и «Краснодар», и «Спартак», и «Зенит»! LIVE

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В пятницу и в субботу РПЛ готовила нас к главному дню 22-го тура РПЛ – воскресенью. «Локо» сенсационно был разгромлен в Самаре (1:5), «Динамо» и «Оренбург» также забили шесть голов на двоих (тоже 5:1, но это не сенсация). Дальше «Химки» обыграли «Пари НН», а ЦСКА сделал то же самое с махачкалинским «Динамо» (в обеих встречах счёт – 2:0). А сегодня нас ждут матчи лидирующей тройки.

И первым сыграет лидер РПЛ – «Краснодар». С одной стороны – какая здесь интрига, спросите вы. Ведь лидер чемпионата играет с предпоследней командой. С другой – именно дома в этом году команда Мусаева выглядела неуверенно (с «Крыльями») и потеряла очки. А здесь ещё и Кордобы не будет – он дисквалифицирован. «Факелу» надо стоять насмерть, чтобы не вылететь, а по-хорошему – ещё бы и забить что-то. Конечно, фаворит очевиден, однако сюрпризов исключать не будем.

Дальше – в Грозный. Здесь традиционно сложный выезд для «Спартака», который после победы над «Зенитом» явно находится в хорошем психологическом состоянии. Правда, есть нюансы – не сыграет Олег Рябчук (перебор карточек), под вопросом Тео Бонгонда. При этом «Ахмат» в этом году вообще не уступал, одержав победу над крепким «Рубином» и отобрав очки у «Локо» в гостях – неплохо для клуба, который завис в зоне стыков. Плюс со «Спартаком» за четыре последние встречи в Грозном статистика равная – одна победа, одно поражение и две ничьих. В общем, тут вообще может быть любой результат – никаких очков «Спартаку» не гарантировано.

И завершит день (но не тур – он закончится в понедельник в Самаре) игра «Зенита» и «Рубина» в Санкт-Петербурге. Тут интриг несколько:

что придумает Семак после провальной игры со «Спартаком»?

что покажет Максим Глушенков, который отметился странными заявлениями в последнее время?

выйдет ли в основе Мостовой?

выстоит ли «Рубин» в Санкт-Петербурге во второй раз подряд? Итог игры в прошлом году, думаем, вы помните.

«Зениту» нельзя терять очки – иначе с чемпионством на 100-летие станет совсем сложно. А легко команде Семака, кажется, сейчас почти не бывает.

По традиции мы на «Чемпионате» проведём прямые онлайн-трансляции каждого матча дня. Присоединяйтесь – и ничего не пропустите!